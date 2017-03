Inför Allsvenskan: Plats 6

Vi närmar oss topp 5....

Lag: Östersunds FKArena: Jämtkraft ArenaFörra årets placering: 8Tränare: Graham PotterKapten: Brwa Nouri Vilken resa Östersund har gjort. Vilken resa. Förra året charmade man Allsvenskan och nu är det många som tror att de kan blanda sig i toppstriden på allvar. Har under försäsongen visat att man verkar ha tagit ytterligare ett kliv i sin utveckling och kan mycket väl vara redo att utmana topplagen redan i år. Har ett mycket intressant lag med en fenomenalt intressant tränare, men det finns ju självfallet också saker som kan bli jobbiga. Klarar man av skador på nyckelspelare som Ghoddos, Sema, Nouri exempelvis? Hur klarar man av det "andra året" som ofta beskrivs som tufft?Mycket intressant säsong att vänta.- En nästintill perfekt försäsong, so far. Obesegrade i träningsmatcherna, samt rent hus i Svenska Cupen, där det i skrivande stund vankas semifinal mot BK Häcken. Inga skador att rapportera om heller för den delen.Värvningar: Bertilsson (Gefle), Pettersson (IFK Göteborg), Andreas Andersson (Gefle), Bojanic (Helsingborg), Fritzon (Degerfors)Förluster: Alex Dyer - Alex Dyer är förstås ett blytungt tapp - poängspelare och lagkapten. Men sett till vad tilltänkte ersättare Bertilsson levererat på försäsongen kommer vi nog glömma Dyer ganska fort. Brwa Nouri känns dessutom som perfekt kaptensmaterial.Nu kan ÖFK inte gömma sig i nykomlingskostymen längre. I år vet alla vad vi går för, och är på många listor tippade topp 3. Jag är försiktigt optimistisk och säger topp 5.Vem blir årets skyttekung hos er: Johan BertilssonVem blir årets buse hos er: Douglas Bergqvist , som vanligt.Vem blir er viktigaste spelare: Fouad Bachirou Vem står för årets genombrott hos er: Aiesh har gjort en lysande försäsong, och fortsätter han så här kommer han garanterat bli en attraktion.Vem är det mest troligt att ni säljer i sommar: Saman Ghoddos kommer med allra största sannolikhet lämna till sommaren. ÖFK sägs ha nekat ett bud runt 10 miljoner under vintern, då man vill vänta till sommaren.Vem är Allsvenskans bästa spelare? Farnerud, Häcken.Vem blir Allsvenskans skyttekung? Paulinho, Häcken.1. Malmö FF2. BK Häcken3. AIK4. Östersunds FK5. Djurgården6. IFK Norrköping7. IFK Göteborg8. Elfsborg9. Kalmar FF10. Örebro SK11. Kalmar FF12. Sirius 13. Jönköping Södra14. AFC United15. GIF Sundsvall 16. Halmstad BKNedräkningstabellen är baserad på hur skribenter på SvenskaFans har röstat. Det är alltså både det lagen presenterar här, och individuella röster från skribenter.