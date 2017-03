Inför Allsvenskan: Plats 7

Klättringen fortsätter.

Lag: IFK Göteborg.Arena: Gamla Ullevi, Maxkapacitet: 18 416.Förra årets placering: 4.Tränare: Jörgen Lennartsson.Kapten: Mattias Bjärsmyr.Klassiska Blåvitt balanserar med ekonomin men lyckas trots det knyta till sig fina spelare - som exempelvis "Mix" Diskerud som kan bli en mycket positiv överraskning i serien i år. Laget ser bra ut, men kanske inte tillräckligt bra för att faktiskt hota de absoluta topplagen. När man dessutom har flera spelare som kan komma att lämna billigt i sommar eller efter säsongen kan det bli jobbigt om man inte är med och slåss i toppen efter vårsäsongen.Men självfallet ska aldrig en klubb som Blåvitt aldrig räknas bort. Det finns kvalitet i laget och vinnartradition i föreningen. Om man får medvind kan det absolut bli guldstrid och det är nog många som vill avsluta karriären i Blåvitt som mästare.- Kort sagt svårbedömd, upp och ner. Inleddes med två träningsmatcher mot norskt motstånd. Först ett bottennapp mot Sarpsborg (0-1), sedan en bättre insats mot ett svagt Sandefjord (3-Efter det träningsläger i Dubai. Matcher mot Bröndby (2-2) där vi kom undan med blotta förskräckelsen och en relativt stabil insats mot ett reservbetonat AIK (2-1).Cupen blev en besvikelse, förlust i kvartsfinalen mot Norrköping (1-2). Oavgjort mot Sirius (2-2), knapp vinst mot Ljungskile (3-2) och storvinst mot Arameiska-Syrianska (6-0). Spelmässigt har det varit sisodär, defensiven ser precis som 2016 inte stabil ut än.Positivt är ändå att truppen har breddats på slutet med Björdal och Diskerud. En del unga spelare har tagit kliv. Framförallt Pontus Dahlberg , men även Lawson Sabah som imponerat när han fått chansen centralt på mittfältet. Även Sebastian Eriksson har sett stabilare och hetare än på länge. Stort minus att Patrik Karlsson-Lagemyr skadade sig direkt i comebacken och blir borde ytterliggare minst sex månader.Värvningar: Henrik Björdal (lån, Brighton). Mikkel Diskerud (lån, New York City). Abdul Razak (AFC Eskilstuna). Sebastian Ohlsson (Örgryte). David Boo Wiklander (Hammarby). Elias Omarsson (Vålerenga). Pontus Dahlberg (U-truppen).Förluster: Hjalmar Jonsson (slutar). Adam Johansson (ej klart). Tom Pettersson (Östersund). Billy Nordström (lån, Varberg). Jakob Ankersen (Zulte Waregem). John Alvbåge (lån, Minnesota). Prosper Kasim (lån, Norrby). Patrick Dyrestam (ej klart).- Förlusterna var väntade. Ankersen var ojämn, men en injektion med sin energi och en del viktiga mål. Billy Nordström lämnar ett hål efter sig då vi inte har någon färdig ersättare till Scott Jamieson på vänsterbacksplatsen. Vilket blev smärtsamt tydligt mot Norrköping. Pontus Dalhberg visar stor potential och är just nu uttalad förstemålvakt efter Alvbåges sorti.Det bör bli stenhård konkurrens om platserna på centralt mittfält; Albaek, Eriksson, Diskerud, Razak plus Sabah. Även ynglingen August Erlingmark har varit med som central mittfältare under försäsongen. Lennartsson lär överge 4-4-2 för 4-5-1 en del matcher pga detta. Boo Wiklander har än så länge setts som reserv bakom Bjärsmyr och Rogne trots att han varit stabil när han väl spelat. Han lär få chansen om defensiven fortsätter att vara instabil. Även Sebastian Ohlsson har fått få chanser att visa upp sig. Björdal verkar redan vara före i rangordningen. Ett orosmoln är att korsiktiga lösningar som lån går före egenägda unga spelare som Ohlsson och Sabah när ekonomin är beroende av spelarförsäljningar just nu.Boman, Omarsson och Hysén är olika spelartyper som anfallsalternativ. Lennartsson har uttalat velat ha en fjärde forward för sitt 4-4-2-system. Nu verkar det inte bli så, utan dessa tre herrar får konkurrera om en plats på topp. Förhoppningsvis sporrar konkurrensen spelarna då ingen just nu är given som forsteanfallare.Målsättningen är uttalat från klubben att vara med i toppen och knipa en Europaplats. Kraven är därmed ganska högt satta. Vågar själv inte ha så höga förväntningar, då laget känns väldigt svårbedömt just nu. Hoppas speciellt på att de nya norrmännen kan tillföra spetskvalitet så fort som möjligt, i såna fall kan laget smyga med i toppstriden fram tills sommaruppehållet till att börja med.Vem blir årets skyttekung hos er: Elias Omarsson.Vem blir årets buse hos er: Thomas Rogne Vem blir er viktigaste spelare: Sören Rieks.Vem står för årets genombrott hos er: Pontus Dahlberg.Vem är det mest troligt att ni säljer i sommar: Någon vars kontrakt går ut 2017 lär lämna för billig peng.Vem är Allsvenskan s bästa spelare? Alexander Farnerud.Vem blir Allsvenskans skyttekung? Alhassan "Crespo" KamaraAIKHäckenIFK Norrköpng-------------------------Malmö FFÖrebroÖstersundIFK GöteborgKalmarElfsborgDjurgårdenSiriusHammarbyHalmstad--------------------------J-Södra--------------------------SundsvallAFCNedräkningstabellen är baserad på hur skribenter på SvenskaFans har röstat. Det är alltså både det lagen presenterar här, och individuella röster från skribenter.