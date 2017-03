Inför Allsvenskan: Plats 9

Vi är uppe på topp 10.

Lag: Örebro SKArena: Behrn ArenaFörra årets placering: 9Tränare: Alexander AxénKapten: Det är inte helt bestämt, men Nordin Gerzic har haft bindeln under försäsongen.Frågan är om inte ÖSK är seriens mest svårtippade lag. Å ena sidan har man tappat en rad viktiga spelare, men å andra sidan finns det mycket bra spännande spelare kvar och därtill har det kommit in några intressanta värvningar. Det är inte ett alls oävet lag som närkingarna ställer på benen, men det är ett lag som man heller inte kan känna sig helt säker på kommer prestera utan de nyckelfigurer som försvann. Axén är ju dessutom expert på att få sina lag att pendla enormt i kvalitet, och frågan är om man klarar av att resa sig från ett riktigt formras? Kan bli en lite läskig säsong det här för ÖSK.Värvningar: Filip Rogic , Johan Mårtensson, Yannis Mbombo Damien Plessis , Kennedy Igboiananike, Divine Naah Förluster: Astrit Ajdarevic, Erik Moberg, Daniel Björnquist, Robert Åhman-Persson, Daniel Nordmark, Martin Broberg.- Många spelare satt på utgående kontrakt under 2016. En hel del av dem valde att röra sig till andra klubbar under försäsongen. Anledningarna har varit blandande, men huvudtränare Alexander Axén satte huvudet på Spiken i Podd Pa Dembo, när han konstaterade att klubben har svårt att matcha löner från konkurrerande lag, både svenska och utländska.Vi har 5 nyförvärv och en inlånad spelare (Divine Naah) i truppen just nu. Vi kan konstatera att vi har lyckats värva två namnkunniga spelare i Kennedy och Mårtensson. De kommer troligtvis spela viktiga roller i centrallinjen. Filip Rogic är ett spännande namn, lagkapten i AFC och en krigare på mittfältet. Förhoppningsvis kan han växa i ÖSK.Mbombo, Plessis och Naah kommer från äventyr i utlandet och har samtliga stora klubbar på sina CV:n, bla: Liverpool, OL Lyon, Standard Liege och Manchester City. Förmågan och kunskapen finns nog där, men ingen av dem har spelat fotboll på särskilt länge.Det gängse känslan i supporterled är att värvningarna är chansningar – chansningar som kan bära frukt och bli riktigt bra, men likväl chansningar.Det här är en säsong som är svårare än någonsin att tippa. Klubben förlorade många viktiga spelare förra året, inte minst Ajdarevic, RÅP och Moberg.Klubben har värvat bra spelare för att fylla de positionerna, men försäsongen har levererat ett stort frågetecken: ”Vem ska göra målen?”. Vi har haft svårt att göra mål på namnkunnigt motstånd, förhoppningsvis kan Igboiananike vara målsprutan vi har saknat sedan 2015.Om klubben lyckas hålla formen under hela säsongen, kan detta bli ett spännande år. Men de två senaste åren talar sitt tydliga språk: Är vi bra på våren, spelar vi som ett gäng höbalar på hösten och vice versa.Det finns någonting, en känsla eller viskning som antyder att det här kan gå bra – kanske till och med topp fem. Men det kan lika gärna sluta med kval till superettan. Sånt är livet som svartvit supporter.Vem blir årets skyttekung hos er: Kennedy Igboiananike. 15 mål, sen säljer vi honom till Kina.Vem blir årets buse hos er: Nordin Gerzic, alternativt Damien PlessisVem blir er viktigaste spelare: Nordin Gerzic kommer leverera klockrena passningar och skrika sig hes på medspelarna.Vem står för årets genombrott hos er: Ferhad Ayaz eller Arvid Brorsson.Vem är det mest troligt att ni säljer i sommar: Ferhad Ayaz eller Nahir Besara Vem är Allsvenskan s bästa spelare? Magnus Wolf EikremVem blir Allsvenskans skyttekung? Alhassan Crespo Kamara1. MFF2. BK Häcken3.AIK4. IFK Norrköping5. Elfsborg 6. Djurgården7. IFK Göteborg8. ÖSK9. Östersund10. Hammarby 11. J-Södra12. Halmstad13. Kalmar FF14. GIF Sundsvall 15. Sirius 16. AFCNedräkningstabellen är baserad på hur skribenter på SvenskaFans har röstat. Det är alltså både det lagen presenterar här, och individuella röster från skribenter.