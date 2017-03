Shpetim Hasani måste fortsätta göra mål! Viktig spelare för DIF.

Inför Superettan: Degerfors IF

Det är mycket nytt i Degerfors inför årets säsong. Här följer en rejäl genomgång av läget inför seriestarten hos värmlänningarna

Hur är läget i laget så här inför seriestart?

- Läget i laget är lite nervöst, flera spelare har varit skadade under försäsongen och i genrepet drog även Govend Haidar på sig en bristning i baksida lår vilket innebär att han inte kommer kunna delta under säsongens två första månader. Hampus Zackrisson inte spelat en enda minut ännu och Emil Johansson skadade sig i Svenska Cupen. Båda håller på med sin rehab. Ytterligare en försvarare, Jonas Olsson har problem med en disk i ryggen och är ett frågetecken inför premiären. Shpetim Hasani som inledde säsongen starkt ådrog sig en hjärnskakning i segermatchen mot Djurgården i svenska cupen men är faktiskt tillbaks och spelade en halvtimma i genrepet mot Åtvidaberg.



- Försäsongen spelmässigt har präglats av ett nytt spelsätt som verkligen gett resultat i Svenska Cupen då såväl Djurgården och Helsingborg fick se sig besegrade. I sista gruppspelsmatchen mot BP så blev det dock storförlust och det blev inget avancemang den här gången.



- Försvarsspelet har varit i prio för nygamle tränaren Stefan Jacobsson. Spelsättet är 3-4-2-1, där yttrarna agerar ytterbackar i försvarsspelet.



- Genrepet spelades som sagt mot ÅFF där blev det en klar förlust med 3-0. Förhoppningsvis innebär tävlingsmatcher igen att det blir lite skarpare i DIF, att passningsspelet sitter igen och framförallt försvarsspelet är precis så bra som det var på Tele2Arena för en månad sen.



Vilka spelare har ni värvat?

Jonas Olsson, försvarare från Carlstad United. Tidigare Gefle IF och har även representerat DIF tidigare i karriären.



Erik Lindell, ytterback från IFK Norrköping. Kommit på lån och gjort riktigt fina insatser från sin wing-position.



Sargon Abraham, offensiv mittfältare från Skövde AIK. Målkung i division 2 och även landslagsman i futsallandslaget (en satsning som dock ligger det på is när Sargon representerar DIF). Har en riktigt fin vänsterfot.



Nikola Ladan, central mittfältare från Tvååkers IF. Passningsskicklig och kvick spelare som tillsammans med Sebastian Ohlsson på centrala mittfältet gjort en fin försäsong.



Alexander 'Nutt' Andersson, anfallare senaste klubb Jacksonville Armada. 'Nutt' återkommer till DIF efter sitt amerika-äventyr som inte riktigt blev vad han hoppats på. Tillsammans med Hasani ska 'Nutt' stå för målen framåt i år.



Mohanad Jeahze, ytterback från IFK Norrköping. Ytterligare en ytterback från IFK Norrköping som är inlånad. Mohanad har ett korttidskontrakt till sommaren då skadade Emil Johansson ska vara tillbaka. Har en fin vänsterfot och en bra offensiv.



Mihali Mayambela, offensiv mittfältare / anfallare från Djurgårdens IF. Även denna spelaren är ett lån. Mihali planeras vara den sista pusselbiten i offensiven för DIF denna säsonge. Mihali är kvick, bra en-mot-en och kommer förhoppningsvis leverera många poäng i år.



Från klubbens juniorlag har Filip Stankovic (innermittfältare) och Kevin Stolpe-Gustavsson (ytter/offensiv mittfältare) skrivit på seniorkontrakt. Kevin har inlett säsongen starkt med flertalet mål både i U-21 serien och i träningsmatcherna. Även Andreas Jansson (anfallare) har deltagit under försäsongen och gjort pigga inhopp.



Utifrån skadesituationen kan någon ytterligare pusselbit komplettera klubben innan transferfönstret stänger.



Spelarförluster?

-DIF har rensat rejält i fjolårstruppen. Dels har spelare lämnat för spel i högre divisioner, andra lirare har lagt skorna på hyllan och så har DIF blivit tvungna att bryta kontrakt med vissa utifrån den ekonomiska situationen. Följande spelare har lämnat:



Ludvig Fritzson, mittfältare till Östersund.

Amor Layouni, mittfältare, bröt själv sitt kontrakt

Jonathan Azulay, försvarare, brutet kontrakt

Ronny Sabo, mittfältare, brutet kontrakt

Lawal Ismail, mittfältare, ej förlängt kontrakt.

Peter Samuelsson, anfallare, slutar (fortsätter på div.4 nivå och som tränare i ungdomslag i DIF)

Admir Catovic, anfallare, FK Khimki

Magnus Solum, anfallare, brutet kontrakt

Jonas Bohlin, målvakt, slutar



Hur tror ni att säsongen kommer att bli för er? Vilka ambitioner har er förening?

-Det kommer bli ett tufft år för DIF. Föreningen genomgår en ekonomisk kris och truppen speglar detta då flera spelare tagits in på lån och några duktiga spelare från föregående säsong tyvärr fått lämna klubben.



-Ambitionen är en högre position än 2016, då vi landade precis ovanför kvalplats och det var en kamp ända in i det sista. Dessutom hoppas vi att spelet kommer vara bättre och mer publikfriande i år och på så vis få en större publik på plats på Stora Valla igen.



Nämn tre spelare som blir viktiga för er i år.

-Oskar Klasson, målvakt. Tog över målvaktsplatsen från Jesse Öst i slutet av förra säsongen efter att Jesse räddade DIF genom att sparka ner en anfallande spelare. Jesse blev utvisad men den givna målet räddades och för det är vi evigt tacksamma. Oskar tog chansen och har sedan dess gjort det med bravur. Under försäsongen har han fortsatt fått förtroende och gjort det riktigt bra. Om Klasson fortsätter leverera högklassiga prestationer kommer han rädda många poäng för DIF.



-Shpetim Hasani, anfallare. Vi måste göra fler mål än förra året och då landar en stor börda på Hasani med mängder av allsvensk rutin. Mot Djurgårdens IF gjorde han DIFs båda mål men drog på sig en hjärnskakning i samband med 2-1-målet. Nu är han tillbaks och förhoppningen är att han är lika het nu som tidigare.



-Hampus Zackrisson, försvarare. Förra årets bästa spelare har varit borta p.g.a skada under hela försäsongen, men närmar sig comeback. När Hampus tar plats i mitten av de tre mittförsvararna i DIF så kommer försvarsspelet bli ännu bättre.



Finns det några stora orosmoln? Vilka i så fall?

-Det är mycket nytt i Degerfors detta året. Många spelare är nya, spelsystemet är nytt och truppen har kompletterats sent under Silly Season. Trots detta har bra resultat gjorts i Svenska cupen. Men cupäventyret har också visat på den största oron denna säsongen nämligen, spelartruppens bredd och rutin. Med skador på tongivande försvarare har DIF fått kasta runt i försvarslinjen och i genrepet spelade båda de rutinerade rävarna Tobias Solberg och Andreas Holmberg från start. Gott om rutin men en tydlig indikation på bredden då deras främsta uppgift denna säsongen är att vara assisterande tränare och inte spelare.



-Ett annat orosmoln som vi har inför varje säsong är vem ska göra målen om det knyter sig för de givna anfallsessen Hasani och "Nutt"? Med Peter Samuelsson skor på hyllan och Ludvig Fritzson i Östersund får vi se nya talanger kliva fram och ta för sig. Kanske blir Sargon Abraham, Erik Lindell och Govend Haidar obehagliga överraskningarna för långsamma backlinjer under säsongen.



Hur slutar serien? Vilka lag går upp och vilka ramlar ur?

Dalkurd FF får ses som storfavoriter, hur de har möjlighet att värva så många och högkvalitativa spelare är imponerande!

Tror Åtvidaberg kommer bjuda på bra fotboll i år och ligga med i toppen.



GAIS har ett bra lag på pappret men tror återigen att de har lite för många nya spelare för att lyckas få ihop det helt och hållet - kan bli kvalplats.

Norrby IF får ses som kandidater till att åka ur, även om nykomlingar brukar överraska fler än mig under sitt första år. De har tappat sin bästa målskytt Yarsuvat.



Syrianska FC, har värvat spelare med Superetta-rutin, flera stycken från Assyriska som trillade ur förra året. Är det rätt väg att gå för att sikta högre upp än bottenplacering?



Frej blir vår sista bottenkandidat. Laget har visserligen tagit vissa skalper på försäsongen, men vi tror inte att de räcker hela vägen utan att de får slå sig fram i botten av årets tabell.



Till sist har vi en outsider. Helsingborg är nya i Superettan och frågan om skåningarna är redo för Sveriges näst högsta serie. Kan det vara de blåröda som blir årets negativa överraskning?



Finns det något annat som ni gärna vill berätta om er?

- Vi har blivit av med riktigt mycket Superetta-rutin inför årets säsong. Holmberg, Solberg, Samuelsson - en trio med mängder av matcher under bältet. Visst Solberg och Holmberg finns fortfarande med i truppen som spelare, men tanken är som nämnt ovan att de inte ska delta alltför mycket, framförallt inte i en startelva under säsongen.



Tack Gustav Persson och Linus Härenstam för er tid att berätta mer om läget i Degerfors! Lycka till i serien!



