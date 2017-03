Andreas Landgren rankas som en viktig spelare i Helsingborg.

Inför Superettan: Helsingborg IF

Studsar HIF tillbaka upp? En tung degradering ledde till spel i Superettan. Det känns ändå som att supportrarna runt klubben tror på en snabbvisit och har målet siktat på ett återtåg. Men hur står det till i skånelaget?

Hur är läget i laget så här inför seriestart?

- Allt mer positivt. HIF hade en ganska problematisk inledning på försäsongen med mycket skador och, framför alt, 0-3-förlusten borta mot Brommapojkarna i cuppremiären. Det blev visserligen förlust i de övriga två cupgruppmatcherna också, men spelet såg bättre ut från och med andra halvlek mot Degerfors (2-3) och matchen mot Djurgården (0-1) jämn. Efter det har HIF tagit tre raka segrar - senast 3-1 mot FC Nordsjælland i den första matchen på det ombyggda Olympia. Många ordinarie spelare som varit skadade är tillbaka i spel och Nordvästskåne andas optimism inför premiären. Det ser ut att kunna bli fullsatt på Sveriges fräschaste fotbollsarena på lördag.



Vilka spelare har ni värvat?

Oke Akpoveta (fw), Dalkurd

Edwin Gyimah (mf), Orlando Pirates



Spelarförluster?

Jordan Larsson (fw), NEC Nijmegen

Johan Mårtensson (mf), Örebro

Darijan Bojanic (mf), Östersund (lån)

Linus Hallenius (fw), GIF Sundsvall

Matthew Rusike (fw), Club Africain

Lalawélé Atakora (mf), klubblös

Jesper Björkman (b), Gefle

Tomer Chencinski (mv), Shamrock Rovers



Hur tror ni att säsongen kommer att bli för er?

- Målet är uppflyttning - ett rimligt sådant. HIF ska ha en av de bästa trupperna i Superettan, men samtidigt finns det självklart en osäkerhet såhär efter nedflyttningen.



Nämn tre spelare som blir viktiga för er i år.

- Monday Samuel (mf/fw). Spelskicklig och lovande mittfältare som sett stark ut på försäsongen. Blir viktig kreativ kraft i HIF.



- Andreas Landgren (b/mf), har HIF i blodet (pappa Sven-Åke blev Årets HIF:are 1986) och är nu en av de mest rutinerade spelarna i laget. 2015 var han en av allsvenskans bästa högerbackar, men stora delar av 2016 blev förstört av skador. På försäsongen har han övertygat i nygammal position på det centrala mittfältet, där han kommer att behövas för att styra upp den lagdel som var den sämsta under fiaskoåret 2016.



-Surprise (mf). Kom in i somras och gjorde flera bra matcher i allsvenskan från sin ytterposition. Med sin teknik och fina löpningar med boll lär han bli jobbig för många Superettan-försvar.



Finns det några stora orosmoln? Vilka i så fall?

- Hur långt "framme" är laget efter alla skador på försäsongen? Hur kommer spelarna att mentalt hantera en sämre start?



Hur slutar serien? Vilka lag går upp och vilka ramlar ur?

- Jag har inte sett många Superettan-matcher i mitt liv och det är många lag och spelare jag inte har så bra koll på. Men marknaden har gjort Dalkurd till favorit och deras trupp ser bra ut. Många verkar tro att HIF kommer att falla igenom totalt, men laget verkar ha gjort sig av med de mentala spökena från i fjor och går upp tillsammans med Dalkurd. TFF, Gais och Gefle är första utmanare. Syrianska och Norrby känns som rimliga nedflyttningstips



Finns det något annat som ni gärna vill berätta om Helsinborg?

- Edwin Gyimah är en mycket intressant värvning, som HIF sent lyckats importera från sydafrikanska Orlando Pirates. Var med i Ghanas trupp till Afrikanska mästerskapen i i vintras och har av allt att döma kapacitet att vara en av Superettans bästa spelare om bitarna faller på plats. Bildar troligen innermittfält med Landgren. Faller den duons samarbete väl ut tror jag att HIF blir mycket svårslagna. Sedan har jag inte heller nämnt Oke Akpoveta, den nye anfallaren som gjorde tio mål för Frej under första halvan av förra Superettan-säsongen - innan en sämre andra halva i Dalkurd. Han har hittat nätet i mars och noterats i målprotokollet i var och en av de tre sista matcherna innan seriepremiären. Poängbäst på försäsongen har dock Jesper Lange varit (4 mål och 3 assist).



Stort tack Gustav Lundblad för tiden att svara på frågorna. Lycka till i serien!

2017-03-31 10:00:00

