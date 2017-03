Inför Superettan: IF Brommapojkarna

Tillbaka i Superettan, ny läktare på Grimsta IP och stora framgångar i Svenska Cupen. Är allt toppen i IF Brommapojkarna ett par dagar innan serien drar igång?

Hur är läget i IF Brommapojkarna så här inför seriestart?

- Känslan är positiv inför säsongsstarten. BP kom uppseendeväckande långt i Svenska Cupen, och träningsmatcherna har även de sett bra ut. Ett par ungdomsspelare har fått testa på att spela med A-laget (ex Hjalmar Ekdal) i klassiskt BP-maner.



Vilka spelare har ni värvat?

- Kyle Konwea, Luca Gerbino Polo, Erik Figueroa, Tim Söderström, Kevin Kabran, Budimir Janosevic, Besard Sabovic (lån)



Spelarförluster då?

- Joel Löw, Isak Nylén, Christian Kouakou, Daniel Örlund, Gabriel Özkan, Omar Jawo, Nemrut Awrohum, Stefano Vecchia, Emir Smajic, Seth Hellberg, Serge-Junior Martinsson Ngouali.



Hur tror ni att säsongen kommer att bli för er? Vilka ambitioner har er förening?

- Inför fjolåret så var ambitionen klar: vi skulle direkt upp till Superettan. Men nu, när vi väl är i Superettan, är målsättningen inte lika tydlig. BP kommer med all säkerhet ta ett ”mellanår” i Superettan, för att sedan satsa allt mot Allsvenskan nästa år.



Nämn tre spelare som blir viktiga för er i år.

1. Carl Starfelt. Mittbacken som trots sina ynka 21 år är en av de mer rutinerade spelarna i startelvan. Tog Jacob Une-Larssons plats på allvar när denne lämnade för Djurgården två år sedan, och utvecklingen har bara gått framåt. En ledare och kämpe i försvaret.

2. Markus Gustafsson. Mittfältaren som tillkom BP i fjol tog direkt en startplats i laget, och det med all rätt. Med sin vy för spelet och otroliga passningsskicklighet kommer Gustafsson bli viktig för de rödsvarta i år. Om han kommer igång, så att säga, Gustafsson har nämligen sett lite slö ut på försäsongen.



3. Luca Gerbino Polo. Anfallare som värvades i år efter att han vunnit skytteligan i Division 1 Norra i fjol. Om BP lyckas sätta Gerbino Polo i rätt lägen så kommer det resultera i en drös mål, den långe italienaren är ett ständigt hot i straffområdet, om bollarna kommer där de ska. Stora ambitioner finns på Gerbino Polo.



Finns det några stora orosmoln? Vilka i så fall?

- Truppen är väldigt tunn för tillfället. Så tunn att träningsmatchen som skulle spelas mot Sollentuna FK den 25 mars blev inställd. Olof Mellberg har sagt att fler spelare är på väg in, men hittills har BP bara gjort av med fler spelare än de införskaffat. Annars är truppen väldigt balanserad generellt, och jag ser ingen specifik svaghet i laget.



Hur slutar serien? Vilka lag går upp och vilka ramlar ur?

- Gefle IF vinner serien, samtidigt som Norrby IF åker ur. Dalkurd kommer att bli en riktig uppstickare.



- Förövrigt, den nya läktaren är färdig på Grimsta! Ett år försenat blev det, men nu liknar ”lilla” Grimsta IP verkligen en stor arena. Kom gärna förbi!



Tusen tack Arvid Björklund för att du delgav oss läget i BP!