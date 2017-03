Hur peppade är Öster inför säsongen?

Inför Superettan: Öster IF

Skador och sjukdomar stör uppladdningen inför seriestarten för smålänningarna. Läs mer om läget i Öster innan säsongen drar igång.

Hur är läget i Öster så här inför seriestart?

- Läget är inte helt optimalt i Öster inför seriestart, det finns ett par frågetecken på grund av sjukdom(ar) samt att de senaste nyförvärven Lars Fuhre (stukad fot) och Enoch Adu (pappersexercis) inte kommer kunna medverka i seriepremiären mot Falkenberg. Men på det hela taget känns det mest bara skönt att köra igång igen! Skador och sjukdomar har varit ett genomgående tema på försäsongen och det har inte alltid varit enkelt då Öster i år har en ganska liten trupp.



- Försäsongen har blandat och gett. Thomas Askebrand har prövat en ny formation (3-5-2) som inte slog så väl ut inledningsvis. Därefter gick han tillbaka till 4-2-3-1. Det står oklart vad han väljer att använda i premiären. Men det kan nog vara positivt att laget har tränat på två olika formationer ju längre säsongen lider. Vi har förlorat mot Halmstad, Trelleborg, Husqvarna, Kalmar samt spelat X mot Falkenberg och Karlskrona. Men vi har även vunnit mot Jönköpings Södra och Örgryte. Så det är ett ganska svåranalyserat facit från resultaten på försäsongen.



Vilka spelare har ni värvat?

- Darmin Sobo, målvakt (Älmeboda/Linneryd). Månz Karlsson, mittback (Åtvidabergs FF). Robin Malmkvist, målvakt (Assyriska FF). Jesper Lövdahl, ytterback (IFK Osby). Jesper Andreasson, mittfältare (Ull/Kisa). David Johannesson, forward (GAIS). Admir Bajrovic, forward (Ljungskile SK). Sebastian Crona, mittfältare (Varbergs BoIS). Jonathan Levi, mittfältare (Landskrona BoIS). Lars Fuhre, mittfältare (Mjöndalen). Enoch Adu, mittfältare (Right to dream academy).



Spelarförluster?

- Tom Stahre (IFK Berga), Richard Donkor (Falkenbergs FF), Filip Stenmark (Räppe GoIF), Daniel Ahonen (IK Oddevold), Matteo Blomqvist-Zampi (avslutat karriären), Robin Strömberg (Ljungskile SK), Daniel Ask (Landskrona BoIS), Denis Velic (slutar, blir ass. Tränare), Björn Berglund (Kvik Halden), Josef Elvby (CF Torre Levante). Rasmus Rydén, målvakt, har blivit målvaktstränare men finns tillgänglig om det skulle bli skadebekymmer exempelvis.



Hur tror ni att säsongen kommer att bli för er? Vilka ambitioner har er förening?

- Det kommer troligen bli en tuff säsong. Men med de senare tillskotten av nyförvärv i slutet av försäsongen kändes det bättre igen. Jag tror Öster likt försäsongen kan komma att blanda och ge. Vi kan nog skrälla i vissa matcher. Från tränarens sida är det uttalat att det först och främst handlar om att klara sig kvar. Sedan är nog ambitionen bakom stängda dörrar att försöka knipa en mittenplacering eller dylikt, det finns det potential till.



Nämn tre spelare som blir viktiga för er i år.

David Johannesson – kom i somras på lån. Var en avgörande faktor då, och får en essentiell roll som forward även 2017.



Jonathan Levi – har imponerat stort under försäsongen som offensiv mittfältare. Lyckas han i den viktiga rollen blir det guld värt.



Sebastian Crona – innermittfältare lite lägre ner i planen som är ny för året, likt Levi. Har fina egenskaper såväl offensivt som defensivt och kommer bli en viktig kugge i Öster om han presterar på den nivån han kan.



Finns det några stora orosmoln? Vilka i så fall?

- Som nykomling är det lite oroligt såklart. Vi var nykomlingar från division 1 även år 2010 och det var en mödosam och lång väg för att klara kontraktet (via kvalspel). Det stora orosmolnet är föreningens ekonomi som verkligen behöver rätas till under säsongen.



Hur slutar serien? Vilka lag går upp och vilka ramlar ur?

- Följande twittrade jag för cirka två veckor sedan, och får stå fast vid den här tabellen:

Dalkurd

GAIS

Gefle

Örgryte

Varberg

Trelleborg

Helsingborg

Falkenberg

Åtvidaberg

Brommapojkarna

Frej

Öster

Värnamo

Degerfors

Syrianska

Norrby



Stort tack Johan Fagerström för att du tog dig tid att berätta mer om Öster. Lycka till i serien!



2017-03-31 15:00:00

