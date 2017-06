Sommarläget i Allsvenskan: AIK

Hur ser det ut på Friends?

Johan Lindström berättar om läget hos Gnaget— Många AIK:are är ganska besvikna över hur vårsäsongen har sett ut. Poängmässigt är det ingen fullkomlig katastrof med 21 poäng på 12 matcher. Men med de pengar vi fick in efter försäljningarna i vintras hade man förväntat sig betydligt mer av AIK, och många var vi som såg framför oss en vårsäsong där vi för en gångs skull skulle leverera från start. Så har det inte blivit. Offensiven har hackat betänkligt vilket 11 mål på 12 matcher skvallrar om. Forwardsvärvningarna Goitom och Krpic har inte kunnat ersätta Obasi och Isak över huvud taget. Defensivt har AIK varit bäst i serien vilket gör att vi ändå har någon typ av häng på topplagen, och det finns en stabil grund i vårt spel som vi kan bygga vidare på. Med ett ordentligt anfallspar tror jag vi hade haft ytterligare 4-5 poäng och nosat på serieledning.—AIK tog 10 dagar ledigt efter den avlsutande matchen mot AFC. Den 15 juni började man träna hemma i Stockholm igen. En träningsmatch är inplanerad, den 22 juni ställdes Gnaget mot FC Flora i Tallinn (Förlust 2-0)— AIK behöver, och kommer, att värva minst en forward som kan kliva direkt in i startelvan. Vi är i stort behov av ett tydligt djupledshot längst fram då ingen av de forwards vi har i dagsläget kan bidra med det. Björn Wesström har varit på plats i Argentina, det återstår att se om han plockar hem någon därifrån. I övrigt behöver vi en vänster wing back då Stipe Vrdoljak med all säkerhet skickas hem till Kroatien igen under sommaren.Vad gäller spelare ut verkar det bli ganska lugnt. Vi får se om AIK lyckas bli av med floppvärvningen Krpic. Annars kan det möjligen komma bud på Kristoffer Olsson om han gör ett lyckat U21-EM, även Jesper Nyholm kan säkert ha dragit på sig intresse. Men jag har svårt att se att AIK genomför någon stor försäljning i sommar. AIK:s ganska tunna trupp behöver breddas inför det hektiska spelschemat som europspel innebär, och vi behöver inte sälja spelare för att få ekonomin att gå ihop.—AIK är som sagt i behov av en djupledsforward som kan sätta dit bollarna. Även om Pawel Cibicki har haft det lite tufft på slutet och är långt ifrån seriens bästa spelare är han en spelartyp som jag tror skulle passa utmärkt bredvid Henok Goitom längst fram. Snabb och rivig och kan bevisligen göra mål.- MålvaktMichael Langer. Ingen målvakt sticker ut riktigt, men jag tycker han har gjort det stabilt hittils.- Spelare Niclas Eliasson . Efter en tuff tid i AIK har han verkligen blommat ut i Peking, en oerhört rolig spelare att kolla på som dessutom producerat mängder av poäng.- Överraskning (Positiv)Jesper Nyholm. En spelare man egentligen inte visste någonting om men som varit fruktansvärt bra.