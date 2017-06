Sommarläget i Allsvenskan: GIF Sundsvall

Hur ser det ut i Norrland?

Fredrik Norström berättar om läget hos Giffarna.— Först ett par risiga matcher, sedan en sensationellt stark period (med sex raka matcher utan förlust och fyra nollor bakåt) för att sluta med några riktiga bottennapp. Truppen har varit väldigt tunn pga skador och kontraktsstrul (två värvade spanjorer fick handlingarna klara för sent och är alltjämt inte spelklara) men trots detta fixade man poäng mot (tilltänkta) topplag (Norrköping och AIK). Nuvarande tabellplacering är högre än experterna förväntade sig men går ändå inte att vara riktigt nöjd.—Såvitt jag vet har det inte varit någon specifik information om vad som händer under månadsuppehållet.—Gerson, Danielsson och Larsson sitter på utgående kontrakt som de inte vill förlänga i nuläget. Kan bli aktuellt för Danielsson och/eller Larsson att lämna under sommarfönstret men än så länge saknas det konkreta rykten om det. Krävs att någon ska försvinna för att ny spelare ska värvas enligt Giffarnas sportchef (Urban Hagblom). Klart är att Jaudet Salih , som gjort en del inhopp under våren, lånas ut till Frej under åtminstone sommaren men med Gerson tillbaks efter skada och Batanero och Gracia spelklara inom kort så skulle Salih knappast ens ta platsen på bänken så det är inget avbräck. Gerson, Myrestam, Aziz och Pirttijoki är redan tillbaks eller kommer sannolikt vara tillbaks efter uppehållet och spanjorerna blir spelklara strax därefter så Giffarna får indirekt förstärkningar trots allt under Silly Season.—Giffarna är i störst behov av en vass anfallare, allra helst något liknande en target (även om Giffarnas tränare inte verkar samtycka om det). Dålig koll på vilka som stämmer in på detta men kanske Gustaf Engvall eller Tobias Hysén skulle stämma väl in på det Giffarna behöver.- Målvakt: Får vara part i målet och säga Tommy Naurin som stundtals varit lysande.- Spelare: Inte sett tillräckligt mycket av övriga lag för att bedöma det.- Överraskning (Positiv): Sirius har fått en riktigt bra start på allsvenskan.