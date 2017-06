Sommarläget i Allsvenskan: Malmö

Mästarna har tagit ledningen - Håller man den?

Carl Angerborn berättar om läget hos Malmö FF.—Lite som fjolåret: vi tar våra segrar, men det ser inte särskilt imponerande ut. Likväl är det svårt att kritisera spelare och ledare efter 27 pinnar på 12 matcher. Presspelet har stundtals varit strålande, medan effektiviteten sista tredjedelen oftast varit för klen när nyckelspelare som Berget och Cibicki svajat. Svagaste insatsen avverkades borta mot Kalmar och starkast var vi nog mot Östersund innan utvisningsbonanzan tog vid.Markus Rosenberg har tillsammans med Yoshimar Yotún varit bäst, medan Jo Inge Berget nog underpresterat mest.Sammantaget är nog de flesta himmelsblå rätt så nöjda, även om alla tror och hoppas att det finns massor som kan (och kommer att) förbättras.- Efter matchen mot J-Södra väntar 10-12 dagars ledighet för pågarna innan förberedelserna för Champions League -kval och allsvensk höst tar vid. En träningsmatch hemma mot Lokomotiv Zagreb är också inbokad (Slutade 1-1).— Det finns överhängande risk (eller chans, beroende på hur man ser det) att det kommer hända en hel del i MFF-truppen under sommaren. Massor av spelare sitter på kontrakt som går ut efter säsongen och som av olika anledningar inte lär förlängas. Där väntar således överväganden kring om det är värt att släppa dem för en billig peng i sommar eller låta dem spela ut kontrakten och därmed vara tillgängliga under hösten. Berget, Eikrem, Tinnerholm, Lewicki och Yotún är bara några sådana exempel.Skulle någon eller några av dessa lämna lär de ersättas direkt. MFF har som bekant pengar nog för att täta igen de hål som eventuellt skapas och har dessutom ambitionen att återigen kvala in till CL. Min gissning är MFF går ur sommaren med en trupp som är starkare än den som de gick in i densamma med. Kingsley Sarfo är redan klar och är naturligtvis en jätteförstärkning. Han har i mina ögon varit vårens kanske bästa allsvenska spelare. Därutöver verkar Johan Dahlin är klar för en återkomst (och ersätter då Wiland som verkar gå till Bajen) och rykten menar även att Nabil Bahoui ska vara nära. Med mera, med mera.Som sagt - det lär bli en intensiv sommar för Daniel Anderssons mobiltelefon. Linus Wahlqvist . Klassförsvarare som kommer vara en nyckelspelare i landslaget inom en snar framtid.- Målvakt:Vår egen Wiland, utmanad av Langer i Norrköping,- Spelare:Kingsley Sarfo har sett löjligt bra ut, liksom Markus Rosenberg. De får dela på priset.- Överraskning:Sirius. Har mattats något mot slutet, men ser otroligt och oväntat stabila ut. Ska bli spännande att se hur de klarar sig när Sarfo lämnar, vilket lär hända redan i sommar.