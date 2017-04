Gefe Fans om Gävle-incidenten

Gefe Fans arrangerade med kort framförhållning en resa till Gävlevallen fredagen den 21:a april i syfte att få dit supportrar och stötta vårt Syrianska FC under våran match mot Gefle IF.

Trots kort framförhållning fanns ett intresse för resan och en buss med 40 personer lämnar Södertälje vid 15.30. Stämningen i bussen under den drygt två timmar långa resvägen var på topp, positiv och förväntansfull.



Vid 18.20 anländer bussen till Gävlevallen där ett 20-tal poliser väntar vid entrén, dörrarna öppnas och i samband med att supportrarna kliver av tänds det pyroteknik. Pjäserna som tänds är bengaler, rökbomber och ett fåtal bangers. Vi anser att situationen här är Lugn. Såfort röken lagt sig bildar supportrarna ett led, flaggor lastas av och vi väntar på att bli visiterade och därefter gå in och stötta vårt lag.



Där och då informeras vi om att det finns en risk att vi inte blir insläppta. Förvåning, oro och irritation sprider sig bland supporterskaran. Supporterpolisen kliver fram med ett märkligt erbjudande och bryter mot lagen när han föreslår att vi pekar ut personerna som har tänt pyroteknik eller så nekas samtliga inträde. Detta erbjudande finner vi absurt och avböjer. Han går iväg och för att ta ett beslut. Bland supporterskaran är det fortfarande lugnt, man väntar fortfarande på att insläppet ska öppna.



Klockan har hunnit bli 18.40 och samma supporterpolis kommer med beskedet att INGA bortasupportrar är välkomna till dagens match och att bortasektionen hålls stängd. I samband med beskedet rustar poliserna upp och drar ut batonger för att fösa in folk i bussen. Av naturliga skäl blir det oroligt, supportrar blir slagna för att tryckas in i bussen. Vissa blir peppar-sprayade. Där och då brister det för en klick av gruppen, dessa gör motstånd, bangers kastas, flaskor kastas, slag utdelas och ett totalt kaos utbryter.



Oskyldiga supportrar blir slagna av batong, andra blir pepparsprayade. Samtliga i bussen blir utkörda till olika platser runt om i Gävle, vissa blev avsläppta längs en landsväg andra i ett industriområde.



Gävlepolisen var inte intresserade av en dialog.



Vi riktar vår kritik mot beslutstagandet av supporterpolis och matchdelegat. Det tas ett felaktigt beslut som blir upprinnelsen till efterföljande händelser. Vi ställer frågan när en bortasektion stängts ned enbart pga ett fåtal pyrotekniska pjäser utanför arenan.



Vi ser väldigt allvarligt på händelsen.



Gefe Fans vill förtydliga:

- Vi tar kraftigt avstånd av all användning av pjäsen bangers/knallskott

- Vi tar avstånd från våld av alla slag



GEFE FANS

2017-04-26 13:14:25

