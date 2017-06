Gefe Fans uttalar sig: Utred matchfixing

Supporterklubben har skrivit ett öppet brev där man förklarar sig





Gefe Fans yttrar sig kring helgens avbrutna match och skriverierna som medföljt, här vill vi förklara vår roll i det hela och vår sida av myntet.



Inledningsvis är händelsen något som vi beklagar och tar stort avstånd ifrån. Det är en förlust för oss,



Från vårt håll har vi under helgen arbetat med att identifiera gärningsmannen, vi kan nu konstatera att det inte är en av oss, det är inte en person som brukar dyka upp på våra aktiviteter eller matcher i övrigt för den delen. Materialet vi har fått ta del av visar även att efter att knallskottet fyrar av så ringer gärningsmannen någon, samtalet fortsätter tills dess att personen lämnat arenaområdet.



Vi har även nåtts av indikationer på att det kan röra sig om matchfixing, vilket skulle ge gärningen ett motiv. Kraftiga oddsrörelser har ägt rum där motståndarna gått från klara favoriter till att det är helt jämnt lagen emellan. Detta signalerar på att det har satsats stora belopp på Syrianska FC som vinnare.



Vi som supportrar kräver att klubben gräver mer gällande frågan om matchfixing i samband med helgens avbrutna match.



Knallskottet i den 68:e minuten är upprinnelsen till allt, flera interna diskussioner sker på läktaren varav stämningen blir irriterad och aggressiv, en stämning som redan var allt förutom bra. Då bestämmer sig ett par initiativtagare i form av spelare och ledare att träda fram för att lugna ner stämningen, men istället väljer att hälla bensin på elden när man bemöter den irriterade massan med svordomar och ”utmaningar”. Detta leder till våldsamheter och vi tappar kontroll över massan, detta är inte värdigt Syrianska FC någonstans. Varken från supporterhåll eller ledarhåll.



Gefe Fans är väldigt självkritiska, pyroteknik är ett trevligt inslag men med facit i hand fungerade inte det alls i den här matchen. Uppslutningen var bland det lägsta vi har haft på den Östra stå. Vi kan lugnt konstatera att vi inte hade kontroll. Från vår sida är Bangers/Knallskott det sista vi vill ha på en fotbollsläktare och det är något som vi har försökt att nå ut med. Ännu en gång så tar vi kraftigt avstånd från knallskotten och önskar att samtliga drabbade återhämtar sig snabbt.



Syrianska FC är allas vårt lag och ska så förbli, det finns inget vi och ni.



2017-06-07 15:13:38

