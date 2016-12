Silly Season 2016/2017 - Hammarby nästa för supertalangen?

Tröjbyte för Wernersson?

Här kan ni följa allt som rör Syrianska FC:s Silly Season, från hetaste ryktet till klara nyförvärv.Lördagens match mot GAIS kan vara mycket avgörande för Syrianskas framtid. En vinst är ett måste för att klara sig kvar. Blir det en vinst med minst 2-0 samtidigt som Värnamo förlorar innebär det att Syrianska slipper kvalspel och spelar i Superettan även nästa säsong. Kniven är mot strupen, och stödet kommer att bli mycket avgörande.27:e augusti reste Gefe Fans till Borlänge för att stödja Syrianska FC. Vi har fått en del anonym kritik riktad mot oss via SvenskaFans, en del befogad en del inte. I och med detta öppna brev vill vi förtydliga Gefe Fans ställning kring händelserna.Snart är det dags för årets största bortaresa, och det är dags att åka till Borlänge för att ta oss an Dalkurd. Vi vill ha REVANSCH! En buss är redan fullbokad.Årets andra Södertäljederby närmar sig med stormsteg, och nu har Syrianska släppt biljettinformationen! Du finner informationen nedan. (OBS, all text är utdraget ur syrianskafc.com).Matchen mot Trelleborg slutade mållöst, och det i sig var en stor förlust för Syrianska, trots att man lyckades ta 1 poäng. Här kommer ni få själva betygssätta alla spelarnas insatser, på en betygsskala från 1-10!