Olympia, Helsingborg, 2017-04-01 16:00

Helsingborg - Trelleborg

1-0



Premiärförlust

Årets första seriematch är avklarad och det slutade med förlust efter ett sent mål.





I andra halvlek höjer HIF tempot något eller så stannar våra blå pågar kvar i omklädningsrummet för den jämna kampen från fösta halvlek tippar markant över till HIFs fördel.



Vi hittar inget eget spel och det centrala mittfältet är totalt anonymt. Långa bollar på Salif fungerar inte och där fanns ingen annan lösning på vårt anfallsspel och det visar sig i statistiken med enbart två avslut på hela matchen.



Var tog de offensiva krafterna som snittat 2 mål per match under försäsongen vägen? Gick man in med inställningen att 1 poäng skulle försvaras i stället för att 3 skulle vinnas? Vad var det som fattades?

Många frågetecken som behöver rätas ut inför matchen på söndag. Vill verkligen inte se samma start som i fjol där vi bara gjorde ett mål på de första sex matcherna.



Dock ska det tilläggas att det kanske inte är borta mot Det var en jämn första halvlek med mycket kamp åt båda hållen utan att något av lagen skapar några vassa chanser.I andra halvlek höjer HIF tempot något eller så stannar våra blå pågar kvar i omklädningsrummet för den jämna kampen från fösta halvlek tippar markant över till HIFs fördel.Vi hittar inget eget spel och det centrala mittfältet är totalt anonymt. Långa bollar på Salif fungerar inte och där fanns ingen annan lösning på vårt anfallsspel och det visar sig i statistiken med enbart två avslut på hela matchen.Var tog de offensiva krafterna som snittat 2 mål per match under försäsongen vägen? Gick man in med inställningen att 1 poäng skulle försvaras i stället för att 3 skulle vinnas? Vad var det som fattades?Många frågetecken som behöver rätas ut inför matchen på söndag. Vill verkligen inte se samma start som i fjol där vi bara gjorde ett mål på de första sex matcherna.Dock ska det tilläggas att det kanske inte är borta mot Helsingborg s IF vi ska plocka våra poäng i det långa loppet.

Helsingborg-Trelleborg























Avbytare

30. M Johansson (LÅN)

4. J Palander

14. A Blomqvist

25. R Jacobsson (ut 85)

2. A Nilsson

24. M Håkansson

7. K Haynes

8. R Nilsson (ut 76)

9. M Pode

10. Z Jovanovic (ut 76)

6. S Camara Jönsson



Avbytare

1. F Persson

5. A Tideman (in 76)

21. M Andersson (in 85)

27. J Brannefalk (in 76)

28. F Motori

11. D Islamovic

17. J Johansson



2017-04-07 08:44:00

