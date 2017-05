Högst aktuell arkivbild.

TFF förlorade med 1-1

TFF tog sig i helgen som gick upp till Östergötland för bortamöte mot Åtvidaberg. TFF fick en bra start och Pode gjorde 0-1 på ett perfekt lobbskott. 0-1-ledningen stod sig ända till slutsekunderna då hemmalaget fick tilldömt sig en ytterst tveksam straff och kunde således kvittera med matchens sista spark.





TFF gjorde en bra förstahalvlek och borde haft en större ledning i paus. Bland annat missade Dino i stort sett öppet mål från några meters avstånd efter ett fint anfall på högerkanten som avslutas med att Haynes spelar snett-inåt-bakåt. Hur sedan Dino lyckas skjuta över från det avståndet är något di lärde fortfarande grubblar över. 0-2 där och jag hade varit övertygad om att samtliga tre pinnar hade följt med hem till Skåne.



När matchuret hade tickat upp till 91:45 och det bara återstod sekunder av matchen (domaren hade aviserat 2 minuters stopptid) hittade domaren en ytterst tveksam hands i eget straffområde på inhoppande ungdomen



Straffen sattes distinkt bakom Marko i mål och betydde 1-1. Slutsignalen ljöd sedan innan TFF ens fått göra avspark.



Ett horribelt domslut kostade således segern denna dag för TFF, som i övrigt gjorde en helt godkänd insats. Hade Dino satt sitt solklara läge hade det som sagt förmodligen slutat bättre. Jag skulle även kunna diskutera vissa delar av laguttagningen men orkar inte. Istället väljer jag att fortsätta gnälla på domaren.



En bra domare märks inte av under en match utan är konsekvent och anonym. En urusel domare stjäl showen från spelarna och sätter sig medvetet själv i centrum. Dagens domare var av den senare sorten.



2017-05-25 18:02:31

