TFF fortfarande utan seger

Trelleborgs FF åkte till Borås för bortamöte mot Norrby i Superettans tredje omgång. Båda lagen hade en förlust och en oavgjord med sig efter två omgångar, och efter 1-1 i dagens match är bägge fortfarande utan seger.

Efter två omgångar hade hemmalaget Norrby inte gjort något mål i årets Superettan . Och som vi vet, som följt TFF ett bra tag, är motståndarnas negativa trender till för att brytas mot just TFF.Hemmalaget tog rättvist ledningen efter drygt en halvtimme spelat på Borås Arena. Man tog sig enkelt loss från ett antal passiva TFF:are på sin egen högerkant och spelade sig in i straffområdet där TFF:arna hamnat på efterkälken och inte kunde hindra Petersén från att peta in 1-0 bakom en chanslös Marko Johansson i mål.En av få TFF-insatser värda att nämna från första halvlek är Podes vänsterskott som tyvärr inte blir farligare än att målvakten kan rädda utan större ansträngning.Således 1-0 i paus och jag förväntade mig en hårtork från lagledningen i omklädningsrummet och att TFF:arna kom ut som ett nytt och inspirerat lag till andra halvlek.Men icke, trelleborg arna kom ut som ett sämre lag med sämre engagemang och inspiration. Norrby hade mest boll och skapade mest matchen igenom. Att man lämnat de två första matcherna mållösa lös dock igenom, för ett vassare motståndarlag hade definitivt utnyttjat svagheterna i vårt försvarsspel och därmed sårat oss totalt.Kort sagt – TFF:s försvarsspel är inte bra. Det känns inte alls tryggt. Ängsligt. Rörigt. Passivt framförallt. Samspelet och kommunikationen mellan backlinje och målvakt kan bara bli bättre. Idag höll det på att kosta oss ett mål när Robin Jacobsson och Marko Johansson rusar på samma boll och rensningen går till en fristående Norrbyspelare som försöker lobbskjuta bollen i tomt mål. Skottet går tack och lov utanför.Detta är bara ett exempel men visar tydligt på att försvarsspelet, målvakten inkluderat, inte är på topp. Denna klara målchans för Norrby skapades helt och hållet av TFF själva. Hade Norrbyspelaren bara varit lite kyligare i sitt avslut hade Norrby definitivt kammat hem samtliga tre poäng i dagens match. Underläge 2-0 hade TFF:arna aldrig rest sig ifrån.Vissa vill lägga en del av skulden på den talangfulle Johansson och byta målvakt till den mer rutinerade Fritz. Själv tycker jag att Johansson även gör strålande ingripanden och har fått chansen som startspelare på fullt rimliga grunder. Förhoppningsvis blir läropengen inte alltför dyr bara.Hursomhelst, när det ena laget inte gör mål kan man ge sig på att det andra gör det.Som en blixt från en klar himmel skapar TFF ett riktigt bra anfall där Dino Islamovic , via ett väggspel med Salif Camara Jönsson, tar sig in i offensivt straffområde och frispelar inhoppande Zoran Jovanovic som enkelt gör 1-1 med ungefär 20 minuter kvar av matchen.Bortsett från detta fina anfall skapade tyvärr inte TFF mycket i chansväg. Ett vänsterskott från Dino i fin position var ett bra läge, men när skottet går ett par meter utanför är det ändå oändligt långt ifrån en farlighet.Tack vare 1-1-målet och en räddad pinne i Borås får motorsågen ligga kvar orörd, men det bör nämnas att kvaliteten som TFF presterar just nu är inget vidare. Visserligen inledde man även 2016 riktigt taskigt med endast ett mål på de första 6 matcherna, så man kanske inte ska gnälla alltför mycket, men nej, det är mycket som inte ser bra ut just nu.Vi gjorde ett riktigt starkt gruppspel i Svenska cupen, 1-1 borta mot Kalmar och bortaseger mot Gefle (1-2) samt en härlig vändning mot Landskrona Bois hemma till 2-1, vilket höjde förväntningarna rejält inför seriestarten. Jag trodde definitivt att TFF anno 2017 skulle vara bättre än fjolårets upplaga.Sen kom en utskåpning mot Östersund i cupens slutspel med 4-1, visserligen på bortaplan. Dock hade vi inte heller mycket att sätta emot HBK, förlust borta med 3-1. I genrepet blev det 0-0 mot Häcken, som visserligen inte ställde upp med bästa laget, men det kändes ändå lite bra att få hålla nollan mot allsvenskt motstånd.Är det så att matcherna mot på pappret bättre motstånd har trubbat av spelarna? Invaggades man i en falsk trygghet på grund av det lyckosamma gruppspelet i cupen?Seriepremiären på Olympia var inte bra. HIF var det bättre laget och vann rättvist, men nej. Det syntes att något inte fanns där. Hemmapremiären mot Falkenberg började strålande med 1-0 efter en kvart, sen inleddes något som skulle kunna vara den sämsta perioden jag sett på Vångavallen på väldigt många år. Ledningen tappades till underläge 1-2 i paus och sedan fungerade ingenting. Absolut nada. Fruktansvärt. Därför var det befriande att ändå få in en kvittering i slutet till 2-2. Och i slutminuterna kunde vi mycket väl gjort 3-2 och vunnit matchen. Skulle man skratta eller gråta?På ett sätt var det bra idag att komma igen från ett underläge på bortaplan, kvittera och få med sig en pinne hem. Men sättet som vi uppträder på under stora delar av matchen är inte mycket att hurra för. Tyvärr, men lägstanivån är usel.Noterade en domare idag som gärna viftade med det gula kortet. Totalt 6 varningar delades ut, varav 4 tillföll till TFF. Dino fick ett gult för bortsparkande av boll efter avblåsning. Lönt? Moget? Undrar vad det interna lagstraffet för ett sådant kort är idag. Samtidigt missade domaren bl.a. neddragning av Haynes utanför straffområdet i slutet av matchen. Dåligt.Efter tre omgångar i Superettan har ungefär samma manskap fått chansen från start och det är väl på ett sätt inget konstigt när man vill ha kontinuitet. Fast frågan är om det snart inte är dags att se över en och annan position. Det går inte att leva på gamla meriter, oavsett om det är mångårig erfarenhet eller bara för att man har MFF i sitt cv. Bästa laget för dagen ska spela.Återstår att se hur det ser ut efter nästa match, som är hemma på Vångavallen mot Örgryte måndagen den 24 april, kl 19:00. Klart är i alla fall, i mitt tycke, att Zoran Jovanovic inte ska börja på bänken.