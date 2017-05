Vångavallen, Trelleborg A-plan, 2017-05-17 19:00

Trelleborg - IK Frej

2-1

Domare: Mirza Kazic (Malmö)



Vinst men inte mer än det

Gårdagens match slutade i dur men det var inte mycket mer än så. Kvalitén i passningsspelet är under all kritik, det finns ingen fart i spelet och allt för lite rörelse på alla håll.

För dagen mönstrade TFF en orutinerad backlinje. Brannefalk som normalt är en central mittfältare fick spela högerback och Palander, som i och för sig tidigare spelat mittback men inte gjort det de senaste åren, fick spela mittback.



Tyvärr föll det inte heller vidare bra ut. Sammarbetet mellan högerback och innerback blev allt annat än bra och där blev oceaner med plats för Åsbrink att sätta 1-0 till gästerna.



När sedan Frej hade gjort sin läxa och sett att så länge inte vi får någon plats så har vi inget spel alls. Det saknas helt enkelt fart och precision i passningsspelet för att ta sig ur det tunga försvaret Frej satte upp. Precis som vi sett i de två tidigare matcherna efter 10-0 urladdningen.



Nej, vi ska vara otroligt glada över dessa tre poäng. Känns nästan som ett långt fängelsestraff för rån skulle vara till sin rätta.



Förhoppningsvis hittar Patrik lite fart på sina spelare och tar några tuffa beslut på spelare som underpresterar och inte försöker släppa fram så många av sina egna gamla spelare som möjligt.

LINUS NILSSON

2017-05-18 14:45:27

