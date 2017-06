Arenaguide U21-EM 2017

Mästerskapet kommer spelas på sex olika arenor.

Nästa vecka börjar U21-EM 2017 och mästerskapet kommer spelas i Polen under perioden 16/6-30/6. Sex städer arrengerar turneringen och nedan kommer en guide över vilka arenor matcherna kommer spelas på.*Här spelar Sverige två matcher i gruppspelet*Tre matcher i Grupp APå denna arena kommer värdlandet Polen hålla till och spela två av sina gruppspelsmatcher. Bland annat mot det svenska landslaget den 19/6. Sverige kommer avsluta gruppspelet på Lublin Stadium. Klubblagen Motor Lublin, KS Lublinianka och Górnik Leczna har denna arena som hemmaborg.15 5002014*Här spelar Sverige en match i gruppspelet*Tre matcher i Grupp ASverige spelar en match i gruppspelet på denna arena som invgides den 1/4-2006. Det polska herrlandslaget har spelat tre matcher på arenan. Tre matcher kommer spelas här, alla i grupp A (Sveriges grupp). Det svenska landslaget inleder på fredagkvällen 16/6 på denna arena mot England. Klubblaget Korona Kielce håller till här.14 7002006*Tre matcher i Grupp BKärt barn (arena) har många namn? Uefa väljer att kalla denna arena för Gdynia Stadium men det finns fler benämningar som ni ser ovan. Gdynia ligger i norra Polen med kust mot Östersjön, läge att ta färjan över för er som ska dit. Arenan stod klar vintern 2011 och har fått ett trestjärnigt betyg av Uefa. Klubblaget Arka Gdynia håller till här och klubbens matchställ påminner om det svenska och ukrainska landslagets, gult och blått med andra ord. Arenan tar strax under 15 000 åskådare och tre matcher i Grupp B kommer spelas här.14 8002011*Tre matcher i Grupp BSvåra namn och här gäller det att hålla tungan och pennan rätt i mun. I staden Bydgoszcz, som ligger nordväst om huvudstaden Warszawa, kommer tre matcher i Grupp B spelas. Arenan är gammal (i jämförelse med de andra) med anor från 1960-talet. Arenan fick sig ett ordentligt ansiktslyft då den renoverades år 2007-2008. Arenan är döpt efter den polska guldmedaljören Zdzislaw Krzyszkowiak som tog guld i 3000 meter hinder i OS i Rom 1960. Klubblaget Zawisza Bydgoszcz håller till här.20 0001960*Tre matcher i Grupp C*En semifinalHär kommer tre matcher i Grupp C spelas och även en semifinal. Stadion Miejski eller "Tychy Stadium" som det engelska namnet lyder, är hemmaborg för klubblaget GKS Tychy, med bas i de södra delarna av Polen. Denna stadion moderniserades mellan 2013-2015 och den nuvarande kapaciteten ligger på 15 000 åskådare. Publikrekordet är på 25 000 från en match som spelades 1975. Arenan grundades i slutet på 1960-talet.15 0001967*Tre matcher i Grupp C*En semifinal*FinalCracovia Stadium är en fyrstjärnig arena med bas i Kraków, en gång i tiden Polens huvudstad. Den öppnades för över hundra år sedan, den 31/3-1912. Idag är den som stjärnorna berättar ganska modern. Den genomgick en stor förändring mellan 2009-2010 och kommer vara finalarena i årets turnering. På Cracovia Stadium kommer det spelas flest matcher i mästerskapet, hela fem stycken. Tre matcher i Grupp C, en semifinal och den stora finalen där fansen hoppas få se hemmanationen Polen. Arenan är döpt efter Marshal Józef Pilsudski som var Polens första statschef. På arenan spelar klubblaget KS Cracovia som återfinns i Polens högstaliga, Ekstraklasa.14 8001912Källa: Uefa.com*** *** ***