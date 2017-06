Förlust i genrepet mot Danmark

Blågult hade ingen lyckad eftermiddag på Olympia i U21-EM-genrepet.

Förbundskapten Håkan Ericsons tankar om insatsen till TV4 Sport:

Sverige spelade under lördagseftermiddagen sin sista match inför U21-EM i Polen som börjar nästa vecka. Och nog hade vi hoppats på ett bättre resultat för våra blågula hjältar. Inga mål framåt och två insläppta hemma mot Danmark var inga besked som Håkan Ericson, spelarna eller fansen ville ha inför mästerskapet som stundar.Anton Cajtoft började i mål och höll nollan - hans ersättare, Tim Erlandsson, skulle få en tyngre eftermiddag på Olympia. Danmarks inhoppare, Rasmus Nissen Kristensen, hittade rätt efter en dryg timme i Helsingborg. Hans skott seglade snyggt in i Erlandssons bortre hörn och Blågult var i underläge.Sverige skapade inte mycket denna dag men vi fick se ett piggt inhopp från Niclas Eliasson. Två gånger tog han sig fram från sin vänsterkant och lyckades få in bollen i straffområdet. Men ett bra danskt försvarsspel, och ineffektivitet från svenskt håll, gjorde att Håkan Ericson fick se sitt lag gå av mållösa från planen.Istället skulle danskarna punktera matchen - med ett mål som får ses som en liten tavla av Tim Erlandsson. Mikkel Dueland sköt från boxen, ett lågt skott i Erlandssons första hörn, AFC-keepern slängde sig och såg ut att fånga den, men bollen gled in under hans handskar.Olyckligt för svensk del och Tim Erlandsson som nu måste ta nya tag. Det återstår att se vem Ericson kommer ställa mellan stolparna i Polen. I truppen finns Blåvitts talangfulla målvakt, Pontus Dahlberg, som mycket väl kan blanda sig i leken om varken Cajtoft eller Erlandsson imponerar.- Det är blandade känslor så här efter slutsignal. Vi har en del riktigt bra perioder men vi blir också söndertrasade av Danmarks starka spelvändningar. Det finns positiva sekvenser där vi är på väg att skapa bra lägen men vi blir lite för omständliga.- Vi vill alltid ha 100-procentiga matcher och det har vi inte idag. Men oro kan jag inte känna – men visst finns det saker vi måste förbättra för att lyckas, så är det.Nu på måndag eftermiddag åker det svenska U21-landslaget till Polen. Den första matchen spelas på fredag kväll klockan 18:00 då vi möter England i Kielce. Sveriges matcher kommer sändas på Kanal 5.*** *** ****Cajtoft - Wahlqvist, Une-Larsson, Dagerstål, Lundqvist - Tibbling, Olsson (K), Hallberg, Tankovic - Engvall, CibickiErlandsson, Dahlberg, Nilsson, Fransson, Strandberg, Ssewankambo, Brorsson, Mrabti, Eliasson, Binaku, Asoro, Affane0-1 Nissen Kristensen 61´0-2 Duelund 87´Olympia, Helsingborg*** *** ***