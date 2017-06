Inför Polen - Sverige: Upp till bevis

En viktig match väntar mot värdnationen under måndagskvällen.

Upp till bevis, Sverige!

Efter 0-0 mot England i premiären står Sverige på en pinne och är pressade att ta poäng mot Polen. Förlust och vi kan nog börja packa resväskorna på en gång.Om Blågult är pressade så är värdlandet piskade att få med sig något från matchen på måndag, helst alla tre poäng. Hemmahoppet står på noll poäng efter den svidande förlusten mot Slovakien i fredags (1-2). Polackerna tog tidigt ledningen, redan efter första minuten small det till publikens stora jubel, men sedan vände slovakerna och festen uteblev i Lublin.Nu har Marcin Dornas landslag chans på revansch. Publiken, spelarna och alla runt värdnationen kommer vara taggade och göra allt för att lyfta fram de rödvita till framgång. Något som Sverige måste hantera då den polska pressen lär vara intensiv de första 10-15 minuterna av matchen.Sverige hade enormt stöd i Kielce med en marsch med flera tusen och den gula väggen visade sig från sin bästa sida på Kolsporter Arena. Det lär vara stort tryck även i Lublin, under lördagen var kön till biljettluckan på Kielces tågstation lång. Vi var många som åkte tåg till Deblin för att sedan åka buss den sista biten till Lublin.Våra blågula hjältar åkte till Lublin i fredags kväll efter matchen. Under lördagen var det träning för de som inte spelade, övriga laddade upp i gymmet eller i poolen.Inför måndagens match lär Håkan Ericson vara försiktig med att ändra laget. Skulle han genomföra något byte är det på en av anfallspositionerna. Carlos Strandberg gjorde ett piggt inhopp och hans direkta spel och styrka kan behövas mot polackerna. Sverige behöver göra mål och Strandberg tillsammans med Pawel Cibicki kan bli en lyckad kombo. Gustav Engvall hade ingen lyckad fredagskväll och byttes ut efter den dryga timmen. Är det någon som riskerar att bli petad från startelvan är det Djurgårdsanfallaren. Pawel Cibicki känns given i elvan och det kanske blir hans kväll. Förr eller senare kommer det lossna för den dubbla medborgaren.Försvarsmässigt såg det stabilt ut i premiären. England hade knappt ett avslut på mål och i straffområdet dominerade Filip Dagerstål och Jacob Une-Larsson. Ytterbacken Linus Wahlqvist fyllde på bra längs sin högerkant men Adam Lundqvist måste våga gå högre upp från sin vänsterposition. Detta blir viktigt om vi ska kunna variera vårt inläggsspel. Alexander Fransson kom inte till sin rätt från sin vänsterkant i fredags, han borde utmanat mer. Defensivt gjorde han däremot en gedigen insats tillsamamns med Kristoffer Olsson och Melker Hallberg så Basel-spelaren lär få speltid igen.En alternativ lösning skulle vara att placera Fransson och Olsson centralt och sätta in Niclas Eliasson på vänsterkanten för att få till ett mer effektivt och offensivt spel. En möjlighet förbundskapten Håkan Ericson borde fundera på. Står det 0-0 eller är vi i underläge efter 45 minuter borde IFK Norrköpings offensiva spelare få chansen att visa upp sig.Undertecknad ser fram emot läktarkampen i Lublin. De svenska fansen mot de polska kommer bli en häftig upplevelse. Inramningen och förutsättningarna för en nervkittlande och spännande tillställning finns där. Nu är det upp till spelarna att bevisa varför just deras lag ska ta sig vidare ur turneringen.Ett kryss på måndag kväll kommer kännas som en ny förlust. Både för svensk och polsk del. Båda lagen måste gå för seger och misstag kommer bli kostsamma.Cajtoft - Wahlqvist, Dagerstål, Une-Larsson, Lundqvist - Tibbling, Olsson (K), Hallberg, Fransson - Cibicki, Strandberg*** *** ***