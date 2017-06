Inför Slovakien - Sverige: Gasen i botten

Efter två kryss måste Sverige vinna för att EM-turneringen inte ska ta slut.

Förutsättningarna är enka. Blågul seger på torsdag kväll och hoppet om en semifinalplats lever för Håkan Ericsons manskap. Förlust eller oavgjort och det spelar ingen roll hur övriga resultat slutar. Då får spelarna tacka den gula väggen en sista gång och sedan packa väskorna.Måndagens match mot Polen blev en händelserik historia. Hemmalaget tog snabbt ledningen sedan vände Sverige efter två nickmål. Det första på en retur som Carlos Strandberg höll sig framme på, sedan genom ett snyggt och spänstigt hoppmål av Jacob Une Larsson på hörna.Sverige var riktigt starka en bit in i matchen och det mestade talade för en blågul seger. Men domaren ville annat och blåste straffspark till polackerna sent i matchen. Det slutade 2-2 och än en gång slarvade Sverige bort en potentiell seger. Inför matchen skrev jag att ett kryss skulle kännas som en förlust för båda lagen. Efter slutsignalen var det tomt och det var riktigt frustrerande att se Polen rulla in 2-2.Polens chanser att ta sig vidare är små. Att Sverige ska spela semifinal känns inte solklart. Att bli bästa grupptvåa på fem poäng är såklart möjligt, men någon annan grupptvåa lär hamna på sex poäng. Vi får ställa vårt hopp till att Polen besegrar England i Kielce och att Sverige tar en trea mot Slovakien. Då vinner vi gruppen och de svenska fansen kan med gott mod sjunga "Guldet ska hem till Sergels Torg" och att "Lublin är våran stad".Slovakien lyckades med det Sverige misslyckades med - att besegra Polen i Lublin. Och man gjorde det på samma sätt som Sverige var en hårsmån ifrån, vände underläge 0-1 till seger 2-1. I måndags var det ombytta roller i Kielce där slovakerna tog ledningen med 1-0 - men där engelsmännen vände på steken och vann matchen.Därmed leder The Three Lions gruppen på fyra poäng, Slovakien är tvåa med tre poäng. Vinner Slovakien över oss och England tappar poäng mot Polen så är slovakerna vidare som gruppetta. Starkt gjort med tanke på att Slovakien på förhand sågs som gruppens "outsider".Håkan Ericsons manskap ser ut att få klara sig utan mittfältaren- och ångloket Simon Tibbling i den sista matchen. Groningen-spelaren stukade sin fot och enligt uppgifter kan han bli borta ett par veckor. Med största sannolikhet är U21-turneringen över för Sveriges nummer sex, men ingenting är bekräftat.- Det finns många fullgoda ersättare. Det kommer att bli bra och jag är helt övertygad om att vi kommer slå Slovakien. Jag tror att vi har stora chanser till det.En spelare som kan gå in och ta Simon Tibblings roll på högerkanten är Muamer Tankovic som byttes in i 2-2-mötet mot Polen. Andra spelare som kan få chansen är Niclas Eliasson och Joel Asoro.Nummer tolv kan bli den avgörande faktorn på torsdag kväll. Stämningen i städerna Sverige spelat i har varit grym. Marschen i Kielce var fantastisk, supportertåget från Lublin var minst lika bra. Ett sista blågult tåg kommer förhoppningsvis avgå från Lublin igen. Nu kör vi gasen i botten så får vi hoppas spelarna svarar med en magisk prestation när det gäller som allra mest. Tre poäng och chanserna till slutspel finns, ta möjligheten nu, U21-grabbar.*** *** ***Cajtoft - Wahlqvist, Dagerstål, Une-Larsson, Lundqvist - Tankovic, Olsson (K), Hallberg, Fransson - Cibicki, Strandberg*** *** ***