Inför Sverige – England: EM-premiär!

På fredagskvällen inleder Håkan Ericsons manskap mästerskapet i Polen.

Äntligen är det dags för U21-EM igen. För två år sedan gick det blågula landslaget hela vägen i Tjeckien och tog guld efter en rafflande final mot Portugal. Nu är det en ny trupp som ska frälsa oss under ledning av guldtränaren, Håkan Ericson.Sverige vann sin kvalgrupp på 24 poäng och slutade före lag som Spanien och Kroatien. Resultatet blev sju segrar och tre oavgjorda på tio matcher - alltså inte en förlust vilket är imponerande. Det svenska U21-landslaget är ett lag som krigar för varandra och utåt sätt verkar det råda stor harmoni runt och i truppen. En faktor som gör att landslaget kan få oss svenska fans att drömma denna sommar igen.Men gruppen det svenska landslaget hamnat i är tuff och flera spelare har inför mästerskapet gått ut och sagt att det är en match i taget som gäller. Kanske extra viktigt den här gången då förutsättningarna att ta sig till slutspel har försvårats. Det är tolv lag, fördelat på tre grupper, som gör upp om den ärofyllda titeln. Gruppettorna går direkt till semifinal och sedan tar den bästa grupptvåan den sista semifinalplatsen.I den första gruppspelsmatchen väntar England klockan 18:00 på Kolsporter Arena i Kielce (Kanal 5 sänder matchen i Sverige.) Runt 5000 svenska supportrar förväntas vara på plats och vi får hoppas att den gula väggen får den premiär alla hoppats på.Det svenska landslaget låg på läger i Helsingborg inför avresan till Polen. I genrepet mot Danmark på Olympia blev det förlust med 0-2. I måndags anlände våra blågula hjältar till Polen. De har haft sin bas i Lublin där vi kommer spela två matcher i gruppspelet. Sedan i onsdags är grabbarna i Kielce och det var bra fart på torsdagsträningen som hölls på anläggningen Mosir. En rapport från den öppna träningen går att läsa här: Fredagens motståndare, England, var med i samma grupp som Sverige i mästerskapet 2015. Det var ett stjärnstarkt lag med bland annat Harry Kane och John Stones i truppen. Men trots de högt ställda förväntningarna tog sig England inte vidare till slutspel – men ”lejonen” slog Sverige med 1-0 på Andruv Stadium.Med andra ord har Sverige revansch att utkräva, även om det är två olika lag som ställs mot varandra denna gång. Simon Tibbling och Kristoffer Olsson är de enda svenska spelarna i truppen som var med under det förra mästerskapet.I England får vi hålla ögonen på Chelsea-anfallaren, Tammy Abraham, som öste in mål för Bristol City denna säsong i The Championship. Till BBC Sport säger den unga anfallaren att det råder en viss press på spelarna, som alltid när det kommer till engelsk landslagsfotboll:- Vi vill visa att vi är spelarna som står på tur att ta en plats i A-landslaget, så det är press på oss.James Ward-Prowse, Nathaniel Chalobah, Nathan Redmond, Calum Chambers och Jordan Pickford är fem andra spelare i England som alla har erfarenhet från Premier League - och som de svenska spelarna får hålla koll på.Men det är inte antalet stjärnor som gör att lag vinner matcher. Det är just ordet ”lag” som väger tyngst när det kommer till U21-EM. Och där tror jag Sverige är snäppet starkare än England. Låt oss hoppas på att det svenska landslaget får en bra start i turneringen och visar upp ett rappt och vägvinnande passningsspel. Det var det som tog oss till EM och det är förhoppningsvis det spelet som tar oss långt i sommar.Cajtoft - Wahlqvist, Dagerstål, Une-Larsson, Lundqvist - Tibbling, Olsson (K), Hallberg, Fransson - Cibicki, Engvall*** *** ***