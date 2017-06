Inför U21-EM – en lagguide

Vi bjuder på en snabbguide av turneringens tre grupper.

Grupp A

Englands resa till sommarens EM var relativt lätt. Med Norge, Schwiez, Kazakhstan och Bosnien i kvalgruppen så toppade de gruppen med 20 poäng. Sex vinster, två oavgjorda och obesegrade. Englands bästa målskyttar i kvalgruppen blev Marcus Rashford och Chuba Akpom på tre mål vardera.



Polen blev direktkvalificerade till EM då de är värdlandet till det som kommer bli sommarens höjdpunkt. De har spelat två träningsmatcher under mars månad - mot Italiens U21 och Tjeckiens. Båda matcherna slutade i 1-2-förluster. Målen gjordes av 22-årige Niezgoda Jaroslaw och mittfältaren Dawid Kownacki från Lech Poznan.



Slovakien vann sin grupp med 19 poäng. Ner till tvåan (Holland) så var de 5 poängs skillnad. Slovakiens bästa målskytt var Adam Zrefak på 5 mål.



Sverige vann sin grupp med 24 poäng. 7 vinster och 3 oavgjorda. Bästa målskyttar blev Kristoffer Olsson och Gustav Engvall med tre mål vardera. Men även där så har Kristoffer slagit sex stycken assists.



Grupp B

Makedonien var en underdog i kvalgruppen in till detta U21-EM. Men efter 10 spelade gruppspelsmatcher så var de vinnare i grupp 3 med 21 poäng. EN poäng före Frankrike. Är Makedonien sommarens skräll? Återstår att se. Anfallaren Kire Markoski gjorde flest mål för sitt lag med fyra mål.



Portugal hade inga bekymmer att ta sig in i EM. Med starka 26 poäng och obesegrade i grupp 4 så ser man ändå Portugal som ett lag att ta sig minst lika långt. Andre Silva och Goncalo Paciencia gjorde fyra mål var i kvalet.



Serbiens egna Uro Djurdevic gjorde 9 mål på 8 spelade gruppmatcher. Serbien slutade tvåa efter Italien i grupp 2. Med 23 poäng i gruppspelet så var det en tät kamp om första platsen. Men Italien drog de längre strået och vann gruppen med sina 24 vunna poäng.



Spanien tog sig till sommarens EM med en stor talangfull grupp. Jose Gaya, Denis Ceballos, Marco Asensio och Gerard Deulofeu är bara några namn. Trots Spanien kan ha de större namnen på pappret så tog de inte och vann grupp 6. Det var Sverige som gick obesegrade i gruppen och vann med 24 poäng. Med endast EN poäng före Spanien.



Grupp C

Tjeckien stod klara som gruppetta i kvalgrupp 1 efter 23 poäng vunna. Tjeckiens farligaste och mest spännande spelare Patrik Schick stod för 10 mål på 9 matcher.



Våra grannar Danmark hade en enkel väg att kvala in. 28 poäng efter 10 matcher var facit i han efter de har gått obesegrade med 9 vinster och en oavgjord. Marcus Invartsen var det som gjorde flest mål för Danmark. 8 Mål på 6 matcher spelade för 21-årige forwarden.



Tyskland tog verkligen full pott. 10 raka vinster i kvalgruppen innebar att Davie Selkes 7 mål (som var lagets bästa) tog de till sommarens EM. Med flera etablerade namn så även Tyskland ett lag som tippas ta hem guldet.



Italien kan man säga floppade senaste U21-EM. Med stora förväntningar på sig så klarade de inte pressen att ta sig vidare. I kvalet har det inte varit någon utpräglad spelare som har gjort alla mål. Den som gjorde mest i kvalet för Italien var faktiskt mittfältaren Marco Benassi - 4 mål.

