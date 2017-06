Intervju med Kerim Mrabti: ”Det kommer bli en häftig upplevelse”

SvenskaFans har träffat den hårt arbetande spelaren med glimten i ögat.

Ifjol fick han säsongen förstörd på grund av en svår korsbandsskada. Nu är Djurgårdens mittfältare Kerim Mrabti tillbaka i gott slag och är redo för U21-EM. Kerim Mrabti kommer till Polen med stort självförtroende och ett glatt humör. Truppens ”spelevink” är laddad och har inte åkt ner för att njuta. Den tekniska spelaren är redo för att ta Sverige vidare ur gruppen och kommer inte tveka att kliva fram om det blir straffläggning i ett eventuellt slutspel.- Det har varit en bra säsong. Vi började med en turnering i Portugal där jag fick känna på fotbollen igen och där jag hittade tillbaka till glädjen. Sedan kom Svenska Cupen i februari, där vi gjorde en väldigt dåligt insats. Men vi vände trenden efter den svaga premiären mot IK Sirius och laget har börjat hitta varandra bättre på slutet.- Det har känts väldigt bra, jag är på 100 procent skulle jag säga! Jag har haft chansen att bygga upp min kropp på ett helt annat sätt. Jag tror att min karriär har förlängts med ett år.- Jag fick hantera den framförallt mentalt. Jag fick mycket stöd av läkare, sjukgymnaster och av människor som haft liknande skador. Det var faktiskt roligt att hålla på med korsbandsskadan, man fick bygga upp sig på olika sätt. Det var en givande träning och rehab.- Jag är väldigt taggad, det ska bli sjukt kul och det är mitt första mästerskap. Jag tänker inte bara gå in och njuta. Jag ska visa hur bra jag är och visa att jag är värd att vara där. Det kommer bli en häftig upplevelse och ska bli sjukt kul att visa hur bra man är som fotbollsspelare.- Det var en väldigt tuff grupp, vi tog mycket poäng i början, mot lag som Estland och San Marino. Vi tog viktiga poäng och fick bra målskillnad. I bortamatchen mot Spanien (1-1), redan då kände vi att vi hade en bra chans och vi bestämde oss för att inte sumpa den. Jag spelade mycket i början sedan fick jag följa resten av matcherna framför TV:n. Jag tycker grabbarna visade i matchen mot Kroatien att vi ska vara i EM.- Det var häftigt. Jag satt hemma och såg varje match. Man blev exalterad hela tiden, det hände något nytt kring laget i varje match kändes det som. Det slutade som en saga med ett väldigt roligt slut. Det var kul att följa grabbarna även om man satt hemma.- En tuff grupp, det gäller att få med sig bra resultat från matcherna. Även bra målresultat, det kan bli avgörande om vi ska kvalificera oss som bästa grupptvåa. Vi ska gå in för att ta tre poäng i varje match.- Jag tycker att vi är ett bra passningsorienterat lag. Vi har fina instick och bra kombinationer. Sedan är vårt inläggsspel bra och vi har många duktiga distansskyttar. Jag tycker också att vi har säkra straffskyttar. Får jag frågan om att ta en straff i en eventuell straffläggning kommer jag inte tveka.- Mitt driv och teknik med bollen. Jag är bra på att läsa av spelet och hitta rätt i ytorna. Lagmässigt defensivt kan jag springa mycket. Jag är envis i min press och vill hjälpa laget. Jag vill vinna till varje pris och är en hårt jobbande spelare.- Hehe, det har varit lite så. Jag vill vara en av personerna som sticker ut, man följer med i flowet. Jag vill vara den killen som skojar till litegrann och det är jättekul att höra det också. Men vi är flera som skojar, bland annat Muamer Tankovic.- Jag kände att jag hade gjort bra prestationer innan och hade bra kontakt med Håkan (Ericson). Jag tycker att det har gått bra på försäsongen och under våren i Allsvenskan med Djurgården. Jag förtjänar att vara med i truppen.- Vi har flera duktiga passningsspelare. Simon Tibbling, Alexander Fransson och Muamer ”Mojo” Tankovic. Vi har en bra backlinje som är otroligt skickliga och släpper in lite mål. Många i laget vill spela efter backen. Vi står för en fin fotboll och bjuder på oss själva.- Carlos Strandberg, ”Mojo” (Muamer Tankovic), Isak Ssewankambo, Linus (Wahlqvist), Koffe (Kristoffer Olsson). Det är kortspelsgänget. Men alla hänger med alla.- Att vi är en sammansvetsad grupp. Vi vinner som ett lag och förlorar som ett lag, även om du inte är med på planen. Det har varit bra kvalitet på träningarna och organisationsmässigt är vi starka. Jag tycker att vi har alla förutsättningar för att gå långt. Sedan är det upp till oss själva att prestera.Kerim Mrabti och lagkompisen Muamer Tankovic anländer till en träning i Helsingborg.- ”Mojo” kanske! (Muamer Tankovic). Men då blir det inte mycket sömn. Jag kan tänka mig sova med Joel (Asoro) igen. Han är en lugn kille och låter mig sköta rummet. Då får jag ha boss-stämpeln, det gillar jag.- ”Mojo” (Muamer Tankovic). Han skojar till det och är lite småhetsig. Han får allting att stå på spel hela tiden. Du gör allt för att slå honom om du är i motståndarlaget. Det är en kille du vill ha i motståndarlaget för att kunna provocera!- Det betyder otroligt mycket. Det är en stor ära att spela för Sverige och ett stort tryck kommer gynna oss. Men vi ska inte lägga för mycket fokus på det. Vi vet att vi har vår tolfte man med oss hela tiden.- Att det kommer bli en sjukt häftig upplevelse. Nu är det vår tur att skapa vår egen historia och vi ska göra det på ett snyggt sätt.*** *** ***