Intervju med Kristoffer Olsson: ”Fansen kommer ge oss en extra kick”

SvenskaFans har träffat U21-landslagets mittfältsmotor och lagkapten.

Mittfältaren Kristoffer Olsson har trots sin unga ålder haft en ganska händelserik karriär. Från storklubben Arsenal, till Midtjylland i Danmark och nu AIK hemma i Sverige. I U21-landslaget tillhör han en av de viktigaste spelarna. Det är genom östgöten med nummer åtta på ryggen som spelet ska fördelas. Nedan berättar den centrala mittfältaren om hur Sverige ska spela och vad som krävs för att gå hela vägen. Lagkaptenen berättar även om aktiviteterna U21-landslaget gör vid sidan om - som han tror är en nyckel att gå långt i ett mästerskap.- Det kändes rätt att komma hit, jag hade mina tankar på Sverige och visste vad som väntade här. Det kändes även bra för egen del att de i laget och folk runt omkring visste vem jag var innan. Det ger lite trygghet. Sedan givetvis spelmässigt, att gå till AIK visste jag skulle utveckla mig som fotbollsspelare. Efter min tid i Midtjylland ville jag komma till en klubb där jag fick spela mycket.- Det har gått helt okej. Jag har börjat komma in i matchtempot. Långsamt har jag blivit bättre men jag har en del kvar, både när det gäller kvalitet och tempo. Jag känner att det är en bit kvar till den högsta nivån - men det kommer.- Tränarna, det ger en trygghet, Håkan (Ericson) och Andreas (Pettersson) har varit med länge. Samma sak gäller läkarna och teamet runt dem. Det som skiljer är spelidén - den är annorlunda. Håkan Ericson har ändrat spelet efter materialet. Förra gången vi ställde upp (2015) hade vi en bra defensiv grund, ett ganska typiskt svenskt spel. Nu har vi ett eget spel och ett väl fungerande kortpassningsspel. Vi är bra offensivt och har många spelare som kan kliva fram för oss.- Det handlar om att ta chansen, jag har oftast gjort bra prestationer i U21, och trivs med att ta ansvar. Håkan (Ericson) har gett mig ansvar. Jag har fått lagkaptensbindeln och mitt spel har höjts av det. Du blir en ledare automatiskt när du får bindeln. Jag försöker styra på planen, prata med spelarna och laget. Det blir ganska naturligt då min roll i laget är centralt. Spelet går oftast genom mig.- Framförallt mitt passningsspel, det är min starka punkt. Jag har alltid varit bra på att styra och dirigera spelet. Som central mittfältare är det din främsta uppgift.- Först och främst är det att komma upp i nivå. Vi ska komma upp i nivån vi hade i kvalet och kanske över det. Vi ska gå vidare från gruppen. Fotboll är väldigt tillfällighetsbaserad. Mycket handlar om här och nu – du får inte se får långt framåt utan ta match efter match. Sedan åker vi inte ner bara för att delta, givetvis vill vi gå långt och vinna hela mästerskapet.- Mycket, framförallt det vi gjorde vid sidan om. Under ett mästerskap blir det mycket tid på hotellet. Det är viktigt att koppla av från fotbollen. Hitta avslappningen och ha kul tillsammans. Sedan även bevakningen runt omkring. U21-EM har blivit större, med media och TV. Det gäller att vara förberedd på det. Jag tror att det vi gör vid sidan om är viktigt om man ska gå långt, att få en bra sammanhållning i laget. Att det finns rum där vi kan spela playstation eller pingis. Att bara softa och hänga ihop som lag. Det gör att vi blir starka tillsammans, det är väldigt viktigt. Där tror jag vi är ganska långt fram om man jämför med andra lag och är en fördel som vi ska dra nytta av.- Stämningen byggdes upp, match efter match. Det kom mer och mer fans. När vi gick ut till finalen var det som att titta mot en gul vägg. Jag upplevde det som ganska extremt. Jag trodde inte att det skulle intressera så många. Det var galet, fansen och deras stöd är något som vi ska dra fördel och nytta av. Vi och Polen kommer förmodligen ha mest stöd av alla nationer och det kommer bli kul att spela för alla svenska supportrar. Fansen ger oss det där lilla extra.- Det var galet, hela dygnet, från när vi vann, på flyget hem och när vi landade. Man förstod inte hur stort det var i Sverige. Det var otroligt att fira med alla fans i Stockholm och se hur många som brydde sig om oss.- Ja, min familj ska åka ner och alla mina kompisar ska dit. Det blir speciellt att få spela ett U21-EM med familjen på plats. Vi känner ingen press men precis som fansen har vi samma förhoppningar att det kommer gå bra. De andra lagen har kanske fler stjärnspelare än vad vi har. Men vi kommer dit med en bra känsla, en bonus som ska hjälpa oss. Det kommer och ska bli ett spännande mästerskap.- Det kan bli Linus Wahlqvist eller Adam Lundqvist. Vi är en bra grupp och alla trivs med alla.- Mujo (Muamer) Tankovic. Det ska alltid hända någonting.- Vi fick en tro på det tidigt, när vi mötte Spanien borta var vi spelmässigt bättre och matchen slutade 1-1. Vi förstod direkt att vi kunde göra bra resultat och vi satte vår spelidé tidigt. Vi bara vann och gjorde vad som skulle göras. Det var spelare som inte spelade i sina klubblag som klev fram och gjorde det lilla extra. De fick kicken av att spela och ville göra det bra. Vi kom i underläge flera matcher, men vände. Det var väldigt starkt och visade på mental styrka. Vi kände oss nästan oslagbara. Den tron har hela laget och är otroligt viktigt för oss. Att vi har tron att vända och att vi inte viker ned oss. Så länge matchen går att vinna kör vi på och vi är alltid starka i slutet där många i laget springer lite extra.- Vi går in för att vinna varje match och vi vill vinna hela turneringen. Vi spelade jämnt med Spanien i kvalet, kanske bättre och är minst lika bra som alla andra lag i turneringen. Men vi ska ta en match i taget, det är bättre än att ha tankarna på finalen. Det är svårt att tänka så långt fram när man är inne i ett gruppspel.- England påminner om Spanien, de har spelare som spelar i de största länderna i Europa. Det blir en speciell match men jag tror att engelsmännen kommer passa oss bra. Polen är värdnation och det blir såklart ett speciellt möte med all publik och intresse kring dem. Sedan är det ett extra tryck på Polen med. Jag vet inte hur landet står sig då de inte har spelat kval utan är direktkvalificerade som värdnation. Slovakien är bra med, ett lag vi inte ska underskatta. Slovakien gick vidare ur en tuff grupp, det kommer bli en kul match.- Vi har en väldigt bra kontakt. Håkan har fått ihop gruppen bra. Framförallt med spelidén. Som ledare är han tydlig med vad han vill och varenda spelare förstår hans instruktioner. Exempelvis vad vi ska straffa motståndarna, detaljer i spelet, fasta situationer med mera. Det har gett oss lite extra i vårt spel. Vi dominerade mot Spanien. Det skapar självförtroende. Håkan vet vad han vill i sitt fotbollstänk.- Dels alla tidigare resultat, det kan vi förstås inte leva på, men vi har en tro på det. Vi vet att vi är ett bra lag och kan mäta oss med de bästa. Vi har ett eget spel och sedan är fansen en stor plusfaktor.- Fansen kommer ge oss en extra kick. Vi kommer göra allt på planen för att göra det till en oförglömlig resa för alla som åker ned och stöttar oss.*** *** ***