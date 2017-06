Intervju med Linus Wahlqvist: ”En dröm att få stå högst upp på prispallen”

SvenskaFans har träffat en av U21-landslagets stöttepelare i det svenska laget.

IFK Norrköpings högerback Linus Wahlqvist var en av de bärande spelarna i det svenska U21-landslaget som kvalificerade sig till EM i Polen. Nu är östgöten, som fått känna på A-lagsspel, redo för sommarens stora äventyr och hoppas få stå högst upp på prispallen när turneringen är över. SvenskaFans träffade försvarsspelaren hemma i Norrköping där han berättade om sina förväntningar inför mästerskapet.- Hittills har gått det gått upp och ner, både personligt och för laget. Vi fick ingen bra start, trots att vi var nöjda med försäsongen. Mina prestationer brukar vara som laget spelar, är laget bra, brukar jag vara bra. Jag utvecklas hela tiden men har mer att ge.- Mycket, det är ett mästerskap som väntar! Alla får inte chansen att spela mästerskap. Det är detta man vill göra som fotbollsspelare. Vinna titlar och vinna på flera olika sätt. Nu har vi chansen att vinna någonting och bli Europamästare. Det är en dröm att få stå högst upp på prispallen, något som är svårt att slå. Sedan är det roligt att få spela i den svenska dressen. Då spelar jag för mer än mig själv. När du bär den svenska tröjan tänker du på alla fans vi spelar för.- Jag hoppas att jag kommer vara en viktig spelare under EM. I kvalspelet var jag en av spelarna som lirade mest. Jag vill hjälpa laget att vinna matcher och göra bra prestationer.- Det var ett jättebra kval. Vi tog oss vidare från gruppen med Kroatien och Spanien (som har världsspelare på varje position). Vi förlorade inte en enda match i kvalet och vi vann mot de två topprankade nationerna. Det var ett perfekt kval.- På pappret är det en grupp som man ser stora möjligheter att ta sig vidare från. England har bra spelare, det finns mycket fans i ryggen hos Polen och Slovakien vet man inte vad man har. Det är inga dåliga lag men ändå en överkomlig grupp. Vi vet vad vi kan och har stor tro i laget. Vi är ett bra lag och ska fortsätta tro på det vi gör. Då kommer det att gå bra.- Det är varje spelares dröm att ta sig ut från den svenska gränsen och det börjar bli dags för egen del, jag vill ta nästa steg i karriären. Nu gör jag min fjärde säsong i Allsvenskan och har snart spelat 100 matcher med Peking. Jag känner mig redo och blir bättre hela tiden. Utlandsspel är något jag drömmer om men jag är inte stressad. Nu har jag ett guld i ryggen och en tredjeplacering, det är få förunnat.- Jag skulle vilja vara egoistisk men det är fel att vara det i ett mästerskap. Jag vill göra bra matcher och hjälpa Sverige att vinna matcher. Så är fotboll i allmänhet, presterar man bra för laget kommer det se bra ut även för dig. Det är mer tänk på laget. Fotboll är ett lagspel och nu är det ett mästerskap, vi ska vinna med laget.- Vi började prata om vår målsättning i våras, vi är en grupp som vill vinna men det är en lång väg dit. Jag vill vinna EM - man måste ha höga mål. Men först och främst ska vi ta oss vidare från gruppen. Det är det första rimliga målet, sedan kan allting hända. Blir det avancemang är det semifinal direkt och sedan kommer finalen efter det. Det är en kort och intensiv turnering.- Jättemäktigt, det var sjukt grymt! Det är inte ofta man ser Sverige i ett mästerskap som presterar så bra. A-laget har inte haft några superprestationer på senare tid. Gänget från 2015 satte U21-fotboll på kartan. Spelarna drog mycket folk ned dit och nu har det kommit mer folk till våra matcher. Det var positivt för svensk fotboll och sjukt kul att se från sidan om.- Fansen betyder massor för oss, det såg man inte minst under U21-EM 2015, det kändes som spelarna sprang lite extra för alla som kollade på. Det är roligt att spela för många fans och inför mycket publik. Deras stöd är enormt viktigt.- Det känns som jag och Alexander Fransson kan hamna tillsammans, vi bodde ihop senast i mars.- Vi hade en intensiv samling i mars där jag fick prata själv med honom. Under säsong är kontakten mindre, då han har fullt upp. Jag tycker väldigt bra om Håkan och det räcker att kolla resultaten vad han åstadkommit. Det är ingen svensk förbundskapten som har lyckats med det innan.- Kerim Mrabti, hans syns och hörs mycket.- Vi själva känner ingen press bara för att grabbarna gick och vann 2015. Men det är klart att svenska folket har högre förväntningar nu och vi har stora förväntningar på oss själva. Vi vet vad vi kan och vi gjorde ett bra kval. Det är en ny situation för oss som lag, att trycket utifrån är större, det är man inte van vid som svensk. Ja, det märktes av i gruppspelet. Spanien och Kroatien hade mer respekt för oss. Våra prestationer i gruppspelet och framgångarna i Tjeckien 2015 spelade nog in. Bra prestationer sätter spår, både i Sverige och Europa.- Dels truppmässigt, vi har en jättebra trupp med många bra spelare. Det är tråkigt att Ludde (Augustinsson) tackade nej, han skulle varit en tillgång. Vi har många bra spelare som vill visa mycket. Det finns ett gäng individuellt skickliga spelare som jobbar hårt över hela planen och vi har mycket spets framåt. Spelare som vill springa mycket defensivt fast de är offensivt lagda. Vi är ett kollektivt starkt lag med mycket spets och då menar jag spets på olika sätt. Vi har Carlos (Strandbergs) styrka, Gustav Engvalls speed och näsa framför mål samt Pavel Cibickis spelförståelse och teknik. Det finns alltid någon, vi kommer ha bra spelare på bänken och bra spelare på planen.- Ett passningsinriktat spel. Den stora skillnaden mot laget 2015 är att vi har mycket bollinnehav. Vi har spelare för det spelet. ”Koffe” (Kristoffer Olsson) är dirigenten på mittfältet. Vi har ett fungerande ”possesion-spel”, det är spelare som har vuxit upp på konstgräs och är vana att spela på marken. Det är en fotboll som innebär att vi för matcherna. I kvalmatchen mot Spanien, som är ett erkänt passningsinriktat lag, tror jag att vi vann bollinnehavet. Det var vi som höll i taktpinnen. Sverige U21 spelar en rolig passningsorienterad fotboll.- U21-EM är ett speciellt mästerskap. Går du vidare från gruppen är det semifinal direkt. Ettan och tvåan går vidare. Det låter kanske lite klyschigt men det handlar om att fokusera på varje match och ta poäng i varje match. Inte se framåt innan vi mött England. Det är fokus på här och nu, tråkigt men sant.- Vi ska göra allt för att få folket på läktarna att njuta och göra samma jobb som alla supportrar. Vi spelar för fansen och hela det svenska folket. Det ska bli otroligt kul att ha stort stöd på plats. Många i min familj kommer vara där. Mormor och morfar, mamma och pappa, flickvän och lillebror, nästan hela släkten. Familjen är en stor del av att jag tagit mig hit som har funnits med hela vägen.*** *** ***