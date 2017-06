Sverige - Polen 2-2

Regerande mästarna tryckte sånär till hemmanationen, men tappade segern sent.

Håkan Ericsson valde att justera laget marginellt jämfört med premiären, men på topp fick vi se en förändring då centertanken Carlos Strandberg fick chansen bredvid Pawel Cibicki Startelvan:Cajtoft - Wahlqvist, Une Larsson, Dagerstål, Lundqvist - Tibbling, Hallberg, Olsson, Fransson - Cibicki, StrandbergPolen, som föll i premiären, ställde upp med följande startevlva:Wrabel - Kedziora, Bednarek, Jach, Jaroszynski - Linetty, Kownacki, Dawidowicz - Frankowski, Stepinski, Moneta Sverige kom aldrig riktigt ur startgroparna under matchens första 15 minuter och de regerande mästarna var faktiskt stundtals utspelade av Polen som gjorde lite som de ville och också tog ledningen genom Lukasz Moneta. Polen tog sig fram på högerkanten och när inspelet kom kunde Kanal 5:s basunera ut 1-0 till Polen. Något senare tryckte också Moneta in bollen så att vi faktiskt fick se det med egna ögon.Ungefär samtidigt som Kanal 5 fick ordning på ljudet fick också Sverige ordning på spelet och efter att först ha fått lite bättre kontroll på hemmalaget kunde man allt mer gå till attack. Carlos Strandberg var ytterst nära ett bra läge, men istället för mål eller strax blev han, förmodligen korrekt, varnad för filmning efter ungefär 25 minuter.Tio minuter senare fick han sin revansch när Sverige snyggt tog sig fram igenom det polska försvaret och Fransson fick bra skottläge. Skottet blev kanske ingen drömträff, men på returen dök Strandberg upp och nickade in 1-1.Sverige nöjde sig emellertid inte med det och strax före paus kunde Jacob Une Larsson göra 2-1 när han nickade in en hörna. 2-1 när lagen gick till pausvila således.I andra halvlek hade Sverige bra kontroll på händelserna och ställde om bra vid flera tillfällen. Det fanns tillfällen framförall för Cibicki och inhoppande Engvall och Tankovic där Sverige kunde, och kanske borde, ha punkterat tillställningen men 2-1 såg ut att stå sig matchen ut.Då när klockan närmade sig 90 minuter... I en situation som inte kändes speciellt farlig fick Polen straff när FIlip Dagerståhl drog ner Krzysztof Piatek. Straffen var relativt odiskutabel och Dawid Kownacki var iskallt från elva meter när han rullade in kvitteringen.Några darriga minuter avslutade sedan matchen men 2-2 stod sig, vilket gör att Sverige är trea i gruppen inför den avslutande omgången. Ettan i gruppen och bästa tvåan avancerar till semifinal.