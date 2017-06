Träningsrapport: 15/6 Kielce

På torsdagen genomförde det svenska U21-landslaget en öppen träning.

Sveriges startelva ser ut att bli följande 4-4-2 fr.h:

Premiären i U21-EM är snart här, det är bara ett dygn kvar innan det svenska landslaget tågar ut på Kolsporter Arena där England väntar.Under torsdagen genomförde Sverige en öppen träning på anläggningen Mosir, ganska nära Kolsporter Arena där premiären hålls imorrn.Många blågula supportrar var där och bjöd sedvanligt på några sånger. En journalist frågade om de svenska fansen kunde bjuda honom på någon sång, varpå: "Go home to your ugly wives", startades. Kanske riktat mot de engelska fansen? Vi får se om den gula väggen framför denna visa även under fredagskvällen.Träningen var lätt och som vanligt skojades det en del mellan spelarna i vissa moment. Det var mycket matchspel och inläggsövningar, framförallt den sista halvtimmen. Korta kombinationer där inläggen slogs varannan från höger, varannan från vänster. Det var spännande att se Joel Asoro som det snackats om inför turneringen. Sunderland-spelaren visade upp bra teknik och var vän med bollen. Tog ner inläggen bra och bollen satt som klister på hans fot. Anfallarna satte inte varje avslut men ett som förtjänade att gå in var när Pawel Cibicki försökte sig på ett skorpionskott. Några övningar till och kanske vågar han ge sig på denna akrobatiska konst i någon av gruppspelets matcher?Alla tre målvakter såg genomgående starka ut där jag tycker Pontus Dahlberg stack ut. Blåvitt-keepern räddade det mesta och var aktiv i målområdet. Men blir det Anton Cajtoft mellan stolparna så känns det också som ett tryggt val av Håkan Ericson.Anfallaren Carlos Strandberg hade väst på sig, brände en del avslut i boxen, och ser ut att bänkas imorrn. Samma startelva som spelade mot Danmark tror jag tas ut i premiären mot England. Undantaget Alexander Fransson som ser ut att peta Muamer Tankovic på vänsterpositionen på mittfältet. Blir det inte Fransson kanske Niclas Eliasson eller Joel Asoro kan konkurrera om en plats. Två irrationella spelare som kan förändra matchbilder.Cajtoft - Wahlqvist, Dagerstål, Une-Larsson, Lundqvist - Tibbling, Olsson (K), Hallberg, Fransson - Cibicki, EngvallEfter träningen var Pawel Cibicki den stora stjärnan. Malmö FF-spelaren flankerades av flera autografjägare och en efter en tog sig skåningen tid för. Anfallaren fick signa fotbollar, pappersblock och ställde upp på bilder. Cibicki är stor i Polen, den saken är klar. Frågan är om han är lika uppskattad efter måndagens möte mot värdlandet.*** *** ***