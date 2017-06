U21-EM Panelen: ”Fyra lag späckade med kvalitet”

Vi diskuterar det som hände under sista gruppspels omgången samt det svenska uttåget.

U21-EM Panelen består denna omgång av:



Jesper Lindh - Italien och EM-redaktionen

Fredrik Wiberg - Sverige och EM-redaktionen

Ulf Nilsson - Sverige och EM-redaktionen



Hur tippar du semifinalerna som spelas nu på tisdag och vilka tror du vi får se i finalen?



Jesper:- De är väl de lagen som på förhand skulle tippas topp 4 med undantag Portugal. Riktigt spännande semifinaler och lagen måste vinna matchen i matchen. Någon utav semifinalen skulle kunnat vara huvudfinalen men tippade på förhand Spanien - Italien i final men nu var ju lottning annorlunda. Tror på Spanien - Tyskland i final.



Ulf: Spanien - Italien och England - Tyskland. Vilka klassikermöte! Fyra lag späckade med kvalitet och förmodligen flera spelare som kommer att vara framträdande i fotbollseuropa under många år.

Sett till det jag sett (Såg inte Englands seger mot Polen exempelvis) är Spanien-Italien den semifinal med de lag som imponerat klart mest och jag förväntar mig en väldigt bra match där. Rimligen borde segraren där också vinna finalen. Jag tippar att Italien vinner både semifinal och final. Det kommer bli en tät match mellan Spanien och Italien precis som det kommer bli i en final. Jag har svårt att se att Italien kör över något lag.



Tyskland - England? Jag tycker tyskarna har sett riktigt bra ut och jag skulle inte bli helt förvånade om tyskarna kör en repris på EM-finalen i Malmö 2009 då man krossade England med 4-0, även om nu britterna tydligen gjorde en väldigt bra match mot Polen.

Det jag framförallt tror är dock att historien som finns mellan de här två lagen kommer göra att det kommer gå åt så mycket energi i den här matchen att man inte kommer ha ork att toppa prestationen i finalen, vilket rimligen behövs.



Så Italien-Tyskland i finalen.



Fredrik: Spanien slår ut Italien, deras offensiv har varit supervass under mästerskapet. Italien har inte imponerat, de har blandat och gett under turneringen. Kommer Spanien upp i nivå går man vidare. Sedan går Tyskland och vinner över England. Tyskland har ett starkare lag och vinner på ren rutin.

Omgångens match



Jesper:- Är på samma spår som Ulf här. Tjeckien - Danmark. Målkalas och en match som var viktigast för Tjeckien. Så kom Danmark och förstörde deras gulddrömmar. Lite otippat på förhand att Danmark skulle göra hela 4 mål mot Tjeckien efter två svagare matcher mot Italien och England. Roligt att gamle IFK Göteborg spelaren Kennenth Zohore gör två mål och assist.



Ulf: Tjeckien - Danmark 2-4

Inte bara för att det var flest mål utan för att det var en match med två lag som både kunde och ville.

Tjeckien kom tillbaka två gånger från underläge, men när de försökte lägga i en växel till var det istället danskarna som drog i från.

Kenneth Zohore, minns ni honom från IFK Göteborg-tiden, var fullständigt briljant. Två mål och en assist för den store anfallare när han ledde sitt Danmark till att skjuta hål på det tjeckiska hoppet om avancemang.



Fredrik: Slovakien - Sverige. Det var den enda matchen jag såg och var (tyvärr) på plats. Ruskigt imponerad av slovakerna som visade upp hela registret. Hade förtjänat en semifinalplats.



Omgångens spelare



Jesper: - Bruma från Portugal tycker jag var riktigt bra mot Makedonien. Bruma gjorde nog även det snyggaste målet i omgång tre och stod för två mål mot Makedonien. Varit en av Portugals viktigaste spelare nu i EM och tråkigt att inte kunna se honom något mer i sommar.



Ulf: Stanislav Lobotka - Slovakien

Nordsjälland hyllades i TV för sin scoutning när de plockade in Lobotka, men det håller jag inte med om. Att värva från en större klubb som dessutom är enormt skickliga på att hitta talanger är knappast ett stort scoutingarbete.

MEN, Lobotka är oerört bra och har gjort tre väldigt bra matcher i EM. I mina ögon har han varit den bästa spelaren i EM totalt sett.



Fredrik: Valfri spelare från Slovakiens mittfält. De ägde och körde över svenskarna från minut ett. Nummer sex i Slovakien, Stanislav Lobotka, blev utsedd till matchens lirare av speakern på plats. Han var spindeln i nätet och går förmodligen en ljus framtid till mötes.

Vad säger du om Sveriges sista match?



Jesper: - Tråkigt med att det blev en plattmatch. Med att det blev en hype från förra U21-EM så är det inte alls samma lag. Mötte ett vassare och mer hungrigare Slovakien och det stod oss dyrt. Med att man kryssar mot England i öppningsmatchen med sån liten marginal (Straffmissen) så klart det tar på spelarna psykiskt. Sen att ge bort en straff mot Polen i slutet av matchen som också var helt onödig gjorde inte saken bättre.



Ulf: Tja, vad ska man säga. Sverige blir överkört av ett betydligt hetare och, åtminstone för dagen, bättre lag.

Sverige gör ju kanske den sämsta insatsen under hela turneringen - och då räknar jag in kvalet - i en match där man var tvungna att vinna. Det är såklart inget bra betyg.

Men det blev kanske för stor press efter att man skänkt bort en seger mot England med straffmissen och sen samma visa mot Polen när man gav bort en straff i slutet. Då svarade man för betydligt bättre prestationer, men jag tycker ändå det är dessa två matcher som bär skulden. Det satte Sverige i en sits som man rent mentalt inte alls klarade av att resa sig från. För jag tror det handlar om det. Det mentala svek när det behövdes som mest.



Tråkigt avslut för Lill-Åby men jag hoppas verkligen folk förstår vilken otrolig insats han gjort här med sina mannar. Fantastisk period för U21-landslaget.



Fredrik: Under all kritik. Det var smärtsamt att se de blågula spelarna från läktarplats. Det saknades energi, vilja och spelförståelse. Egentligen alla ingredienser som behövs på den här nivån. Säga vad man vill, men professionaliteten fanns inte där. Spelarna tog inte chansen och svek fansen, förbundskapten Håkan Ericson och en hel nation. Sorgligt avslut på en fin epok.



*** *** ***