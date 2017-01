Redaktion Umeå FC

2017-01-29 13:59:00

UFC har värvat en del spelare med Leo Englund (närmast från allsvenska GIF Sundsvall) den mest meriterade inför kommande säsong samtidigt som man tappat tre spelare som varit i det närmast givna i startelvan (Gilligan, Medén och Kerkich). Truppen ser därför ut att vara försvagad jämfört med föregående säsong. Samtidigt har man en stor utvecklingspotential i stor del av truppen.Efter Johan Sandahls plötsliga sorti har UFC sökt efter en ny tränare och nu är det klart att tidigare Anundsjö tränaren Robert Bergström tar sig an rollen.En lekmannamässig utvärdering av Johan Sandahls värv som kombinerad tränare och sportchef för Umeå FC.Värmande väderlek och spel när Umeå FC lekande lätt avfärdade ett blekt Skellefteå.Intressant debut på vänsterbacken och en skön bekräftelse att Kungen är king i Umeå FC.UFC värvar internationellt och plockar in två brassar och en spanjor med meriter från Marockanska ungdomslandslagen i truppen.Redaktör Sundström minns, glömmer bort och blickar framåt när Umeå FC: s Norrettan-säsong 2014 hamnar under lupp i en artikelserie över tre delar.Redaktör Sundström minns, glömmer bort och blickar framåt när Umeå FC: s Norrettan-säsong 2014 hamnar under lupp i en artikelserie över tre delar.Redaktör Sundström minns, glömmer bort och blickar framåt när Umeå FC: s Norrettan-säsong 2014 hamnar under lupp i en artikelserie över tre delar.