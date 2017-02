Hovet, Johanneshov, 2017-02-23 19:00

AIK - Västerås

4-1

Domare: Christoffer Holm



9 raka!

Allting har ett slut, oavsett man vill det eller inte, och i hockeyns värld så börjar vi närma oss det som är att klassa som en skiljeväg med tre olika vägar att vandra. Av dessa tre alternativ så finns det egentligen bara ett enda alternativ som man vill åt, topp åtta.



Var vi ska vara i tabellen har debatterats sen förra säsongen, då vi snöpligt föll mot Karlskrona efter en tight slutspelsserie. Enligt alldeles för många tyckare så var allt förutom plats 1-2 att beräkna som ett fiasko, trots





Det är det förvisso många andra som också är. Västerås är det likaså. Jag har haft möjligheten att skriva om VIKs situation tidigare under säsongen, och den har inte ändrats på något dramatiskt sätt.



De enda situationerna som egentligen ändrats i tabellen är

Inför kvällens nedsläpp mot VIK så verkade det som att arbetsron äntligen kommit för att stanna för gnaget. Man har trots alla skriverier och domedagsföreställningar lyckats klättra i tabellen vecka för vecka. I veckan blev det dessutom klart att



Med 2 matcher kvar att spela så handlar det fortfarande enbart om att säkra platsen för slutspel.

AIK matchar ungefär samma lag som de senaste matcherna och börjar starkast. Det tar ungefär 2 minuter och sen är matchens första skott avlossat. Första perioden kom att handla om ett pressande AIK där flertalet spelare visar att man står upp för laget, bland annat Sampa, som fortsätter spela fint med offensiva tacklingar och Cederholm, som den här säsongen visat att han inte står i vägen för något eller någon, står upp mot flertalet västeråsspelare. Bortalaget står dock upp och försöker med enstaka kontringsförsök, bland annat ett skott som går i stolpen.



När den största delen av publiken har börjat ladda för periodpaus, så kommer även första målet. Spångberg skjuter och Anders Eriksson är snabbt där på returen och sätter sitt fjärde mål för säsongen. 1-0 och gnaget sätter dit den i sista ögonblicket innan pausvilan. Första perioden får ses som jämbördig och skotten slutar 9-9.



I andra perioden hinner det gå cirka 10 minuter innan man kan börja kalla det hela för spel. Det är rätt dålig kvalité på spelet men därefter börjar gnaget sticka upp, och det märks på publiken att de gillar vad de ser. Stämningen är underbar och hovet vibrerar verkligen ikväll. Magiskt.

AIK attackerar från vänstra kanten och avslutar. Pucken letar sig ut till



Hittills går det som en dans, och matchen bjuder på väldigt mycket nöje för publiken. Det gnaget som är på isen, är det gnaget som vi saknat under hela säsongen.



Tredje perioden är igång och det hinner gå 5 minuter innan västerås blir en man mindre efter att ha åkt ut för holding. AIK nyttjar detta genom att

Men VIK har inte gett upp, tvärtom. Hela matchen igenom så försöker västerås hela tiden sticka upp och farligheterna avlöser varandra. I mitten av tredje hittar Frycklund till Zetterbeg med en diagonalpass och på Zetterbergs slagskott så sitter 3-1. Kontakt igen och välförtjänt för västerås.



AIK försöker spela av matchen och västerås jagar genom att plocka keepern. Med en minut kvar så snappar ekarv upp pucken och sätter 4-1 till AIK.



9 raka matchen är ett faktum och det ska mycket till för att inte nå slutspel nu. Efter 8 raka så väntar man bara på att det ska rasa. Inte för att man är negativ eller pessimist, utan snarare för att med säsongen i färskt minne, så är man luttrad.Det är det förvisso många andra som också är. Västerås är det likaså. Jag har haft möjligheten att skriva om VIKs situation tidigare under säsongen, och den har inte ändrats på något dramatiskt sätt.De enda situationerna som egentligen ändrats i tabellen är MoDo s, AIKs och i viss mån Björklöven. De två sistnämnda till det bättre och Modorumpornas till det sämre. Det bör ses som något tecken på att det ändå finns någon form av gudomlighet.Inför kvällens nedsläpp mot VIK så verkade det som att arbetsron äntligen kommit för att stanna för gnaget. Man har trots alla skriverier och domedagsföreställningar lyckats klättra i tabellen vecka för vecka. I veckan blev det dessutom klart att Victor Ekarv ansluter till gnaget och rapporter från träningarna talar om glädje och harmoni.Med 2 matcher kvar att spela så handlar det fortfarande enbart om att säkra platsen för slutspel.AIK matchar ungefär samma lag som de senaste matcherna och börjar starkast. Det tar ungefär 2 minuter och sen är matchens första skott avlossat. Första perioden kom att handla om ett pressande AIK där flertalet spelare visar att man står upp för laget, bland annat Sampa, som fortsätter spela fint med offensiva tacklingar och Cederholm, som den här säsongen visat att han inte står i vägen för något eller någon, står upp mot flertalet västeråsspelare. Bortalaget står dock upp och försöker med enstaka kontringsförsök, bland annat ett skott som går i stolpen.När den största delen av publiken har börjat ladda för periodpaus, så kommer även första målet. Spångberg skjuter och Anders Eriksson är snabbt där på returen och sätter sitt fjärde mål för säsongen. 1-0 och gnaget sätter dit den i sista ögonblicket innan pausvilan. Första perioden får ses som jämbördig och skotten slutar 9-9.I andra perioden hinner det gå cirka 10 minuter innan man kan börja kalla det hela för spel. Det är rätt dålig kvalité på spelet men därefter börjar gnaget sticka upp, och det märks på publiken att de gillar vad de ser. Stämningen är underbar och hovet vibrerar verkligen ikväll. Magiskt.AIK attackerar från vänstra kanten och avslutar. Pucken letar sig ut till Michael Lindqvist , som på returen kan raka in 2-0 för AIK och gnaget går återigen till pausvila med ledning.Hittills går det som en dans, och matchen bjuder på väldigt mycket nöje för publiken. Det gnaget som är på isen, är det gnaget som vi saknat under hela säsongen.Tredje perioden är igång och det hinner gå 5 minuter innan västerås blir en man mindre efter att ha åkt ut för holding. AIK nyttjar detta genom att Jesper Bratt snurrar upp västerås från höger, skickar in pucken mot mål, där Fredrik Karlström möter. 3-0 och hovet sjunger vi ska tillbaka.Men VIK har inte gett upp, tvärtom. Hela matchen igenom så försöker västerås hela tiden sticka upp och farligheterna avlöser varandra. I mitten av tredje hittar Frycklund till Zetterbeg med en diagonalpass och på Zetterbergs slagskott så sitter 3-1. Kontakt igen och välförtjänt för västerås.AIK försöker spela av matchen och västerås jagar genom att plocka keepern. Med en minut kvar så snappar ekarv upp pucken och sätter 4-1 till AIK.9 raka matchen är ett faktum och det ska mycket till för att inte nå slutspel nu.

0 KOMMENTARER 93 VISNINGAR 0 KOMMENTARER93 VISNINGAR FREDRIK WICKBOM

2017-02-25 01:09:32

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-02-25 01:09:32

AIK

2017-02-23 11:00:00

AIK

2017-02-20 20:19:00

AIK

2017-02-20 17:33:00

AIK

2017-02-16 22:42:32

AIK

2017-02-16 12:00:00

AIK

2017-02-15 21:51:00

AIK

2017-02-13 21:21:00

AIK

2017-02-13 19:02:46

AIK

2017-02-11 11:36:50

ANNONS:

Allting har ett slut, oavsett man vill det eller inte, och i hockeyns värld så börjar vi närma oss det som är att klassa som en skiljeväg med tre olika vägar att vandra. Av dessa tre alternativ så finns det egentligen bara ett enda alternativ som man vill åt, topp åtta. Var vi ska vara i tabellen har debatterats sen förra säsongen, då vi snöpligt föll mot Karlskrona efter en tight slutspelsserie. Enligt alldeles för många tyckare så var allt förutom plats 1-2 att beräkna som ett fiasko, trotsKvällens match mot Västerås är den näst sista för AIK i grundserien, men sannolikt blir det minst två till, då AIK efter en imponerande svit i februari i stort sett är klara för Play-Off serien. Mot Västerås jagar laget sin nionde raka seger. Samtidigt har Västerås det svårt i botten av tabellen. Laget för en kamp med Björklöven om att undvika nedflyttningskval, och i och med Björklövens vinst mot Timrå igår så är Västerås under strecket.Efter sju raka segrar är det lätt att bli lite kaxig. Eftersom vi snackar AIK är det dessutom lätt att hybrisen kommer smygande. I nuläget är det nog ändå klokast att behålla en gnutta ödmjukhet. Visst, vi är inne i en väldigt fin trend men den här säsongen har absolut lärt oss hur lätt det är att förlora. Det känns som Melins grabbar har fattat det också och insett att det är hårt arbete över varenda kvadratcentimeter på isen i 60 minuter som gäller.AIK daskade till Almtuna på söndagskvällen och tog sin 7:e raka seger i en svängig tillställning som det faktiskt ändå kändes som AIK hade koll på. Slutspelsfönstret står nu vidöppet för AIK:s hockeykrigare, man har verkligen vänt den av skador och annat konstiga trenden med dystert försvarspel och hängande huvuden.Med fem segrar i ryggen seglar AIK vidare. Nästa anhalt är tabellfyran Timrå på bortais.Under transferfönstrets sista dag kompletterade AIK truppen med ytterligare två spelare. Victor Ekarv är tillbaks i klubben, och ansluter omedelbart från Almtuna. Sedan lånades också Luleås unge back Linus Nässén in för resten av säsongen.Födelsedagskvällens motståndare är en klubb med brokigt förflutet. Det började 1963 då Karlskoga IF och IFK Bofors slog sig samman till KB 63 eller KB Karlskoga som klubben kallades i min barndom då man – innan elitseriens tid – låg i allsvenskan som då var den högsta serien i vårt seriesystem. 1978 bröt sig hockeysektionen ut och döpte sig till Bofors IK. Ett namn som med tiden blev aningen politiskt besvärande.AIK och norske forwarden Robin Dahlström går skilda vägar.Mängder av AIK-celebriteter och trevliga aktiviteter/intervjuer - Tårta! är att vänta på onsdagskvällen & antagligen en hockeyfight att minnas!! (Se AIK Hockeys hemsida för mer info)Då säsongen har blivit som den är med allt vad det inneburit, så börjar man mer och mer känna igen den rapportering som förs om laget. Luttrad är väl en underdrift egentligen när det kommer till kritan, vi är ju snarare fansen som börjar frukosten med kaos och tar en nattmacka till krisrubriker om ond bråd död för både framtid, förening och allt däremellan. Då undertecknad inte fick det att fungera igår vad gäller inför så kommer här en kombinerad inför (modo) och matchrapport.