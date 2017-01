AIK fick med sig en poäng mot Timrå på Hovet

Tredje sist i tabellen. Det är ingen smickrande tabellplacering AIK innehar efter gårdagens match mot Timrå. Däremot så är laget inte värda mer än så. Tyvärr så var man sett till spelet igår inte heller värda den poängen man fick med sig efter Daniel Olsson-Trkuljas 1-1 mål. Det är inte en poäng att vara stolta över - det är en poäng att tacka för.

Matchens första period inledde i rasande fart åt båda hållen och redan efter 45 sekunder hade det noterats farliga lägen för båda lagen. Och jag skulle vilja påstå att det var AIK som var snäppet vassare i anfallszon de första fem minuterna. Dessvärre så var man också snäppet sämre i försvarszon vilket gjorde att gästande Timrå efter ett tag kunde ta tag i taktpinnen och behålla den. Gasper Kroselj som blandat och gett sedan han kom till AIK fick både stå på huvudet och rädda ett friläge och är det någon vi ska buga oss för såhär dagen efter så är det honom. Matchens första utvisning kom efter 16:47 spelat efter en stökig situation i rundeln till vänster om Kroselj. Anton Cederholm gjordes ner i en tuff situation och utvisades senare för ”Closing hand on the puck” lättare beskrivet som felaktig handstoppning eller blockering.



I inledning av den andra perioden fick AIK ett jätteläge att göra matchens första mål. Och efter att Sebastian Lauritzen utvisats två minuter för hooking fick man chans i powerplay. Men nära skjuter ingen hare och i brist på kommunikation och puckkontroll så var det istället de tillresta bortafansen på Hovet som fick jubla först. Med 07:35 på klockan i den andra perioden tvingades Gasper Kroselj se sig besegrad av Mattias Nilsson. Backen kunde avsluta en vacker uppåkning på högerkanten med att dundra iväg pucken och Kroselj var chanslös. Det kom ingen kvittering av AIK i den andra perioden trots att man hade dubbelt så många skott som Timrå med sina 20 chanser. Närmst 1-1 var Christian Sandberg när han i slutskedet av perioden bjöd på ett ribbskott.



Inför den tredje perioden fanns det en otrolig uppgivenhet hos supportrarna på läktaren. Och ännu fler frågor. Hur kan en timråspelare få gå fri mot fyra AIKare? Vart är Roger Melins berömda tidiga timeouter och varför tar laget burskydd i powerplay?



Den tredje perioden tog fart och var faktiskt snäppet bättre än matchens andra två diton. Som sig bör kanske, när man är det jagande laget. Och när spelarna iallafall visade viljan att ta sig framåt i banan så vaknade publiken till. Daniel Olsson-Trkulja som hade haft flertalet farliga chanser tidigare under matchen fick äntligen pucken i nät med dryga tio minuter kvar att spela. Ett snabbt handledsskott satt i Johan Mattssons vänstra kryss. Och snyggt var det, trots att det sett till matchbilden inte var rättvist för fem öre. Efter 1-1 målet fick AIK helt plötsligt luft under vingarna och var det laget som var närmst ledningsmålet, men matchen togs till förlängning och där var Timrå inte sena att avgöra. 21 sekunder var det enda som krävdes och trots att det är en tveksam situation som videogranskades så var det Jeremy Boyce-Rotevall som blev matchvinnare på Hovet.



AIK - Timrå 1-2 OT

(0,0, 0-1, 1-0, 0-1)



Period 2

27:35 0-1 Mattias Nilsson (J Boyce-Rotevall, S Lauritzen)



Period 3

48:35 1-1 Daniel Olsson-Trkulja (A Cederholm, S Fernholm)



OT

60:21 1-2 Jeremy Boyce-Rotevall (T Liljegren, J Boqvist)



Skott: 35-29

Utvisningsminuter: 2-6

Tekningar: 31-33

Åskådare: 4513