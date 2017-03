AIK först i tabellen efter vinst mot Pantern

De två första perioderna i kvällens drabbning mellan Pantern och AIK var inte värda mycket. Men under den tredje perioden small det till ordentligt. Från mållöst till +5 mål. Det blev en jämn och tight fight men AIK vann och leder nu slutsspelserien på sju poäng.



På grund av bortfall i truppen var det ett omkastat Pantern som ställde upp på isen hemma i Malmö Isstadion mot AIK på onsdagskvällen. Och trots att man efter den första perioden hade ett 61% puckinnehav så var det AIK med Lindqvist, Olsson-Trkulja och kapten Sandberg som inledde perioden bäst. Redan efter 21 sekunder hade de tre herrarna nämligen skapat ett ruskigt farligt läge som sånär blev 0-1. Men, som ovan nämnt: Sen var det Pantern som tog tag i taktpinnen och behöll den. Vilket kanske egentligen säger mer om matchen i sig, än om själva Malmölaget. För mestadels bjöds det på ganska tempofattig hockey med få klara målchanser, vilket talar emot AIKs statistik med i snitt fyra mål per match de senaste omgångarna. Pantern steppade upp tempot i slutet på den första perioden vilket ledde till att Simon Fernholm hamnade på efterkälken och fick sätta sig på botbänken två minuter. Men, inte ens det hjälpte för att öka farligheterna framför mål och lagen gick till pausvila med 0-0.



Om matchens andra period finns det inte så mycket att skriva. Kvalitén på spelet hör absolut inte hemma i en fortsättningsserie i hopp om att gå upp i SHL, och puckbehandling var obefintlig. I och med att inget av lagen kunde förvalta puck bjöds vi på en svängdörrshockey utan dess like. Att Pantern stundtals fick press i AIKs zon och Gasper Kroselj fick stå på huvudet om och om igen handlade egentligen inte heller om bra spel. Utan individuella misstag som AIK gjorde. Jag må låta bitter och såga rejält, men jag förväntar mig bättre spelkvalité på den här nivån.



I den tredje perioden var det två helt andra lag som gjorde entré på isen. Och kanske var det AIKs snabba mål efter 01:33 spelat som fick isen att lossa. För innan den tredje perioden var slutspelad hade det noterats hela FEM (!) mål. Fredrik Karlström inledde målskyttet efter en assist från Anton Cederholm och Jonas Almtorp var inte sen med att haka på. Under en avvaktande utvisning satt 0-2 målet men AIKs lycka blev inte långvarig. Gasper Kroselj som hann med en superhjälteräddning med en spektakulär sidledesförflyttning fick efter mycket om och men kapitulera. 1-2 målet kom på en kortplanksretur där Kroselj var helt utelämnad i målet. Strax därefter kom även 2-2 och matchen var kvitterad efter stillastående backspel av AIK. Men, skratta bäst som skratta sist. Med drygt två minuter kvar fick Michael Lindqvist avgöra matchen efter att Pantern hade tappat pucken i mittzon. Med sex inspelade poäng och den poängen som AIK hade med sig in i serien toppar man nu tabellen på sju poäng. Drömmen lever!



Pantern - AIK (0-0, 0-0, 2-3) Period 3

41:33 0-1 Fredrik Karlström (A Cederholm)

45:23 0-2 Jonas Almtorp (C Sandberg, J Andersson)

47:08 1-2 Axel Wemmenborn (J Björk, M Janohls)

49:03 2-2 Filip Windlert (K Johansson)

57:28 2-3 Michael Lindqvist (C Sandberg, D Olsson-Trkulja)



Skott: 38-24

Utvisningsminuter: 4-4

Tekningar: 31-23

Åskådare: 1655





2017-03-08 21:13:00

