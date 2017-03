Hovet, Johanneshov, 2017-03-10 19:00

AIK - Tingsryd

5-0

Domare: Christoffer Holm



AIK körde över Tingsryd: 5-0

AIK är fortsatt i topp i allsvenska slutspelsserien efter att ha tagit en solklar 5-0-vinst mot Tingsryd. Det var AIK:s tionde raka hemmaseger och det ger fortsatt ledning i enkelserien med en poäng före Västervik, med två matcher kvar att spela.





Det var en sprakande första period där AIK satte tonen med intensivt spel, och skapade mängder av chanser mot Niklas Rubin i gästernas mål. Efter lite mer än sju minuter spelade så kom också till slut ledningsmålet på ett skott långt utifrån från

Skottet var stenhårt och pucken studsade ut både en och två gånger. Från läktarplats såg det ut som ett regelrätt mål. Domaren var dock inte lika säker utan beordrade videogranskning där det rätt snart syntes att det var solklart mål. Det konstiga var att det tog flera minuter att se det självklara. Mål blev det dock till slut.



AIK fortsatte att mala på och kort efter kom 2-0 där



AIK fick matchens första



Inför andra perioden så undrade man om det skulle bli som vanligt, dvs att AIK slutade spela ishockey och skulle släppa in motståndarna i matchen. Men inte den här gången. Visserligen mattades offensiven av något, men AIK var fortfarande det laget som skapade chanser. Lagkapten Sandberg ökade på till 4-0 i PowerPlay där hela kedjan med honom, Lindqvist och Trkulja var inblandade.



Ännu ett PowerPlay i slutet av perioden gav 5-0. Målskytt denna gång backen



Den tredje perioden avklarades rätt snabbt, då AIK bara spelade av matchen och Tingsryd lade ner puckar på djupet mot AIK-målet i förhoppning om att få till en reducering, vilket gav ganska få avblåsningar. AIK fortsatte med sitt glimrande PowerPlay-spel och var nära ett sjätte mål, men Tingsryds målvakt var deras bästa spelare för kvällen och lyckades hålla målet rent från mer påhälsning. De sista minuterna gick åt till att hjälpa Kroselj att hålla säsongens tredje nolla.



AIK hade en sådan där kväll där allt gick vägen. Pucken gick in, tre mål i powerplay (när hände det senast?), tre mål av backar, hållen nolla samt färre utvisningsminuter än motståndarna!. Men AIK var bra också samtidigt som Tingsryd lite grann verkar ha tagit slut. Segern dock solklar och AIK är fortsatt i topp en poäng före Västervik som ikväll vann över Timrå med 5-2. Med andra ord så är det en i princip helt avgörande match mellan de båda på Hovet på söndag.



Matchfakta

AIK-Tingsryd 5-0 (3-0,2-0,0-0)



1-0 (7.20)

2-0 (9.12) Jacob Spångberg (Andreas Hjelm,

3-0 (19.28) Jonathan Andersson (Michael Lindqvist) PP1

4-0 (26.54) Christian Sandberg (Michael Lindqvist, Daniel Olsson-Trkulja) PP1

5-0 (39.31) Jens Hellgren (Jesper Frödén,



Utvisningar: AIK 1x2 minuter, Tingsryd 5x2 minuter

Skott: 40-19 (15-6, 14-8, 11-5)

Publik: 5034 (sålda biljetter)

2017-03-10 23:00:00

