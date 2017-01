AIK nära topp åtta efter ny seger

Sju mål totalt blev det på Hovet i afton när AIK mötte bortastarka Pantern. AIK bröt gästernas starka trend på tre raka bortasegrar efter en intensiv tredjeperiod med tre mål på dryga minuten. Slutsiffrorna skrevs till 4-3 och nu är AIK på samma poäng som Uppsalalaget Almtuna som innehar den åtråvärda åttondeplatsen.



Att ställa sig på hemmais mot seriens just nu starkaste bortalag, som har tre raka bortavinster i bagaget. Det är på förhand en stor utmaning. Så jag förstår att både kommentatorer, supportrar och spelare blev chockade över hur matchbilden artade sig från första nedsläpp. Det var förvisso bortalaget Pantern som hade puckinnehavet till sin favör de första sex minuterna men gästerna fick nöja sig med kontringsattacker mot ett AIK som precis som de senaste omgångarna spelat med en helt ny säkerhet. Farligheterna i matchen dröjde dock fram till den sjunde spelminuten då stjärnskottet Nils Höglander var framme och ställde till det framför gästernas kasse. Men matchens första mål fick vänta tills klockan stod på 08:34. Då slog Daniel Olsson -Trkulja till assisterad av kapten Christian Sandberg som bjöd på vackert passningsspel. Sex minuter senare fick kaptenen även själv bjuda på ett mål när han på andra försöket, mitt i slottet kunde utöka ledning till 2-0. I slutet av perioden hettade det till mellan Anton Cederholm och Johan Ivarsson när de först kom ihop sig i en situation och sedan munhöggs hela vägen till båset. Utöver det gnabbet var det en ovanligt snäll period som saknade både irritation och tacklingssituationer.Gästerna som var både uddlösa och på efterkälken hela matchens första period fick dock en drömstart på den andras dito. Efter bara 2 minuter och 6 sekunder kunde Lukas Haudum spela in reduceringen assisterad av Sylvegård och Mångs. Annars gav den andra perioden mycket att önska, och med handen på hjärtat så finns det inte så mycket att skriva om den. Anton Cederholm och Johan Ivarssons situation i slutet av den första perioden verkar ha varit startskottet för en grinigare ton på isen. Och ju mer fokus som las på just det, desto sämre blev spelet. Och desto bedrövligare blev AIKs spel. För trots att Panterns kvitteringsmål som kom med två minuter kvar att spela av perioden var snyggt, så hade AIK kunnat förhindra det. Linus Lundin i hemmakassen tappade den högra stolpen och Simon Fernholm hade gott kunnat ta några skär extra för att avstyra situationen. Istället kunde Kim Johansson gräva loss pucken vid sargen och assistera Axel Wemmenborn till 2-2.I inledningen av den tredje perioden var det Pantern som tog tag i taktpinnen. Vilket ledde till både en utvisning på Jens Hellgren och icingsituationer. Som om det inte vore nog fick Linus Lundin en skridskoskena mot halsen och tvingades kliva av för att kolla omfattningen. Gasper Kroselj plockades in i mål och innan Lundin var spelklar igen fick han släppa förbi sig en puck. Det var dock AIK som gjorde periodens första mål när Jesper Bratt med dryga sju minuter kvar att spela kunde sätta 3-2 direkt på tekning. Pucken gled långsamt långsamt mellan Oscar Malms benskydd. Men lyckan var kortvarig. Bara nitton sekunder senare var det kvitterat igen. Jag vet inte varför AIK tror att man är immuna mot mål bytet efter att man själv har gjort ett, men Patrik Blomberg kunde enkelt passera tre backar som bara stod och såg på. Jag säger det igen: Vi har en bra offensiv som backas upp av en stundtals fruktansvärd defensiv. Jens Hellgren är en spelare som de senaste matcherna har gått från klarhet till klarhet och det var också han som fick sätta spiken i kistan för AIK i afton. Med sex minuter kvar att spela assisterade Emil Lundberg fram honom till slutresultatet 4-3 och AIK är nu på samma poäng som Almtuna som placerar sig på den åtråvärda åttondeplatsen.Summan av kardemumman i afton? Det låter bittert, men jag tycker att vi ger bort samtliga mål. Och det grämer mig att vi kan spela så bra framåt men inte får det att stämma bakåt. Nils Höglander tågar på som om det inte finns något stopp. Daniel Olsson-Trkulja och Christian Sandberg har fått det att stämma i samarbetet på isen och Jens Hellgren och Mads Larsen är för tillfället de enda backarna jag vill rosa. De backar upp förstafemman med juniortrion i spetsen på ett fantastiskt sätt.Daniel Olsson Trkulja (C Sandberg, J Spångberg)Christian Sandberg (S Fernholm, M Lindqvist)Lukas Haudum (M Sylvegård, J Mångs)Axel Wennerborn (K Johansson)Jesper Bratt (N Höglander, F Karlström)Patrik Blomberg (D Svensson, F Windlert)Jens Hellgren (E Lundberg)