AIK vidare efter fenomenal sista period

AIK kunde ha avgjort allting hemma på Hovet i söndags när man stod mot Västervik. Så blev det inte. Och länge såg det ut som att man inte skulle kunna spela hem serien i Uppsala mot Almtuna heller. Men precis som hela den här säsongen har varit: När man minst anar det blixtrar årets trupp till. När man minst anar det spelar Gnaget som bäst. Efter mycket om och men skrevs slutresultatet till 2-5 och AIK är klara för spel mot BIK Karlskoga i jakten mot SHL.

+1 mål var det AIK hade i försprång på Västervik när man gjorde entré på isen i Gränbyhallen i Uppsala. Och det var ingen tvekan om att både AIK och Västervik gjorde sitt i respektive arenor för att skjuta upp matchstarten. AIK var sena ut på isen inför match, och Västervik höll en lång prisutdelning i Plivit Trade Hallen.När AIKs match väl var igång fanns det både positiva och negativa sidor av spelet. Stundtals spelade AIK ut Almtuna och lyckades med både ribbträffar och stolpskott, och stundtals såg det ut som att man hade behållt skridskoskydden på. Förstafemman med Daniel Olsson -Trkulja, Christian Sandberg och Michael Lindqvist i spetsen var de som drev AIK framåt. Och det var också de herrarna som tillsammans med målskytten Andreas Hjelm låg bakom matchens första mål. Efter 06:45 spelat stod det 0-1 och de enligt uppgifter dryga +1500 AIK-supportrarna som åkt till Uppsala och gjort borta till hemma lyfte arenans tak. Samtidigt som AIK satte 0-1 kom uppgifter om att Västervik i samma sekund hade skjutit ett skott i stolpen. Efter målet trummade AIK på med disciplinerat försvarsspel och glädje framåt. Christian Sandberg stod bland annat för ett skott i stolpen när han dessvärre tvingades till att avsluta ett skott alldeles för tidigt i friläge. Men, Almtuna var inte helt uträknat och innan periodpaus kom det att stå 1-1. Det var Erik Santesson i hemmalaget som drev ner pucken på mål och på så sätt också skapade en öppen yta för målskytten och djurgårdslånet Albin Lundin . Han kunde ensam i slottet komma till en fin sidledesförflyttning som Gasper Kroselj inte hann tillbaka på. Efter kvitteringen jobbade sig Almtuna in i matchen och deras plötsliga aggressivitet skapade känslor på isen. Efter slutsignal i den första perioden hettade det till framför AIK-klacken men huvuddomare David Bergman släppte situationen och lagen lämnade för periodpaus.18 ynka sekunder, det var vad som behövdes för att Almtuna skulle ta ledningen i den andra perioden. Hemmalaget vann pucken bakom kassen och med trafik framför mål kunde man skymma Gasper Kroselj som fick se sig besegrad återigen. Men lyckan blev inte långvarig för hemmasupportrarna. Efter att Joakim Thelin tagit sig förbi två backar och gjorts ner av den tredje precis framför mål tilldömdes AIK straffslag. Jens Jakobs fick axla ansvaret som straffskytt och kunde enkelt sätta 2-2 på Jonas Johansson som i den första perioden räddade sitt Almtuna gång på gång när AIK hade sin värsta press. 2-2 efter 01:48 spelat av den andra perioden alltså. Men där slutade AIKs lycka. Matchens mittperiod blev ett rejält bottennapp för Gnaget medan Västervik gjorde både 1-0, 2-0 och 3-0 i sin match mot Tingsryd . Det tredje målet dömdes dock bort på grund av hög klubba. Det var AIK som fick jaga, och jaga och jaga ett Almtuna som spelade med energi och en helt annan säkerhet än innan. AIK-bekantingen Eric Norin drog i slutet av perioden på sig en tvåminutare för Abuse Of Officals från båset efter att han (med andra) varit på domaren om både det ena och det andra under större delar av matchen. Linus Rotbakken satt vid det tillfället redan utvisad för charging men trots att AIK fick spela fem mot tre i en halvminut förändrades inte resultatet innan den andra perioden var över.Som AIKare finns det knappt ord till att summera matchens tredje period. Speciellt inte såhär precis efter slutsignal. För jag sitter här med tårar på kinderna, jag skakar, hyperventilerar och är mållös. Bara efter 53 sekunder av den tredje perioden mellan Västervik och Tingsryd satte Västervik 3-0. AIK hade med andra ord två mål upp redan innan vår tredje period hade dragit igång och efter den andra periodens lama spel såg det ointagligt ut. Många supportrar tackade laget för säsongen 16/17 på sociala medier och var helt säkra på att det som väntade efter den tredje perioden var ett långt sommarlov. Men när man minst anar det, blixtrar hjältarna i årets trupp till. Matchen i sig kan komma att jämföras lite med säsongens spel överlag. Dåligt, uträknat och helt plötsligt blixtrande och fantastiskt. Sju minuter in i den sista perioden satt nämligen ledningsmålet. Daniel Olsson-Trkulja som hade varit fenomenal hela matchen fick assisterad av Anton Cederholm ge AIK luft under vingarna. Med vetskapen om att det inte räckte dock. Men det löste ingen mindre än trotjänaren och kaptenen Christian Sandberg. Med åtta minuter kvar av matchen dundrade han in 2-4 och det var fest på bortastå. Några som också hade uppmärksammats på AIKs utökning var Västervik, som plockade ut målvakten i hopp om att ta över förstaplatsen igen. Men Niklas Rubin i TAIF-kassen höll emot och i samma sekund som deras match blåstes av tog Roger Melin en timeout.Väl valda ord och dessutom ett asgarv under Almtunas timeout minuten senare. Vilken man, vilken tränare. Iskall och stenhård. Almtuna plockade ut målvakten med en minut kvar och då satte AIK och Jonas Almtorp spiken i kistan. 2-5 till Gnaget och drömmen om SHL lever vidare. Vilken jävla grej!