Attack,Intresse, Kravaller….. KÄMPA AIK!

Krampaktigt, snålt ,snabbt & hårt - första målet avgör är att vänta på Onsdagskvällen när AIK tar emot Tingsryd AIF.



Det brukar kännas inspirerande och kul att skriva dessa inför-rapporter för mig som supporter.Så är ju inte fallet ikväll när jag sitter här......Funderade hela dagen igår och under hela dagen idag på vad jag ska rapportera/skriva….Ska jag rapportera attär kompletta felvärvningar?Eller ska jag skriva attborde petats - lånas ut - byt lånats bort för 20 omgångar sedan?Eller fundera över varför Jesper Bratt är en skugga av sitt forna jag när han egentligen borde vara ännu bättre än ifjol men istället är "sjuk" lite nu & då….Eller är det läge att lägga pränt på att målvaktsidan är årets stora missräkning?Eller undrar man varför Patrik Klyft EGENTLIGEN försvann?Eller ska man söka svaren varför David Engblom fortfarande har ansvar för backsidan?Eller är det möjligen så att man skulle vilja veta varför grabbarna inte alls hjälper varandra ute på isen eller kan slå en passning på 2 meter på bladet utan ofta framför/bakom eller på en motståndarskridsko?Ja, visst tycker/undrar jag allt det här men vet att det kommer inga svar för hade Roger/Anders/Davva/spelarna svaren hade vi inte varit i den sits vi är,och möjligt är att det inte finns några svar, bara hårt arbete....Vi var grymmaförra säsongen, vi kom till "ladorna" där alla vill slå oss men de flesta gick bet. I år vill alla fortfarande (som alla år) slå oss men skillnaden är att vi kan inte stå emot ett enda lag, vi har ingen stamina vi har faktiskt inget grundspel heller, vi har för långt mellan lagdelarna, vi använder inte mittzonen överhuvudtaget och vi kan knappt slå en passning rätt i uppspelen. Visst är jag krass nu & lite väl hård sett till skador och de senaste matcherna som faktiskt sett mycket bättre ut, fast det känns ändå som det är något som inte stämmer…men som sagt, ingen ide att undra, svaren lär utebli.Vi harspelare, vi har entränare, det härgå att lösa men hockey är ett 90% mind-game och att vända den här skutan blir inte lätt, gördet är det fanimej en större sensation än Lyxands IF förra året, men med hel massa medstuds & ett par flyt-baljor per match i några omgångar så kan allt hända.Tingsryd AIF har ju på sina två säsonger i HA sedan div 1 spelet verkligen etablerat sig som ett topplag och spelar en stram/tight/kort hockey med fem man åt båda hållen hela tiden,det är ett extremt svårt lag att slå när dom kommer i överläge. Laget som parkerar på 3:e plats i tabellen har ju steppat-up från "final"förlusten i fjol mot Gnaget 2 gånger om denna säsongen (2-5) (3-1) och blir i detta tredje mötet i den situationbefinner sig i en extremt svår nöt att knäcka!Med bra målvakter och ett väl fungerande spel är Tingsryd ett lag att verkligen höja ett varningens finger för senare när kvalspelet börjar. Dom har fått smyga lite i vassen men kolla in deras spel, tråkigt men fan så effektivt & dom väder spelet blixtsnabbt & frågan är om de inte t.o.m är bättre än förra året.Vi Gnagare är bra på att gnälla på Lyxands IF men deras fans har ju inte gjort något (mer än att hålla på Bajen ) men dom fyller arenor HUR DET ÄN GÅR FÖR LAGET!!!Väl Mött på Hovet!!!