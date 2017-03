Det är inte över förrän den feta damen sjunger (AIK - Oskarshamn)

Eller sjunker. Och för nytillkomna läsare, eller de som hoppade av i mitten av säsongen när det gick knackigt, så kan jag meddela, VI ÄR I SLUTSPEL! Det har vi förvisso varit sen två omgångar tillbaka och det fanns ingen chans att missa det heller vid en eventuell förlust mot Oskarshamn. 5023 personer hade enligt jumbotronen hittat till Hovet den här fredagen och stämningen var väldigt god på läktarplats. Mkt sång, glada röster och en hel del bondehån, precis som det ska vara! Avgångsgnagare gör

De senaste tio matcherna har visat vad laget är kapabelt att prestera. Det har varit fart och fläkt, spelare har stått upp för varandra, stoppat puckar med kropp (och tänder) och man har stått upp för varandra genom att markera att man inte kommer acceptera att någon försöker stoppa laget, och gör de det så kommer det göra ont. Oskarshamn , kvällens motståndare, hade inget att spela för, medan AIK kunde knipa femteplatsen och på så sätt få med sig en bonuspoäng och börja hemma i slutspelsserien (jag vägrar kalla det MECA Hockeyrace, och förstår man inte varför så kan man överge HA för NHL eller börja hålla på Växjö).Första perioden börjar oerhört konstigt. Oskarshamn drar direkt på sig en utvisning och gnaget får lira PP, där man sätter press. Kanske lite för mycket med tanke på att det är ytterst nära att Gasper, i hopp om att kunna bidra offensivt, går på utflykt och får iväg pucken till en OIK spelare som laddar från sidan. Gasper klarar detta utan större problem, men smällen från pucken på benskydden fick undertecknad att pusta ut. Men publiken ska underhållas. I nästkommande anfall så är det så när 1-0 på ett vackert inspel bakifrån, som dessvärre missas. Istället är det Trucken, på en lång passning som skär över hela isen kan sprätta upp 1-0 i nättaket och få hovet att Explodera. Allt detta efter knappa tre minuters speltid. Som om det inte vore nog så är Ekarv ytterst nära att få in 2-0 direkt efter, när han snappar upp en indianare framför målet, men OIK klarar.Det är en bra period där gnaget ligger på och behandlar pucken med kontroll och idé och kämpar som om det inte fanns något alternativ än vinst. Jag vågar påstå att första perioden är bättre spelmässigt än vad många matcher varit under hela säsongen. Bratts försök att komma förbi en tacklande back genom att hoppa förbi honom och sargen sitter kvar på näthinnan.AIK åker på två utvisningar i första perioden, Larsen och Thelin, den ena för hooking och den andra direkt efter för tripping men gnaget reder ut det hela galant. Oskarshamn kommer ingen vart och istället kan gnaget försöka sticka upp och attackera trots numerärt underläge.Innan perioden är slut så kommer dessutom 2-0. Almtorp hittar nätet på pass från Frödén och pausvilan blir väldigt angenäm för alla närvarande. Jag vågar säga alla iochmed att Oskarshamns fanclub bestod av tre personer på plats.Andra perioden börjar med ett riktigt bra tryck på läktaren och det är svårt att inte bli riktigt glad över klackens insats. Perioden börjar precis som den första med att Oskarshamn får en utvisning och AIK pressar på. Just när det dock ser ut som om chansen ska rinna ut så slår Jonathan Andersson in pucken från sidan och Victor Ekarv kan bryta in framför mål och få in 3-0.Samme Ekarv åker några minuter senare på en smäll och blir liggande, men kan därefter ta sig ut för egen maskin och plåstras om. I samband med detta blir det tjafs och Cederholm tar powerbreaket i akt och berättar för Tom Linder vad han tycker om tilltaget. Det hela slutar i tjafs där Linder slår Cederholm på käften och det blir en dubbelutvisning. Hovet exploderar igen, men den här gången är det inte i någon glädje. Oskarshamn uppträder med stor frustration och verkar vara mer ute efter att slåss än att spela hockey. Utvisningsminutrarna matchen igenom talar sitt klara språk för detta påstående.Det sista som händer innan periodpausen är att Gasper blir påkörd av Oskarshamnforward och linjedomaren får verkligen ta i för att hindra Trucken från att hoppa på honom. Förhoppningsvis var skadan inget allvarligt, men AIK väljer ändå att spela Lundin i sista perioden.Det tar inte speciellt lång tid i tredje innan Ekarv smäller in 3-0 på pass från Karlström. Snyggt spel och det är kul att se att Ekarv har kommit igång ordentligt. Jag var en av dem som höjde på ögonbrynen när hans återkomst aviserades iochmed hans tidigare val inför säsongen, men det han har presterat på isen sedan hans återkomst vittnar om att det går åt rätt håll.Oskarshamn åker återigen på en utvisning, den här gången en 4+4. Gnaget styr och ställer det här PPt precis som man vill och det avslutas med att Jocke Thelin kan pricka in 5-0. Maskinen maler! Just när man dessutom inte trodde att det kunde bli bättre så avslutas sista perioden med att AIK leker bort Oskarshamn i numerärt underläge och därefter gör 6-0 efter att först ha tacklat bort spelare i offensiv zon och sen genom Karlström kunnat panga in sexan! Starkt!AIK håller pucken sista minutrarna och när visslan blåser så har AIK klippt en femteplats i årets upplaga av hockeyallsvenskan. Om det är godkänt eller inte lämnar vi till forumet och hockeykrigargruppen mfl, men faktum kvarstår. Vi spelar slutspel och vi har ett jäkla bra driv för tillfället. Kan det bli en ny Leksand sresa? Jag är tveksam. Men det vore dårskap att inte njuta för tillfället.