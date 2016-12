Bekymmersamt Roger

Det här är en sjuk säsong

Förra säsongen vann AIK HockeyAllsvenskan i överlägsen stil, och var sedan ganska nära ett avancemang till SHL. Då är det helt naturligt att man väntar sig att kommande säsong blir ännu bättre.







Det är helt naturligt att AIK tippades som vinnare av Hockey



För mig är det helt obegripligt hur förra säsongens dominanter ett år senare kan vara så usla, med i stort sett samma trupp. Ja, jag skriver SAMMA trupp för i mina ögon så har AIK inte förlorat så många spelare som man hade velat ha kvar. Tappen av Malte Strömwall och Robin Kovacs har inte nämnvärt påverkat i mina ögon, för jag tycker att det offensivt fortfarande håller en bra nivå.



Men hur det kan vara så dåligt bakåt är svårt att fatta. AIK har egentligen bara tappat två backar från förra säsongen,



Förra året hade AIK Hovet som som sin hemmaborg. Då krävdes det något alldeles extra som bortalag för att få med sig poäng från matcherna. I år kan motståndarna bara åka ut och hämta poäng känns det som. Det är inte ok när lag som

Förra säsongen var AIK också seriens bästa bortalag. I år är man klart SÄMST. Det är tråkigt att skriva, men den här säsongen kan man nästan gå in i en spelbutik och satsa tusen kronor på att AIK förlorar bortamatcherna. Jag fattar inte att det ska vara så svårt att börja ta poäng på bortaplan.



Annars började AIK den här säsongen rätt bra med tre segrar på de fyra första matcherna, alla tre segrarna på hemmaplan, och då såg det ut som det brukar göra, i alla fall på Hovet. Men från och med första hemmaförlusten mot



Det sjuka är att AIK aldrig får ordning på spelet. När det går dåligt för övriga lag så försöker de göra något för att förbättra läget, till exempel spela mer tillknäppt i försvarsspelet, och på så sätt ta lite segrar. Ett exempel är Oskarshamn som helt plötsligt tagit tre raka trepoängare. Men detta händer aldrig med AIK. Det är väldigt märkligt!!!



Trots att laget varit så uselt så har det ändå funnits flera chanser att gå ikapp och förbi lagen ovanför. Vid minst tre tillfällen har AIK haft chansen att ta sig förbi vid vinst i en hemmamatch. Men varje gång, mot Almtuna, Oskarshamn och Modo, har laget då presterat som sämst. Nio poäng (som man faktiskt kan kräva) i de matcherna istället för två hade gett AIK en sjätteplats i tabellen och god marginal ner till nionde plats.



Om man tänker på de här matcherna främst, så undrar man om inte flertalet av AIK-spelarna har svaga psyken. Det är alltid sämst när det gäller. Så fort det är placeringar på spel så presterar laget som sämst. Samma sak med dessa "jippomatcher" som gnagarnas julafton och jubileumsmatcher. Dessa förloras nästan alltid. Hur många sådana matcher har AIK vunnit på de senaste tio åren? Väldigt få. Det är väl bara förra årets annandagsmatch mot

Det här är ett stort problem, då folk äntligen kommer till Hovet, men blir bara besvikna. AIK gräver sin egen grav där vad gäller publiken. Hur många kommer tillbaks till nästa gång efter en sådan insats? Jag förstår fullständigt de som väljer att inte se laget. För mig personligen var hemmaförlusten mot SSK droppen (då jag var på plats). AIK får inte förlora hemma mot sämsta laget i serien.



Sedan tillslut någonting om ledarna och organisationen. Först: varför har vi en miljardär i klubben som inte kan ge pengar till en ordentlig satsning? Ge AIK kapital att bygga en stark trupp som på allvar slåss om en SHL-plats (varje år). Det var ju lite därför klubben tog in honom, eller???



Sen måste AIK börja titta på möjligheterna att byta ut Roger Melin. Jag vet att detta är som att svära i kyrkan, Melins återkomst är det bästa som hänt AIK. Men om det är som det skrivs på diverse forum, att Roger inte verkar motiverad och har tappat tron på laget, är det då inte lika bra att få in en ny röst? Om lagets tränare inte är motiverad att få ordning på läget, vem ska då göra det?



Till sist är det pinsamt att det är sådan brist på kommunikation från ledningen. Nu får ni faktiskt gå ut och förklara årets haveri, för många inklusive mig själv känner sig lurade av den falska marknadsföringen att det här är en SHL-satsning. Men detta gäller tyvärr inte AIK. När vi bara har två matcher kvar att spela under 2016 så står det redan klart att detta blir en ny bortkastad säsong med AIK Hockey. Höjdpunkterna man får med hockeylaget är verkligen få och det gäller att uppleva dem när de kommer och sedan komma ihåg dem, för annars blir man mest deprimerad av detta hockeylag.Det är helt naturligt att AIK tippades som vinnare av Hockey Allsvenskan efter fjolårssäsongen. Tyvärr verkar det som att klubben, allt från spelare till ledare inte klarar av det trycket. 2016-12-24 12:30:00

