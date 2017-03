Erik Källgren klar för AIK

AIK har gjort klart med en ny målvakt inför nästa säsong. Det är den unga målvakten (född 1996) Erik Källgren som skrivit på för 2 säsonger.





Erik Källgren är från Stockholm från början, men har fått sin hockeyfostran i Linköping. Han har de senaste två säsongerna varit utlånad till



- Det är en ung och lovande målvakt med både bra spelsinne och storlek som vi har fått in. Erik har en bra inställning och attityd till både träning och match, säger sportchefen Anders Gozzi.



Erik Källgren är från Stockholm från början, men har fått sin hockeyfostran i Linköping. Han har de senaste två säsongerna varit utlånad till Oskarshamn . Den senaste säsongen hade han en räddningsprocent på 91.2. Källgren har också meriter från juniorlandslaget där han stått i Junior-VM.- Det är en ung och lovande målvakt med både bra spelsinne och storlek som vi har fått in. Erik har en bra inställning och attityd till både träning och match, säger sportchefen Anders Gozzi.Det går också rykten om ´några spelare ut. Daniel Olsson -Trkulja sägs vara intressant för Örebro och ytterligare en SHL-klubb. Michael Lindqvist har tidigare ryktats till Brynäs. Ännu är ingenting klart med dessa båda. Vi får se vad som händer.

AIK har gjort klart med en ny målvakt inför nästa säsong. Det är den unga målvakten (född 1996) Erik Källgren som skrivit på för 2 säsonger.Häromdagen blev Eric Norin och Filip Windlert klara som AIK:s första nyförvärv inför nästa säsong. Nu är det även klart med ett tredje nyförvärv, forwarden Henrik Marklund som närmast kommer från Asplöven. Samtidigt är det klart att Jonathan Andersson lämnar AIK. Han är klar för Örebro.Säsongen har nått sitt slut och snart har även mars månad gjort detsamma. Och som vanligt vid månadsslut är det dags att både rösta på och presentera månadens spelare för månaden som har passerat. I mars hann AIK med två ordinarie grundseriematcher men även åtta matcher i fortsättningsserien. Månadens spelare med mer än hälften av rösterna är målvakten Gasper Kroselj.AIK har gjort klart med de två första nyförvärven inför nästa säsong. Det är två spelare som tidigare spelat i klubben som återvänder, nämligen backarna Eric Norin och Filip Windlert.Förväntningarna var höga , för att inte säga enorma på AIK inför den just avslutade säsongen. Det med all rätt efter att laget fallit på mållinjen i kvalmatcherna mot Karlskrona, med facit i hand känns det som hela laget startade med en liten övertro på sig själva.Det är något visst med ishockey, en sport som många andra med små marginaler så lite kan avgöra så mycket. AIK har bjudit oss på en svängig säsong med mängder av blandade resultat, allt slutade återigen med att laget föll på mållinjen i kampen om en plats i högsta serien.Måndagskvällens match mot Karlskoga blev säsongens sista. Det sanslösa AIK-flowet fick ett brutalt slut. Men ingen kan komma och påstå att laget föll platt. Snarare var det ett fall med flaggan i topp. AIK bjöd upp till kamp och visade än en gång att det är ett lag som aldrig ger sig. Tyvärr räckte det inte hela vägen.Meca-hockeyrace-SHL-Playoff kvalets andra match utspelade sig den här gången hemma. Biljetttrycket har varit hårt och AIKs marknadsansvariga, samt twitterrepresentanter har jobbat hårt för att få folk att dyka upp till den här matchen (som kan ha varit säsongens sista hemma), och det var över 7000 som den här lördagen hade pallrat sig till hovet! KUL! Även bortasektionen hade samlat en hel del bönder. Som upplagt för fest.Det börjar bli en vana nu, på gränsen till tjatigt faktiskt men ändå måste det sägas igen. Matchen imorgon kan bli säsongens sista. Varje gång vi sagt det har gnaget rest sig ur askan i elden. Låt oss hoppas att det händer igen. Lördagens match gav vissa indikationer på att det kan hända igen. Det är bara – som om det nu är så bara – att fortsätta imorgon på samma bestämda, fartfyllda men noggranna spel som laget visade upp i lördags. Det är roligt just nu – låt det fortsätta.AIK förlorade första playoff-matchen nere i Karlskoga efter en dålig start på matchen. Nu vänder serien med match på Hovet och AIK måste kvittera matchserien för att säsongen inte ska vara slut.