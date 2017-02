Roger Melin och AIK fick fira 126-årsdagen med en viktig trepoängare

Extremt viktig födelsedagsvinst

Födelsedagskvällens motståndare är en klubb med brokigt förflutet. Det började 1963 då Karlskoga IF och IFK Bofors slog sig samman till KB 63 eller KB Karlskoga som klubben kallades i min barndom då man – innan elitseriens tid – låg i allsvenskan som då var den högsta serien i vårt seriesystem. 1978 bröt sig hockeysektionen ut och döpte sig till Bofors IK. Ett namn som med tiden blev aningen politiskt besvärande. För att marknadsföra hemorten och slippa ett namn som närmast skrämde bort sponso

En andraplats i serien, näst bäst boxplay i serien och hela allsvenskans bästa powerplay. Lägg därtill lagets adelsmärke – fart fläkt och snabba spelvändningar – så var vi säkert många som förväntade oss en värmländsk offensiv i inledningen. Nog försökte Karlskoga men med hård fore- och backchecking lyckas AIK få stormen att bedarra. Första riktiga målchansen blir istället AIK:s genom ett stolpskott signerat Emil Lundberg.



Matchen fortsätter i ett högt tempo med chanser åt båda håll. Linus Lundin visar klass men Andrew Engelage i BIK-kassen gör en sjukt bra första period. Till slut klarar dock inte ens Engelage att stå emot när Jens Jakobs något slumpmässiga inspel byter riktning på en försvarsspelare och AIK får gå till pausvila med en 1-0 räddning som känns rättvis. Gnagets klara övertag i såväl skott- som ochtekningsstatistik målchanser motiverar lagets ledning så här långt.



Andra perioden inleds i spel 4 mot 5 men AIK lyckas reda ut det utan större bekymmer. Efter en betydligt hafsigare inledning av den andra perioden med alltför många turn-overs åt båda håll utnyttjar BIK en sekunds passivitet i AIK försvaret och Victor Ejdsell kan åka mellan AIK-backarna och behärskat lägga pucken bakom Linus Lundin.



Mitt i perioden åker AIK på sin andra utvisning – en ytterst tveksam sådan på Anton Cederholm – och även den här gången klarar AIK av spelet i box play elegant. Dryga 13 minuter in i matchen bryter Trucken in från höger och lyckas få in pucken framför mål där Jonas Almtorp sätter 2-1 bakom en BIK-målvakt som inte tycks veta vad som händer. AIK:s 2-1 ledning efter två perioder känns fortfarande motiverat om än inte lika självklar som efter första. Andra perioden är för övrigt klart sämre än den första.



Slutperioden får AIK inleda med en och en halv minuts spel i nummerärt överläge vilket laget lyckas slarva bort kapitalt. Knappt hinner BIK bli fulltaligt förrän AIK återigen får chansen i spel 5 mot 4. Återigen ser det dock inte ut som om AIK är en man mer på isen och vi landar i ännu ett fruktlöst power play.



Måhända på grund av utvisningar men Karlskogas förväntade anstormning blir det inget av i början av tredje perioden. AIK visar heller inga tendenser till att backa hem och bevaka utan det är snarare de svartgula som anfaller mest. Elva minuter in i sista perioden åker Jesper Bratt sig fri och trippas solklart men domaren friar. En situation som borde ha renderat i en tvåminuters utvisning alternativt en straff.



I sista delen av matchen agerar AIK med stenhård disciplin. Med hög press och med en osannolik ork att stå upp på båda blålinjerna kontrollerar gnaget ut slutminuterna och det känns verkligen som om vi ser ett helt annat AIK i februari än vi sett tidigare under säsongen. Helt plötsligt agerar vi som ett lag och först nu ser vi det AIK som vi kallt räknade med att få se redan i september.



Matchen i siffror

AIK-BIK Karlskoga 2-1 (1-0, 1-1, 0-0)

16.56 1-0 Jakobs (Frödén) 27.30 1-1 Ejdsell(Lavoie) 33.25 2-1 Almtorp(Olsson-Trkulja)

Skott 30-22 (12-7, 10-9, 8-6)

Utvisningar: AIK 3x2 Karlskoga 4x2

Bäst på isen: Jonas Almtorp AIK

??

0 KOMMENTARER 62 VISNINGAR 0 KOMMENTARER62 VISNINGAR

2017-02-15 21:51:41

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-02-15 21:51:41

AIK

2017-02-13 21:21:00

AIK

2017-02-13 19:02:46

AIK

2017-02-11 11:36:50

AIK

2017-02-03 12:35:00

AIK

2017-01-31 21:53:51

AIK

2017-01-31 19:45:00

AIK

2017-01-31 15:19:00

AIK

2017-01-30 16:11:43

AIK

2017-01-28 10:05:29

ANNONS:

Födelsedagskvällens motståndare är en klubb med brokigt förflutet. Det började 1963 då Karlskoga IF och IFK Bofors slog sig samman till KB 63 eller KB Karlskoga som klubben kallades i min barndom då man – innan elitseriens tid – låg i allsvenskan som då var den högsta serien i vårt seriesystem. 1978 bröt sig hockeysektionen ut och döpte sig till Bofors IK. Ett namn som med tiden blev aningen politiskt besvärande. För att marknadsföra hemorten och slippa ett namn som närmast skrämde bort sponsoAIK och norske forwarden Robin Dahlström går skilda vägar.Mängder av AIK-celebriteter och trevliga aktiviteter/intervjuer - Tårta! är att vänta på onsdagskvällen & antagligen en hockeyfight att minnas!! (Se AIK Hockeys hemsida för mer info)Då säsongen har blivit som den är med allt vad det inneburit, så börjar man mer och mer känna igen den rapportering som förs om laget. Luttrad är väl en underdrift egentligen när det kommer till kritan, vi är ju snarare fansen som börjar frukosten med kaos och tar en nattmacka till krisrubriker om ond bråd död för både framtid, förening och allt däremellan. Då undertecknad inte fick det att fungera igår vad gäller inför så kommer här en kombinerad inför (modo) och matchrapport.Två raka vinster på hemmaplan har stärkt AIK inför Bortamatchen mot Björklöven. Men det är just det att det är bortamatch. AIK är överlägset sämst av alla på bortaplan med bara 16 inspelade poäng på 20 försök. Men det är två lag med problem som möts i Umeå. Björklöven har nämligen om möjligt en ännu värre säsong.Imorgon är det dags för AIKs andra hemmamatch på kort tid. Så sent som i måndags besegrade man Vita Hästen hemma på Hovet med 1-0 och imorgon kommer rivalerna Södertälje på besök. Det är den fjärde och sista gången lagen möts den här säsongen och tidigare inbördes möten leder Södertälje med två segrar mot en.Förra månaden blev han slagen på målsnöret när kapten Christian Sandberg vann månadens spelare med en ynka röst till godo. Den här månaden däremot - vann det 16-åriga stjärnskottet omröstningen på redaktionen överlägset. Jag pratar såklart om Nils Höglander, som så sent som idag förlängde kontraktet till 2019.AIK tog en viktig trepoängare inför slutspurten av grundserien. Som bekant så har inte Gnaget gått bra den här säsongen och efter de två senaste storförlusterna mot Oskarshamn och Västervik så var det viktigt att studsa tillbaka och ta poäng för att hänga på åttondeplatsen som ger en play-in placering när grundserien spelats klart i början av Mars.Det mesta är redan sagt om den här säsongen för AIK:s del, nu går det inte att blunda för viktiga de kommande fyra matcherna blir för AIK. Laget har satt sig i ett läge där de är pressade att vinna hemmamatcherna med tanke på att spelet på bortaplan är så klent just nu.Jaken på Playoff fortsätter. Men efter två raka fullpoängare kammade AIK noll senast mot Oskarshamn på bortaplan. Noll mål och noll poäng och en symptomatisk match för AIK:s bortaspel den här säsongen. Den trenden måste brytas i eftermiddagens match i Västervik.