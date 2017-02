Hovet, Johanneshov, 2017-02-15 19:00

AIK - BIK Karlskoga



FIRA AIK:S 126:E FÖDELSEDAG PÅ HOVET - med en riktig hockeybatalj!!!!

Mängder av AIK-celebriteter och trevliga aktiviteter/intervjuer - Tårta! är att vänta på onsdagskvällen & antagligen en hockeyfight att minnas!!

(Se AIK Hockeys hemsida för mer info)





AIK fyller på onsdagen 126 år och anfäkta anamma om inte AIK:s hockeykrigare ska kunna sluta upp med sina mesiga insatser när det vankas stor publik och lägga skogsraggarna från Karlskoga på rygg och trilla hem sin femte raka seger!

Säsongen från helvetet har så sakteliga med skadefria spelare faktiskt börjat ljusna något, spelet ser stundtals faktiskt mycket tight och bra ut & grabbarna ser ut att ha roligt igen.

Så lite kan egentligen göra så mycket,

Jens Jakobs som fått mycket skäll på många håll, vilket är konstigt eftersom han mest varit skadad/lidit av skador börjar också verkligen visa vad han kan när nu farten på rören börjar sitta där och han har fått en fin lek-kompis i Jesper Frödén (en härlig lirare!).



Att sen lite ”Steentrött dö-vikt” försvann upp norröver verkar ju verkligen blivit ett lyft överlag men man kan ju undra hur en del är funtade när dom ”gör sina moves”….sen kom ju besked idag också att Robin Dahlström lämnar för spel i Danmark vilket känns lite trist men helt riktigt, jag menar snubben gav ju 100% hela tiden men är kanske mer en div 1/Norge/Danmark spelare, trist för ”gruppen” men alla spelare vet ju ”the name of the game”. Anders Gozzi gör helt rätt här tycker jag , när nu nästan alla är skadefria har vi en bra/bred trupp & även



Förra matchen borta mot kommundopade papperslaget var ju en spännande batalj som borde renderat i 3 pinnar om Zebrorna kunnat regelboken. Jag tycker det är skandal på alla sätt och vis, saker som det här FÅR INTE HÄNDA! Ponera nu att vi missar ett ev. kvalspel med en poäng p.g.a detta, känslan blir ju då att ”man kan ju skita i och lira om poängen” för den mänskliga - inte faktorn utan okunnigheten/dumheten avgör. Jag menar han - Stor Zebran hade ju all tillgänglig hjälp att döma RÄTT här och så väljer han ändå att döma FEL för att sedan stå och erkänna att han gjort fel? För mig är det totalt obegripligt och det var ju inte enda gången i matchen heller, vid flertalet tillfällen var det direkta felbeslut från zebrorna som faktiskt kunde i vissa lägen uppfattas som blinda.



Nu är det ju så att Onsdagskvällens drabbning mot Karlskoga Bobcats..(mohahaha)…kommer med deras äckliga Färjestads/hakning/slashing hockey antagligen inbegripa flertalet bedömningar som de blinda zebrorna inte ser, tyvärr är det bara att förbereda sig och sen verkligen hoppas på att Stephan Guiance och HA tar krafttag mot dåliga domarinsatser snarligen, den här säsongen har ju varit katastrof efter katastrof i zebrornas insatser.



"Bobcats" har ju annars verkligen imponerat den här säsongen, man ligger tvåa och det ser väl ut som det blir svårt att nå suveräna ettan



Det blir således ingen lätt uppgift för AIK men grabbarna är på gång och laget såg ju riktigt taggade ut mot kommun-papperslaget så jag tror vi ändå kan få en härlig svartgul födelsedag!

AIK har vad jag förstår bara Nicklas Heinerö & Jonte Andersson på skadelistan så det ser bra ut nu när det verkligen börjar dra ihop sig så nu är det verkligen dags att lämna TV-soffan och bege sig till HOVET för att stötta grabbarna!



Att vänta sig av kvällen:



Härligt AIK-vimmel - Ja

Skönsång från klacken - Njaaa

Grinigt - Ja

Målsnålt - Kanske

Högt tempo - Ja

Cederholm proppar Wessner JA

Sveriges snyggaste tröjor mot Sveriges Fulaste - Ja

Sveriges dyraste/äckligaste ÖL - Ja (tyvärr)

Kräklukt från pasta (?) ståndet - Ja

Anders Gozzi i båset - Nej

Modoröv-banderoll - Ja!



Nedsläpp 19.00

Väl mött på HOVET!!!!!!!!!!



Nu gäller det!

