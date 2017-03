Förlust mot BIK Karlskoga efter backslarv

En mardrömsstart, mål tidigt i perioderna och backslarv. Det blev AIKs fall i den första i bäst av tre matcher mot Karlskoga. Sviten med poäng i 17 raka matcher är härmed bruten och det är bara att ladda om inför lördagens match på Hovet.



Det blev en riktig mardrömsstart för AIK i Nobelhallen i afton. Efter redan två minuter hade hemmalaget 2-0 efter två skott på Linus Lundin som hade valts som förstamålvakt för kvällen. Men ingen skugga ska falla över honom. Både 1-0 målet och 2-0 målet handlade nämligen om slarv från AIKs utespelare. Carl Persson gjorde första målet efter 00:54 efter att AIK förlorat pucken bakom eget mål och tappat markeringarna i slottet. 2-0 kom strax därefter efter ett fruktansvärt dåligt byte. BIK Karlskoga såg möjligheten långt ner i egen zon och kunde snabbt vända spelet. Michael Lindqvist var den spelaren i bortalaget som hann först tillbaka till defensiv zon och fick försöka axla en position han inte alls är van vid. Mikael Eriksson som utökade Karlskogas ledning kunde i lugn och ro både stabilisera sig i slottet och ta god tid på sig att skjuta. Efter den otroliga mardrömsstarten gjorde Roger Melin vad han är allra bäst på. Han tog timeout. ”Man får inget gratis här i livet. Kom igen nu för fan. Vakna till lite” Väl valda ord från en stor människa, men det krävs oftast mer än så. Karlskoga gjorde det som de varit så bra på genom säsongen. De nötte ner motståndarna. De nötte ner AIK. Med hög fart, hög press och aggressivt spel hamnade AIK på efterkälken, blev stressat, bjöd på många felpass och såg allmänt ostabila ut. Då och då blixtrade AIK till och det var oftast med Emil Lundberg i spetsen. Han bjöd på en del målchanser i den första perioden men det stannade just där - vid målchanser.



Starten på den andra perioden blev inte så mycket bättre än starten på den förstas dito. För efter 02:23 spelat kom 3-0. Det var lagkaptenen Daniel Wessner som fick till ett stenhårt klubbhandsskott som satt klockrent i krysset. Och då var det färdigspelat för Linus Lundin som inte stått någonting tidigare under slutspelsserien. Gasper Kroselj var tillbaka på isen och han spikade igen i den andra perioden. En annan som också spikade igen var Emil Kruse. AIK hade ett 55% puckinnehav genom perioden och avlossade 14 skott jämfört med BIK Karlskogas 6. Men Emil Kruse stod på huvudet och det enda AIK lyckades med var att få hemmalaget att svettas lite. Efter den första perioden efterlyste jag personligen mer närkamper, gnuggande i anfallszon och ett jävlar anamma. Någonting som började krypa sig på lite i den andra perioden. Och precis som vanligt fick vi BIK Karlskoga ur balans de gångerna vi var i anfallszon. Blekt men spelförande - så kan man summera AIKs andra period. Nära skjuter ingen hare och det är målen som räknas.



Inför matchen dividerades det om AIKs matchtempo var en fördel mot Karlskogas vilovecka efter att ha blivit utslagna i tre raka matcher i den Hockeyallsvenska finalen. Såhär med facit i hand kan man säga att nej: Det var inte fördel AIK. För Gnaget hade inte orken, farten och viljan som man tidigare har haft. Och inte en enda puck studsade vår väg. 4-0 kom precis som i de tidigare perioderna - tidigt. Men man kom att få ett tröstmål, och det från Stefan Johansson som var bänkad senast på grund av konkurrenssituationen. Han klev upp obemärkt från backplats och Michael Lindqvist som uppmärksammade det kunde servera honom fram till 4-1 och Emil Kruses nolla var spräckt. Efter målet hade AIK inte bara fem utan sex jättelägen framför mål. Energin efter målet var chockerande och Simon Fernholm matade upp chans efter chans. Men pucken ville inte leta sig in. AIK fortsatte att göra allting rätt hela den tredje perioden, men Emil Kruse var svår att mota i hemmakassen, utespelarna räddade puckarna med både händer, skridskor och ansiktet och AIK får helt enkelt ladda om för matchen hemma på Hovet på lördag. Att vi steppade upp spelet rejält i den tredje perioden är ett styrkebesked inför vad som komma skall. Detta är inte över ännu.



Period 1

00:54 1-0 Carl Persson (V Berglind, A Lavoie)

02:27 2-0 Mikael Eriksson (H Larsson)



Period 2

22:23 3-0 Daniel Wessner (H Larsson, T Lennström)



Period 3

04:04 4-0 Oliver Eklund (F Höggren, T Lennström)

47:54 4-1 Stefan Johansson (M Lindqvist, D Olsson-Trkulja)



Skott: 22-40

Utvisningsminuter: 10-6

Tekningar: 31-33

Puckinnehav: 45%-55%

Åskådare: 3032

2017-03-16 21:19:26

