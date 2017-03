Gonatt

Måndagskvällens match mot Karlskoga blev säsongens sista. Det sanslösa AIK-flowet fick ett brutalt slut. Men ingen kan komma och påstå att laget föll platt. Snarare var det ett fall med flaggan i topp. AIK bjöd upp till kamp och visade än en gång att det är ett lag som aldrig ger sig. Tyvärr räckte det inte hela vägen.

2017-03-20 23:37:48

De tre perioderna under ordinarie matchtid tedde sig ganska lika. AIK tog kommandot i inledningen av såväl första som andra och tredje men puckuslingen ville inte in. Emil Kruse i BIK-målet storspelade ännu en gång men man kan inte låta bli att undra om inte AIK ibland gjorde honom ännu bättre genom att ibland ta avslut ifrån omöjliga lägen och ibland välja att inte ta avslut förrän det var för sent.I sådana här situationer kan det te sig tjurigt att komma med bortförklaringar men vissa faktorer är ändå svåra att bortse ifrån. Att komma till start utan Micke Lindqvist i säsongens viktigaste match måste ses som ett mycket stort avbräck. När sedan både Bratt och Frödén tvingades avbryta matchen på grund av skador blev det lite för många avbräck för att det skulle bära hela vägen. AIK fick gå med kort manskap, backar tvingades agera forwards och Melin hade inget annat val än att gång på gång vaska om i sina formationer.Trots detta gjorde AIK på ett osannolikt sätt match av det hela. Med fyrtio sekunder kvar såg det minst sagt kört ut. Underläge med 2-0 och ingenting, absolut ingenting tydde på att AIK skulle resa sig. Två sena mål under de sista sekunderna – båda instyrda i eget mål av BIK-spelare tog matchen till en högst oväntad förlängning.Även i period fyra var det AIK som inledde bäst. Chanser radades upp men precis som i tidigare perioder tog orken ut sin rätt. AIK har matchat oerhört hårt de sista veckorna, därtill har laget drabbats av sjukdomar och skador och ju längre perioderna gick desto mer fick laget koncentrera sig på att freda sig från Karlskogas anfall.Jag tycker ändå att årets AIK förtjänar att hyllas. Efter en ganska bedrövlig höst och en tveksam januari reste sig laget i takt med att skadelistan blev kortare. De sista sex veckorna har varir en smått euforisk framgångsperiod som jag inte kan påminna mig om att jag sett förut. Från att ha varit uträknade blev det slustpelsserie och play-offmatcher och AIK har – med undantag av matchen i Karlskoga i torsdags vägrat förlora på ordinarie tid.Den femte – och sista perioden – förstördes av utvisningar. AIK fick aldrig chansen att ta kommandot utan tvingades lägga krutet på att försvara sig i spel fyra mot fem. När två box-play klarats av fanns inte orken att mobilisera ett rejält anfallsspel med djupa puckar ner i motståndarzonen. När puckarna ändå ibland hamnade där fanns inte kraften att checka kvar pucken och förlänga anfallen.Surast av allt: När BIK avgör matchen har de sex spelare på isen. I en match där utvisningarna var få borde domarteamet ha uppmärksammat det. Högst märkligt att ingen i AIK reagerade på det tycker jag.Kvällens bäste AIK-spelare: Gasper Kroselj.Måndagskvällens match mot Karlskoga blev säsongens sista. Det sanslösa AIK-flowet fick ett brutalt slut. Men ingen kan komma och påstå att laget föll platt. Snarare var det ett fall med flaggan i topp. AIK bjöd upp till kamp och visade än en gång att det är ett lag som aldrig ger sig. Tyvärr räckte det inte hela vägen.Meca-hockeyrace-SHL-Playoff kvalets andra match utspelade sig den här gången hemma. Biljetttrycket har varit hårt och AIKs marknadsansvariga, samt twitterrepresentanter har jobbat hårt för att få folk att dyka upp till den här matchen (som kan ha varit säsongens sista hemma), och det var över 7000 som den här lördagen hade pallrat sig till hovet! KUL! Även bortasektionen hade samlat en hel del bönder. Som upplagt för fest.Det börjar bli en vana nu, på gränsen till tjatigt faktiskt men ändå måste det sägas igen. Matchen imorgon kan bli säsongens sista. Varje gång vi sagt det har gnaget rest sig ur askan i elden. Låt oss hoppas att det händer igen. Lördagens match gav vissa indikationer på att det kan hända igen. Det är bara – som om det nu är så bara – att fortsätta imorgon på samma bestämda, fartfyllda men noggranna spel som laget visade upp i lördags. Det är roligt just nu – låt det fortsätta.AIK förlorade första playoff-matchen nere i Karlskoga efter en dålig start på matchen. Nu vänder serien med match på Hovet och AIK måste kvittera matchserien för att säsongen inte ska vara slut.En mardrömsstart, mål tidigt i perioderna och backslarv. Det blev AIKs fall i den första i bäst av tre matcher mot Karlskoga. Sviten med poäng i 17 raka matcher är härmed bruten och det är bara att ladda om inför lördagens match på Hovet.Så är vi – efter en helt osannolik resa framme vid play-offspel mot BIK Karlskoga. En match där lagen kommer med helt olika förutsättningar. I BIK har man länge vetat om att man skulle få spela någon form av slutspel eller kvalspel med sikte på avancemang till högsta serien. I AIK kändes det scenariot högst osannolikt för dryga sex veckor sedan efter två förnedrande förluster i Småland och tidningsrubriker om Melins förestående avgång.AIK kunde ha avgjort allting hemma på Hovet i söndags när man stod mot Västervik. Så blev det inte. Och länge såg det ut som att man inte skulle kunna spela hem serien i Uppsala mot Almtuna heller. Men precis som hela den här säsongen har varit: När man minst anar det blixtrar årets trupp till. När man minst anar det spelar Gnaget som bäst. Efter mycket om och men skrevs slutresultatet till 2-5 och AIK är klara för spel mot BIK Karlskoga i jakten mot SHL.Alla vet vad som gäller. Det som skiljer åt är i nuläget ett mer mål mindre insläppt, 60 minuters spel, 60 minuters frustration, ångest, resultattittande och hopp. Nu är kniven mot strupen, på riktigt, än finns det chans och jäklar vad vi måste ta den.Det här var eftermiddagen då allt skulle avgöras. Platsen i en playoffmatch mot BIK Karlskoga skulle säkras. AIK satt i det så kallade förarsätet. Till slut blev det inte så. Istället fortsätter rysaren i nästa vecka. Tyvärr, måste man säga. Det hade varit så skönt ifall det varit över nu.Imorgon kan allting vara avgjort. Imorgon kväll kan AIK stå som segrare i slutspelsserien. Det är frestande att leka med tanken - men än är det långt ifrån avgjort. Minimum 60 minuters hockey ska spelas och Västervik är ett tufft motstånd. Alla till Hovet!