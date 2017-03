Hovet, Johanneshov, 2017-03-18 16:00

AIK - BIK Karlskoga



Kroselj lär vara tillbaks i kassen

Inför AIK-BIK Karlskoga, PlayOff-match 2

AIK förlorade första playoff-matchen nere i Karlskoga efter en dålig start på matchen. Nu vänder serien med match på Hovet och AIK måste kvittera matchserien för att säsongen inte ska vara slut.



2017-03-17 20:40:00

17 raka matcher utan förlust under ordinarie tid blev det för AIK innan den sviten bröts i Karlskoga på torsdagskvällen. Det är naturligtvis en fantastisk bra svit, men som inte ger någonting nu när varje förlust får mer betydelse. Förlusten betyder underläge i den korta matchserien, och AIK måste vinna för att man inte ska ha spelat färdigt för säsongen.Det som fällde AIK i första matchen var framförallt att man inte var med i början på matchen. Redan efter 2.27 spelade så stod det 2-0 till Karlskoga som sedan kunde kontrollera matchen som man ville. Det tillsammans med en storspelande Emil Kruse i hemmalagets mål gjorde att det blev en tung kväll för Gnaget.Nu kan man bara hoppas på det motsatta, att det är AIK som kommer ut bra och gör ett snabbt mål samtidigt som försvaret håller tätt bakåt. Fler kedjor måste leverera, nu är det förstakedjan med Lindqvist, Sandberg och Trkulja som får stå för i stort sett all produktion. När motståndarna lyckas kontrollera dem så blir det oftast tunnt med målskyttet.Karlskoga har verkligen fått ihop det till den här säsongen. Det är en frukt av att laget kunnat vara hyfsat kontinuerligt i flera säsonger. Sen har laget även några spelare av yttersta spets. Man hade en av grundseriens bästa målvakter i Andrew Engelage. Sen har man två mycket bra kedjor där framförallt förstakedjan med Alex Lavoie, Victor Ejdsell och Thomas Valkvae-Olsen är en matchvinnarkedja.Engelage har dock drabbats av en skada och kommer sannolikt inte att stå i matchen på Hovet heller. Låt oss bara hoppas att Emil Kruse spelar mer på sin vanliga nivå, det vill säga betydligt mänskligare. Just målvaktsmatchen kommer antagligen bli avgörande igen, och i AIK:s mål kommer sannolikt Gasper Kroselj att stå. Vinner Kroselj den matchen så talar rätt mycket för att AIK kvitterar matchserien.I säsongens inbördes möten så har hemmalaget vunnit alla fem matcherna, Karlskoga har vunnit sina tre hemmamatcher, varav en efter förlängning, och AIK har vunnit sina två. Låt oss hoppas att den statistiken står sig runt klockan 18.30 på lördag.AIKs Lindqvist, Sandberg, Trkulja mot Karlskogas Lavoie, Ejdsell, Valkvae-OlsenAIKs Gasper Kroselj mot Karlskogas Emil KruseAIK förlorade första playoff-matchen nere i Karlskoga efter en dålig start på matchen. Nu vänder serien med match på Hovet och AIK måste kvittera matchserien för att säsongen inte ska vara slut.En mardrömsstart, mål tidigt i perioderna och backslarv. Det blev AIKs fall i den första i bäst av tre matcher mot Karlskoga. Sviten med poäng i 17 raka matcher är härmed bruten och det är bara att ladda om inför lördagens match på Hovet.Så är vi – efter en helt osannolik resa framme vid play-offspel mot BIK Karlskoga. En match där lagen kommer med helt olika förutsättningar. I BIK har man länge vetat om att man skulle få spela någon form av slutspel eller kvalspel med sikte på avancemang till högsta serien. I AIK kändes det scenariot högst osannolikt för dryga sex veckor sedan efter två förnedrande förluster i Småland och tidningsrubriker om Melins förestående avgång.AIK kunde ha avgjort allting hemma på Hovet i söndags när man stod mot Västervik. Så blev det inte. Och länge såg det ut som att man inte skulle kunna spela hem serien i Uppsala mot Almtuna heller. Men precis som hela den här säsongen har varit: När man minst anar det blixtrar årets trupp till. När man minst anar det spelar Gnaget som bäst. Efter mycket om och men skrevs slutresultatet till 2-5 och AIK är klara för spel mot BIK Karlskoga i jakten mot SHL.Alla vet vad som gäller. Det som skiljer åt är i nuläget ett mer mål mindre insläppt, 60 minuters spel, 60 minuters frustration, ångest, resultattittande och hopp. Nu är kniven mot strupen, på riktigt, än finns det chans och jäklar vad vi måste ta den.Det här var eftermiddagen då allt skulle avgöras. Platsen i en playoffmatch mot BIK Karlskoga skulle säkras. AIK satt i det så kallade förarsätet. Till slut blev det inte så. Istället fortsätter rysaren i nästa vecka. Tyvärr, måste man säga. Det hade varit så skönt ifall det varit över nu.Imorgon kan allting vara avgjort. Imorgon kväll kan AIK stå som segrare i slutspelsserien. Det är frestande att leka med tanken - men än är det långt ifrån avgjort. Minimum 60 minuters hockey ska spelas och Västervik är ett tufft motstånd. Alla till Hovet!AIK är fortsatt i topp i allsvenska slutspelsserien efter att ha tagit en solklar 5-0-vinst mot Tingsryd. Det var AIK:s tionde raka hemmaseger och det ger fortsatt ledning i enkelserien med en poäng före Västervik, med två matcher kvar att spela.AIK och Tingsryds AIF möts 19.00 på Fredagskvällen i Stockholm på Johanneshovs Isstadion. Inför mötet står båda lagen vid lite av ett vägskäl, Taif är sannolikt borta från fortsatt kvalspel vid förlust men AIK kan vid en seger ta ett rejält grepp om vidare avancemang! Nu är det verkligen läge för alla AIK-Soffpotatisar att ta sig till Hovet!De två första perioderna i kvällens drabbning mellan Pantern och AIK var inte värda mycket. Men under den tredje perioden small det till ordentligt. Från mållöst till +5 mål. Det blev en jämn och tight fight men AIK vann och leder nu slutsspelserien på sju poäng.