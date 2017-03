Hovet, Johanneshov, 2017-03-03 19:00

AIK - Oskarshamn



Inför AIK - Oskarshamn, ska AIK knipa femteplatsen?

Det är dags för den femtioandra, tillika sista omgången för samtliga lag i serien. Efter det skiljs agnarna från vetet. AIK har sikte på en åtråvärd femteplats och för att ha chansen på den måste man slå sommarlovsfärdiga Oskarshamn och få andra resultat med sig.





Tio raka vinster, där stannade AIKs svit. Pantern blev storleken för stora och igår föll man på övertid. Men, laget har fortfarande en femteplats att spela för. Vid vinst och förutsatt att Karlskoga slår Timrå så går det vägen. Om inte annat vore det skönt att avsluta hemma på Hovet med en vinst så att man får luft under vingarna inför vad som komma skall.



Gästande Oskarshamn kommer från en 2-3 förlust mot Helt plötsligt har vi nått fram till den sista omgången i den HockeyAllsvenska grundserien. Och det med blandade känslor i vårt avlånga land. Det är en bitterhet för Södertälje som ska kvala nedåt, nervöst för Björklöven och Västerås som avgör allt i sista matchen. Modo är lättade över säkrat kontrakt och kan ta sommarlov. Mora och Karlskoga i toppen har det roligaste kvar. AIK jagar en femteplats för fördel i playoffspelet och grundseriens sista motståndare IK Oskarshamn har säkrat kontraktet men kommer inte kunna nå topp åtta. Det ska dock inte underskattas - att avsluta säsongen med flaggan i topp borde vara motivation nog för att kunna ge AIK en match.Tio raka vinster, där stannade AIKs svit. Pantern blev storleken för stora och igår föll man på övertid. Men, laget har fortfarande en femteplats att spela för. Vid vinst och förutsatt att Karlskoga slår Timrå så går det vägen. Om inte annat vore det skönt att avsluta hemma på Hovet med en vinst så att man får luft under vingarna inför vad som komma skall.Gästande Oskarshamn kommer från en 2-3 förlust mot Tingsryd och det poängtappet innebär att man inte längre har åttondeplatsen inom räckhåll. Uppsalalaget Almtuna knep den sista platsen och med det gör Oskarshamn sin sista match innan sommaruppehållet. ”De har ingenting att spela för” är någonting man ofta hör inom sportens värld. Men det ska man inte underskatta. För viljan att vinna sista matchen för säsongen borde rimligtvis vara stor. Till skillnad från de finalklara-lagen har Oskarshamn ingenting för att vila några spelare heller. Så jag tror att morgondagens motståndare kommer ställa upp starkt och kriga minst lika mycket som Gnaget.

2017-03-02 18:35:31

