Inför AIK - Södertälje

Imorgon är det dags för AIKs andra hemmamatch på kort tid. Så sent som i måndags besegrade man Vita Hästen hemma på Hovet med 1-0 och imorgon kommer rivalerna Södertälje på besök. Det är den fjärde och sista gången lagen möts den här säsongen och tidigare inbördes möten leder Södertälje med två segrar mot en.





Tabellmässigt sett är det AIKs match att vinna. Men trots att Södertälje för tillfället innehar jumboplatsen i tabellen hela sjutton poäng bakom AIK är det inte en garanti för seger. Jag säger som det väl myntade uttrycket: Allting kan hända i hockey.



Södertäljes huvudtränare

”Trots det läge vi befinner oss i så tycker jag att killarna gör det bra och hittar energi i sig själva och som grupp. Vi har en bra mentalitet och nu vill vi ha lite mer kraft och jäklar anamma i avgörande lägen.” Inför matchen mot AIK säger han att laget kommer att göra allt för att ta poäng. Och ja, det vore konstigt om en huvudtränare hade någonting annat i sikte, så det säger inte så mycket.



I AIK saknas Gasper Kroselj och Jonathan Andersson sedan tidigare. Nicklas Heinerö beräknas vara borta 4-6 veckor efter en spricka i foten som uppstod på söndagens träning.



Gästande Södertälje spelar med fullt lag bortsett från forwarden Patrik Kallmert som i lördags åkte på en hjärnskakning av mildare grad. I den första bortamatchen för säsongen den sjuttonde September närmre bestämt vann SSK med uddamålet när de slog AIK med 4-3. Nästa gången lagen möttes skrevs siffrorna återigen till Södertäljes favör när laget vann med 1-3 på Hovet. I det senaste mötet var det ombytta roller när AIK vann med 1-3 på bortais. Det har blandats och gett med andra ord.Tabellmässigt sett är det AIKs match att vinna. Men trots att Södertälje för tillfället innehar jumboplatsen i tabellen hela sjutton poäng bakom AIK är det inte en garanti för seger. Jag säger som det väl myntade uttrycket: Allting kan hända i hockey. Linus Lundin som blev matchhjälte mot Vita Hästen i måndags säger till AIKs officiella hemsida att de som vill och vågar mest nog kommer att gå vinnande från Hovet på onsdagskvällen.Södertäljes huvudtränare Mats Waltin har också han sagt sitt till klubbens officiella hemsida och han tycker att hans spelare gör det bra, trots tabellplaceringen.”Trots det läge vi befinner oss i så tycker jag att killarna gör det bra och hittar energi i sig själva och som grupp. Vi har en bra mentalitet och nu vill vi ha lite mer kraft och jäklar anamma i avgörande lägen.” Inför matchen mot AIK säger han att laget kommer att göra allt för att ta poäng. Och ja, det vore konstigt om en huvudtränare hade någonting annat i sikte, så det säger inte så mycket.I AIK saknas Gasper Kroselj och Jonathan Andersson sedan tidigare. Nicklas Heinerö beräknas vara borta 4-6 veckor efter en spricka i foten som uppstod på söndagens träning.Gästande Södertälje spelar med fullt lag bortsett från forwarden Patrik Kallmert som i lördags åkte på en hjärnskakning av mildare grad.

0 KOMMENTARER 51 VISNINGAR 0 KOMMENTARER51 VISNINGAR MOA LARSSON

2017-01-31 21:53:51

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-01-31 21:53:51

AIK

2017-01-31 19:45:00

AIK

2017-01-31 15:19:35

AIK

2017-01-30 16:11:43

AIK

2017-01-28 10:05:29

AIK

2017-01-24 21:42:46

AIK

2017-01-22 19:33:24

AIK

2017-01-20 21:42:50

AIK

2017-01-19 10:14:53

AIK

2017-01-17 19:37:14

ANNONS:

Imorgon är det dags för AIKs andra hemmamatch på kort tid. Så sent som i måndags besegrade man Vita Hästen hemma på Hovet med 1-0 och imorgon kommer rivalerna Södertälje på besök. Det är den fjärde och sista gången lagen möts den här säsongen och tidigare inbördes möten leder Södertälje med två segrar mot en.Förra månaden blev han slagen på målsnöret när kapten Christian Sandberg vann månadens spelare med en ynka röst till godo. Den här månaden däremot - vann det 16-åriga stjärnskottet omröstningen på redaktionen överlägset. Jag pratar såklart om Nils Höglander, som så sent som idag förlängde kontraktet till 2019.AIK tog en viktig trepoängare inför slutspurten av grundserien. Som bekant så har inte Gnaget gått bra den här säsongen och efter de två senaste storförlusterna mot Oskarshamn och Västervik så var det viktigt att studsa tillbaka och ta poäng för att hänga på åttåndeplatsen som ger en play-in placering när grundserien spelats klart i början av Mars.Det mesta är redan sagt om den här säsongen för AIK:s del, nu går det inte att blunda för viktiga de kommande fyra matcherna blir för AIK. Laget har satt sig i ett läge där de är pressade att vinna hemmamatcherna med tanke på att spelet på bortaplan är så klent just nu.Jaken på Playoff fortsätter. Men efter två raka fullpoängare kammade AIK noll senast mot Oskarshamn på bortaplan. Noll mål och noll poäng och en symptomatisk match för AIK:s bortaspel den här säsongen. Den trenden måste brytas i eftermiddagens match i Västervik.Med två raka segrar i ryggen tar sig AIK an bortaspöket Oskarshamn i kampen om en toppåttaplacering.När säsongen började 15 september med en stabil hemmaseger trodde jag inte i min vildaste fantasi att jag ens skulle fundera över denna text, AIK vann den Allsvenska premiären mot Västervik med 3-1. Det stod tyvärr tidigt klart att AIK inte är i närheten av det spel laget visade upp förra säsongen, laget har underpresterat i en lång rad matcher och har en placering långt ner i tabellen.Sju mål totalt blev det på Hovet i afton när AIK mötte bortastarka Pantern. AIK bröt gästernas starka trend på tre raka bortasegrar efter en intensiv tredjeperiod med tre mål på dryga minuten. Slutsiffrorna skrevs till 4-3 och nu är AIK på samma poäng som Uppsalalaget Almtuna som innehar den åtråvärda åttondeplatsen.?Vad passar bäst en fredag om inte öl och hockey? Och gillar man inte öl så finns det ju fortfarande hockeyKrampaktigt, snålt ,snabbt & hårt - första målet avgör är att vänta på Onsdagskvällen när AIK tar emot Tingsryd AIF.