Hovet, Johanneshov, 2017-02-23 19:00

AIK - Västerås



Inför: AIK-Västerås

Kvällens match mot Västerås är den näst sista för AIK i grundserien, men sannolikt blir det minst två till, då AIK efter en imponerande svit i februari i stort sett är klara för Play-Off serien. Mot Västerås jagar laget sin nionde raka seger.

Samtidigt har Västerås det svårt i botten av tabellen. Laget för en kamp med Björklöven om att undvika nedflyttningskval, och i och med Björklövens vinst mot Timrå igår så är Västerås under strecket.







Senast blev det en imponerande seger med 4-0 borta mot redan klara serievinnarna Mora. Det var säsongens största vinstmarginal delat med 5-1 mot Björklöven i september. Jesper Frödén gjorde tre av AIK:s fyra mål, och har äntligen börjat göra både mål och poäng efter två månader utan en enda poäng. En annan spelare som visat mycket bra form i februari är



Västerås har haft det svårt hela säsongen och fått slåss i botten. Man kunde ändå se en viss uppryckning under januari då laget fick kontakt med lagen ovanför kvalstrecket, och man tog sig också över detsamma. Men nu har Västerås efter ett par starka insatser fallit tillbaks igen och kommer från två raka förluster, 1-2 mot



Västerås går en kamp med Björklöven om att slippa kvala för att stanna kvar i



De tre tidigare matcherna mellan lagen har varit jämna historier. I Västerås har AIK vunnit med 2-1 efter förlängning, och senast vann Västerås med 2-1. På Hovet i november vann AIK med 4-3.



Allt talar för att det blir en jämn match igen, då Västerås har väldigt mycket att spela för och kommer sälja sig dyrt för att få med sig poäng hem. Samtidigt jagar AIK femteplatsen som ger en poäng i den kommande Play-off serien, samt tre hemmamatcher och då behövs det en ny trepoängare. AIK jagar sin nionde raka seger efter en helt fantastisk februari månad. Åtta matcher, sju segrar efter ordinarie tid, och en efter förlängning har gett 23 poäng av 24 möjliga. Ruskigt imponerande när det gällde som mest. Bland de segrarna ingår vinster mot båda topplagen Karlskoga och Mora . Dessutom tre hållna nollor.Senast blev det en imponerande seger med 4-0 borta mot redan klara serievinnarna Mora. Det var säsongens största vinstmarginal delat med 5-1 mot Björklöven i september. Jesper Frödén gjorde tre av AIK:s fyra mål, och har äntligen börjat göra både mål och poäng efter två månader utan en enda poäng. En annan spelare som visat mycket bra form i februari är Jonas Almtorp , hårt kritiserad under säsongen. Nu när han är tillbaks som center så leder han kedjan med Frödén och Jens Jakobs som blivit ett offensivt vapen.Västerås har haft det svårt hela säsongen och fått slåss i botten. Man kunde ändå se en viss uppryckning under januari då laget fick kontakt med lagen ovanför kvalstrecket, och man tog sig också över detsamma. Men nu har Västerås efter ett par starka insatser fallit tillbaks igen och kommer från två raka förluster, 1-2 mot Oskarshamn och senast 1-3 hemma mot Tingsryd efter att ha skjutit 50 skott mot Tingsryds mål.Västerås går en kamp med Björklöven om att slippa kvala för att stanna kvar i Hockeyallsvenskan . Just nu är det fördel för Björklöven som är en poäng före i tabellen.De tre tidigare matcherna mellan lagen har varit jämna historier. I Västerås har AIK vunnit med 2-1 efter förlängning, och senast vann Västerås med 2-1. På Hovet i november vann AIK med 4-3.Allt talar för att det blir en jämn match igen, då Västerås har väldigt mycket att spela för och kommer sälja sig dyrt för att få med sig poäng hem. Samtidigt jagar AIK femteplatsen som ger en poäng i den kommande Play-off serien, samt tre hemmamatcher och då behövs det en ny trepoängare.

0 KOMMENTARER 60 VISNINGAR 0 KOMMENTARER60 VISNINGAR FREDRIK KLANG

2017-02-23 11:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-02-23 11:00:00

AIK

2017-02-20 20:19:00

AIK

2017-02-20 17:33:00

AIK

2017-02-16 22:42:32

AIK

2017-02-16 12:00:00

AIK

2017-02-15 21:51:00

AIK

2017-02-13 21:21:00

AIK

2017-02-13 19:02:46

AIK

2017-02-11 11:36:50

AIK

2017-02-03 12:35:00

ANNONS:

Kvällens match mot Västerås är den näst sista för AIK i grundserien, men sannolikt blir det minst två till, då AIK efter en imponerande svit i februari i stort sett är klara för Play-Off serien. Mot Västerås jagar laget sin nionde raka seger. Samtidigt har Västerås det svårt i botten av tabellen. Laget för en kamp med Björklöven om att undvika nedflyttningskval, och i och med Björklövens vinst mot Timrå igår så är Västerås under strecket.Efter sju raka segrar är det lätt att bli lite kaxig. Eftersom vi snackar AIK är det dessutom lätt att hybrisen kommer smygande. I nuläget är det nog ändå klokast att behålla en gnutta ödmjukhet. Visst, vi är inne i en väldigt fin trend men den här säsongen har absolut lärt oss hur lätt det är att förlora. Det känns som Melins grabbar har fattat det också och insett att det är hårt arbete över varenda kvadratcentimeter på isen i 60 minuter som gäller.AIK daskade till Almtuna på söndagskvällen och tog sin 7:e raka seger i en svängig tillställning som det faktiskt ändå kändes som AIK hade koll på. Slutspelsfönstret står nu vidöppet för AIK:s hockeykrigare, man har verkligen vänt den av skador och annat konstiga trenden med dystert försvarspel och hängande huvuden.Med fem segrar i ryggen seglar AIK vidare. Nästa anhalt är tabellfyran Timrå på bortais.Under transferfönstrets sista dag kompletterade AIK truppen med ytterligare två spelare. Victor Ekarv är tillbaks i klubben, och ansluter omedelbart från Almtuna. Sedan lånades också Luleås unge back Linus Nässén in för resten av säsongen.Födelsedagskvällens motståndare är en klubb med brokigt förflutet. Det började 1963 då Karlskoga IF och IFK Bofors slog sig samman till KB 63 eller KB Karlskoga som klubben kallades i min barndom då man – innan elitseriens tid – låg i allsvenskan som då var den högsta serien i vårt seriesystem. 1978 bröt sig hockeysektionen ut och döpte sig till Bofors IK. Ett namn som med tiden blev aningen politiskt besvärande.AIK och norske forwarden Robin Dahlström går skilda vägar.Mängder av AIK-celebriteter och trevliga aktiviteter/intervjuer - Tårta! är att vänta på onsdagskvällen & antagligen en hockeyfight att minnas!! (Se AIK Hockeys hemsida för mer info)Då säsongen har blivit som den är med allt vad det inneburit, så börjar man mer och mer känna igen den rapportering som förs om laget. Luttrad är väl en underdrift egentligen när det kommer till kritan, vi är ju snarare fansen som börjar frukosten med kaos och tar en nattmacka till krisrubriker om ond bråd död för både framtid, förening och allt däremellan. Då undertecknad inte fick det att fungera igår vad gäller inför så kommer här en kombinerad inför (modo) och matchrapport.Två raka vinster på hemmaplan har stärkt AIK inför Bortamatchen mot Björklöven. Men det är just det att det är bortamatch. AIK är överlägset sämst av alla på bortaplan med bara 16 inspelade poäng på 20 försök. Men det är två lag med problem som möts i Umeå. Björklöven har nämligen om möjligt en ännu värre säsong.