Hovet, Johanneshov, 2017-03-12 16:00

AIK - Västervik IK



Inför AIK - Västervik: Gnaget har chans att avgöra allt

Imorgon kan allting vara avgjort. Imorgon kväll kan AIK stå som segrare i slutspelsserien. Det är frestande att leka med tanken - men än är det långt ifrån avgjort. Minimum 60 minuters hockey ska spelas och Västervik är ett tufft motstånd. Alla till Hovet!







AIK har gått rent genom slutspelsserien trots svajiga perioder och ojämnt spel. Men det är en fantastisk styrka att kunna vinna matcher där man spelmässigt och puckinnehavsmässigt är det sämre laget. Det är någonting som verkligen talar för AIKs fördel i morgondagens match. Inför matchen har AIKs officiella hemsida träffat



För tillfället är det över 5000 biljetter sålda till matchen imorgon. Det är en siffra som talar för att det kan bli fullsatt om vi gnagare anstränger oss lite. För att citera Mora slog Karlskoga i tre raka matcher i den Hockeyallsvenska finalen och efter slutspelsserien är det BIK som står som motståndare i nästa kvalrunda. Redan imorgon kan AIK vara klart för fortsatt spel. Men det krävs tre poäng mot ett Västervik som ryggar AIK i tabellen med bara en poäng mindre. Västervik som slutade på en tredjeplats efter grundserien har vunnit två av tre matcher i slutsspelserien. Båda segrarna har skrivits efter siffrorna 5-2 och senast var det Timrå som stod som motståndare. Den enda förlusten har kommit mot Almtuna på bortais där man förlorade med 3-1. På Västerviks hemsida omnämns matchen som ”Den största i VIKs historia”, ett uttryck som jag kan förstå eftersom att deras senaste playoff mot högsta serien var säsongen 96/97. Alltså året då jag föddes. Till Hovet kommer inte bara Västerviks spelare och ledare, det väntas också ett stort bortafölje. Huvudtränare Mattias Karlin har valt att ställa upp samma lag som senast mot Timrå och det blir med det Jonas Fransson som vaktar kassen. På isen hittar vi också AIK-bekantingarna Conny Strömberg, Andreas Frisk och Calle Åsell.AIK har gått rent genom slutspelsserien trots svajiga perioder och ojämnt spel. Men det är en fantastisk styrka att kunna vinna matcher där man spelmässigt och puckinnehavsmässigt är det sämre laget. Det är någonting som verkligen talar för AIKs fördel i morgondagens match. Inför matchen har AIKs officiella hemsida träffat Jens Hellgren som satte 5-0 målet mot Tingsryd senast. Han säger att matchen kommer att bli tuff men att laget bara ska fortsätta på samma spår som innan. Det tycker jag låter alldeles utmärkt såklart, eftersom att vi vunnit alla tidigare drabbningar. Kollar vi på inbördes möten så har AIK vunnit tre av fyra matcher mot Västervik under säsongen. Den matchen Västervik vann, vann de dock med hela 5-0.För tillfället är det över 5000 biljetter sålda till matchen imorgon. Det är en siffra som talar för att det kan bli fullsatt om vi gnagare anstränger oss lite. För att citera Michael Lindqvist ”På Hovet har vi en sjätte utespelare” Det är inget att snacka om. Ta er till Hovet och sjung fram AIK till 3 poäng och fortsatt spel mot SHL.

MOA LARSSON

2017-03-11 21:14:08

