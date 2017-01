Inför: AIK-Vita Hästen

Det mesta är redan sagt om den här säsongen för AIK:s del, nu går det inte att blunda för viktiga de kommande fyra matcherna blir för AIK. Laget har satt sig i ett läge där de är pressade att vinna hemmamatcherna med tanke på att spelet på bortaplan är så klent just nu.

Tingsryd respektive Pantern gav ett litet hopp om att laget kanske var på väg att hitta ett spel som kunde ge en liten trygghet i tabellen, två segrar och med ett spel som började se en aning stabilare ut även om det fanns mängder av enkla misstag i matcherna.spolierade snabbt de förhoppningarna via att förlora två raka bortamatcher, inte bara förlorade laget blev ”nollade” två gånger i rad vilket jag kan tycka är under all kritik men det här laget har stora problem att ens hitta ett eget spel på bortais. Tyvärr känns det som spelarna tappar allt när motståndarna tar ledningen i matcherna, det måste kunna gå att ta sig tillbaka i matcherna men då gäller det att "kriga" och kämpa för varandra.match hemma på Hovet mot Vita Hästen, det räcker att titta på lagens placeringar och poäng i tabellen för att förstå matchens betydelse. AIK har i dagsläget inte råd att förlora denna match om laget vill vara med i jakten på åttondeplatsen i tabellen, det enda jag kräver är att AIK-spelarna går ut ger allt i 60 minuter och inte ger bort trepoäng via slarv i egen zon.vilja visa vad de kan igen efter två bedrövliga insatser i de senaste matcherna.två matcher i rad på Hovet innan det blir två svåra bortamatcher igen, lagen som står för motståndet i dessa matcher ligger kusligt nära AIK i tabellen. Det börjar med Vita Hästen ikväll, sedan hemma igen mot Södertälje innan det väntar resor till matcherna mot Björklöven och Modo bryter måltorkan ikväll och vinner den första raden av dessa fyra matcher, att de hittar tillbaka till lite av spelet från de senaste matcherna på Hovet då tycker jag att det ska kunna räcka till seger igen.i ryggen vet man aldrig, vad som helst kan hända i kvällens match.